César ya pisa Miramar: "Lo que necesito ahora es cariño, por eso elegí el Marino"

"La temporada pasada estuvo marcada por las lesiones, fui a remolque todo el año. Ahora espero demostrar el jugador que soy". Con estas palabras César García, nuevo jugador del Marino, da paso a un nuevo reto. El avilesino, que tendrá una segunda etapa en el conjunto gozoniego tras su paso por Miramar en la temporada 18/19, aspira a recuperar su mejor versión. "Quiero volver a ser el mismo que antes, ahora soy más maduro que cuando jugué aquí, espero darle a la afición lo que se merece", expresó el extremo.

"Tuve varias oportunidades de otros equipos de la categoría, pero tengo claro lo que quiero ahora. Lo que necesitó es cariño, por eso escogí al Marino", aseguró García, que reconoció que Luis Gallego, presidente del Marino, influyó "en un 90%" a la hora de tomar la definición de apostar por los gozoniegos. "Desde que jugué aquí he estado en varios clubes y nadie me ha cuidado mejor que aquí", confesó el avilesino. César volverá a ponerse a las órdenes de Sergio Sánchez, entrenador con el que ya coincidió en el filial del Sporting. "El míster me conoce. Precisamente fue con él cuando empezaron mis problemas digestivos y ya sabe lo que hay", reconoció.

Por otra parte, el Langreo cerró ayer la portería con la renovación de Guillermo Fernández. El guardameta avilesino llegó al club la pasada campaña, procedente del UC Ceares, con el que había competido en Segunda Federación, y firma hasta junio de 2024. Con esta renovación, el Unión completa su portería para la próxima campaña. El futbolista salió del Roces juvenil y ha jugado también en Praviano, Marino, Tuilla y Llanes.