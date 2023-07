El Centro Niemeyer, en su vocación de contenedor público de Cultura permanentemente abierto, dispone desde este viernes, 7 de julio, de una de las salas interiores de la Cúpula para mostrar las obras artísticas de la Colección Fundación Niemeyer a todos los visitantes. Esta iniciativa, concebida como una forma de acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural, hará pasar sucesivamente por este espacio algunas de las piezas de arte que la Fundación ha ido recopilado a lo largo de los últimos años.

La obra elegida para inaugurar esta iniciativa es el dibujo “Pope”, de Francis Bacon (Dublín 1909 – Madrid, 1992), el cual fue incorporado a la Colección Fundación Niemeyer en abril de 2018 por la donación realizada por la Francis Bacon Foundation of the Drawings Donated to Cristiano Lovatelli Rovarinno a la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias.

Vetada del Inventario de Patrimonio Cultural

La obra, que formó parte de la exposición “Francis Bacon, la cuestión del dibujo” exhibida en la Cúpula entre noviembre de 2017 y abril de 2018, es un dibujo realizado en lápiz negro sobre papel Fabriano, fechado en 1986. ha sido, además, objeto de conversia en últimas fechas como consecuencia de que el Principado hubiera vetado su inclusión en el Inventario de Patrimonio Cultural, al desaconsejar varios informes de expertos esperar a completar el trámite hasta que no quedara comprobada fehacientemente la autoría del dibujo.

Se trata de uno de los más de 600 dibujos que el pintor nacido en Dublín y fallecido en Madrid en 1992 legó a su amigo Cristiano Lovatelli Rovarinno, con quien mantuvo una íntima relación entre los años 1977 y 1992. En “Pope”, Bacon trata uno de los temas a los que recurrió de forma obsesiva a lo largo de su vida artística: la recreación del retrato que Velázquez realizó del Papa Inocencio X y que se exhibe en la Galería Doria Pamphilj de Roma.

Bocetos

En 1962, el crítico de arte David Sylvester le preguntó a Francis Bacon por qué no hacía bocetos o dibujos preparatorios de sus cuadros, a lo que el artista contestó: “A veces pienso que debería hacerlo, pero nunca lo hago”. Desde ese momento, sumado al hecho de que Bacon apenas expusiera sus dibujos en vida (hizo apenas una muestra de ellos en una galería en Bolonia en 1981) se extendió la creencia de que los dibujos que han ido apareciendo después de su muerte no habrían salido de la mano del artista. Fernando Castro Flórez, comisario de la exposición realizada en el Centro Niemeyer entre 2017 y 2018 explicaba: “el mito de que Bacon no dibujaba se ha mantenido durante décadas, aunque lo cierto es que sí lo hacía; en la respuesta a Sylvester lo que dice es que no hace bocetos de los cuadros, pero no declara explícitamente que no haga dibujos”.

La exposición que en su momento presentó el Centro Niemeyer no rehuía la polémica, sino que la encaraba de frente: ¿Cuál es el valor patrimonial de la obra de arte en sí misma? ¿Debe ser la certificación de la autoría el elemento fundamental a la hora de otorgarle valor patrimonial a una obra de arte? ¿Es posible juzgar el valor artístico de una obra a partir de la cotización que alcance en el mercado la firma del autor?, preguntaba el director del centro, Carlos Cuadros, en el texto del catálogo.

La sala, situada dentro de la Cúpula en la que actualmente y hasta el 24 de septiembre se exhibe la exposición “Úrculo. El enigma del viajero”, acogerá periódicamente diferentes obras de la Colección Fundación Niemeyer.

El horario de apertura, hasta el 10 de septiembre, será de lunes a domingo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, a partir del 13 de septiembre, de miércoles a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 (lunes y martes cerrado).

La colección Fundación Niemeyer

La colección propia de la Fundación Centro Niemeyer ha ido creciendo desde septiembre de 2014 y cuenta en la actualidad con creaciones de 44 artistas y un total de 122 piezas, entre fotografías, dibujos, instalaciones artísticas y esculturas. Los fondos de esta colección provienen de donaciones y adquisiciones de artistas que han mostrado sus trabajos en el Centro Niemeyer.

Las obras se encuentran depositadas, en su práctica totalidad, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y han sido creadas por artistas asturianos como Avelino Sala, Herminio, Javier Riera, Carlos Coronas o Javier Bauluz; nacionales como Juan Genovés, Joan Brossa o José Manuel Ballester; y nombres internacionales como Francis Bacon, Masao Yamamoto, Gilbert Garcin, Spencer Tunick, Franco Fontana, Arno Rafael Minkkinen Alain Arias-Misson y Shadi Gadirian.

Además, en la Plaza del Centro Niemeyer ya se exhiben de forma permanente las esculturas “Transbase”, de Juan Genovés, y “Chubasco”, de Enrique Carbajal “Sebastián”, ambas donadas por sus respectivos creadores.