Borja González se hace con el premio "Lorna" al mejor cómic de género nacional

El ilustrador extremeño Borja González (Badajoz, 1982), el autor de "Grito nocturno" (Reservoir Books) ha sido reconocido con el premio "Lorna" a la mejor obra de cómic de géneros de ciencia-ficción, fantasía o terror del año pasado. Se trata de un galardón que se entrega en el Festival Celsius 232.

La obra ganadora competía con "La guerra de los mundos", de Santiago García y Javier Olivares; "El fuego", de David Rubín, y "Espada", de Anabel Colazo.

Por su parte, el norteamericano Ezra Claytan Daniels ha resultado ganador del "Lorna" al mejor cómic de género de autor extranjero por "Upgrade Soul". Compitió con "The nice house on the lake", de James Tyrion IV y Álvaro Martínez; "Supergirl", de Tom King y Bilquis Evely, y "Clase de actuación, de Nick Drnaso.