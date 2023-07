César García, nuevo jugador del Marino: "Lo que necesito ahora es cariño, por eso escogí el Marino"

"La temporada pasada estuvo marcada por las lesiones, fui a remolque todo el año. Ahora espero demostrar el jugador que soy". Con estas palabras César García, nuevo jugador del Marino, quiere afrontar un nuevo reto. El avilesino, que tendrá una segunda etapa en el conjunto gozoniego tras su paso por Miramar en la temporada XX/XX, quiere volver a recuperar su mejor versión tras sumar dos años donde los problemas digestivos están afectando a su rendimiento. "Quiero volver a ser el mismo que antes, ahora soy más maduro que juango jugué aquí, espero darle a la afición lo que se merece", deseó el extremo.

"Tuve varias oportunidades de otros equipos de la categoría, pero tengo claro lo que quiero ahora. Lo que necesitó es cariño, por eso escogí al Marino", expresó García, que reconoció que Luis Gallego, presidente del Marino, influyó "en un 90%" a la hora de tomar la defición de apostar por los gozoniegos. "Desde que jugué aquí he estado en varios clubes y nadie me ha cuidado mejor que aquí", confesó el avilesino. El avilesino volverá a ponerse a las órdenes de Sergio Sánchez, entrenador con el que ya coincidió en el filial del Sporting. "El míster me conoce. Precisamente fue con él cuando empezaron mis problemas digestivos y ya sabe lo que hay. Ya he hablado con él sobre el tema", reconoció.

García no pòne sus ojos en el resto de rivales que tendrá en Segunda Federación y prefiere centrarse en sí mismo. "No nos fijamos en los demás equipos. Nuestro objetivo es tener la permanencia cuanto antes, es lo más importante", afirmó el futbolista. Sergio Sánchez tendrá un arduo trabajo para escoger a sus extremos, ya que Jandro y David Iglesias, dos de los últimos fichajes del club, también juegan en esa posición. "Sergio es un entrenador que exige mucho, pero luego es justo y si haces bien tu trabajo te va a poner", aseguró el marinista, que comentó que "lo mejor para que el equipo es que haya competencia, para que así cualquiera que juegue pueda dar un gran nivel".