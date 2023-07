El Camino de la integración a Santiago: así es el peregrinaje en silla de ruedas

Albert Cogul, también conocido como "Albert Lleida", sufrió en 2016 un accidente, "un error de pilotaje en parapente", que le provocó una lesión medular. Siete años después, este deportista nato, se embarcó en su primer Camino de Santiago y el pasado jueves hizo escala en el albergue de peregrinos de Avilés. Este cocinero de profesión y jubilado tras su accidente viaja en una silla de ruedas, con un manillar de bici enganchado y un carrito donde porta sus enseres y ropa. Y así lleva desde que partió el día 6 de junio desde Barcelona. "Hay personas que me ven como un ovni, nadie hace el Camino en silla de ruedas", afirma. Su movilidad es reducida y ha comprobado en su propia piel que el Camino no es todo lo accesible que se pudiera llegar a pensar. Es más, ha tenido que realizar más kilómetros de los previstos para encontrar lugares de descanso adaptados. "Hubo una jornada llegué a hacer ochenta kilómetros", relata. A su paso por Avilés comprobó que el albergue de peregrinos sí es accesible "pero el baño no está adaptado". "Por suerte, estoy bregado", remarca.

Cogul ya era consciente de que podría encontrarse con estos problemas. Ha tenido que circular, sobre todo, por carretera porque se encontró "caminos complicados". "Hay mucha gente en mi situación que no se atreve por este tipo de problemas", explica este deportista, que entiende que la "movilidad acaba donde la mente dice que acaba". Por eso, tiene claro que "si alguien quiere hacer algo, puede". Y como muestra, un botón. Encara sus "últimos 300 kilómetros" hasta llegar a Santiago de Compostela con entusiasmo. "En cinco días estaré allí", indicó el pasado jueves.

Cogul es catalán y de una u otra manera está vinculado con Avilés. "Hace tres o cuatro años inventé un motor para meter debajo de la silla de ruedas y ayudar en las subidas y me contactó Merce (Herrero), que tiene ELA y se desplaza también en silla de ruedas. Hablé con ella que venía a Avilés en mi ruta del Camino de Santiago y me hizo de guía, una guía de lujo", explicó el peregrino. Herrero perdió el habla pero le enseñó Avilés con su teléfono, escribiéndole los detalles y curiosidades de esta villa medieval. "Me contó que estaba muy agradecida por mi invento mientras me enseñaba esta ciudad que, sorprendentemente, tiene un casco antiguo ordenado y amplio, que no te ahoga como sí ocurre en otras localidades, las fachadas están cuidadas y en líneas generales, es una ciudad accesible", detalló el peregrino que se ha tomado cada etapa del Camino de Santiago "como una jornada laboral de ocho horas".

No tiene prisa por llegar a Santiago de Compostela aunque afirma que ha recuperado el ritmo perdido en las primeras etapas. Aún así demanda más espacios accesibles y adaptados para que personas como él, que viajan en silla de ruedas, tengan la oportunidad de disfrutar del paisaje, de la aventura que supone el "placer de viajar", algo que ha seguido haciendo pese a su malogrado accidente de parapente en 2016. "Siempre estuve muy vinculado con la montaña, era alpinista, hacía escalada en roca pero ahora me desplazo en silla de ruedas y como ya dije, eso no impide seguir viajando y que la movilidad acaba donde la mente dice que acaba, querer es poder".