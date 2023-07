IU insta al alcalde de Castrillón a que ejerza su cargo en las fiestas

IU de Castrillón solicitó ayer al nuevo alcalde, Eloy Alonso (PP), que "ejerza la representación institucional que le va en el cargo" y lo critican porque "es inconcebible que no interviniera en la apertura de las fiestas y es aún más preocupante que ni siquiera acudiera al pregón del día de Castrillón". Según explicó IU, es verdad que como edil de la oposición no iba a muchos actos, sin embargo "es inaudito que en el día de Castrillón eludiera sus obligaciones". "Esperemos que no sea solo a los actos de Salinas a los que acuda como el pregón del Carmen de María Teresa Sanjurjo en la iglesia".

La coalición que dejó el gobierno de Castrillón tras 16 años, solicitó al Ayuntamiento de Avilés y a la Mancomunidad que no programe actividades multitudinarias (como el Reggaeton Beach Festival) en el fin de semana de la fiesta más importante del concejo. "Si mantenemos la visión de la comarca, esta situación se debería evitar, en la medida de lo posible. Son muchos los eventos programados pero creemos que las fiestas principales deberían ser respetadas", señalaron desde el principal partido de la oposición de Castrillón. Pese a las críticas, el grupo municipal de la exalcaldesa, Yasmina Triguero, hizo una "valoración muy positiva" del desarrollo de las fiestas que engloban las de Piedras Blancas y el día de Castrillón. "Fueron días intensos de un amplio y diverso programa que recogía actividad musical, actividades infantiles, atracciones en el aparcamiento de la piscina así como el atractivo mercado medieval que generó gran afluencia de personas a lo largo de estos días en Piedras Blancas y en concreto en los locales hosteleros", indicaron desde IU, que celebraron el buen tiempo y felicitaron al exedil de Festejos Roberto Santiago Sainz por la programación festiva del último mandato además de agradecer al personal municipal por su labor "intachable" y el comportamiento de los asistentes. "Esperemos que Castrillón siga siendo un referente festivo en años sucesivos", concluyeron.