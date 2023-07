"Soy referente absoluto de la fiesta"

La Ruta del Bakalao marcó la historia de la música en España. Con autobuses llegando de todas partes y jóvenes que resistían fiestas de largos días y noches, estos salvajes encuentros de música electrónica en Valencia sirvieron para destacar algunos nombres de personajes que se alzaron como las "almas de la fiesta". Entre ellos: el pinchadiscos y productor Chimo Bayo (Valencia, 1961), que animará la noche del 11 de agosto en el festival "Luanco Al Mar", reviviendo los años 90 y compartiendo cartel con otro nombre destacado de la electrónica, Paco Pil (Valencia, 1969). El pinchadiscos, que lleva de gira desde el inicio de este año, promete animar una noche cargada de memoria "noventera", ritmos enérgicos y movimiento, todo ello al ritmo de los más característicos "¡Hu-Ha" del artista valenciano.

–Parte de los asistentes al festival serán jóvenes que, en gran medida, no conocen el bakalao y su significado. ¿Cómo les explicaría quién es Chimo Bayo?

–Diría: hola, qué tal a todos. Soy Chimo Bayo, pionero de la música electrónica en España. No solamente me sigue una generación, sino tres, gracias a padres que disfrutaron mucho conmigo y se convirtieron en mis fans en la época de la Ruta del Bakalao. Soy referente absoluto de la música electrónica, de la fiesta, la diversión, la empatía entre la gente y, sobre todo, del ritmo. Espero que vengáis todos a verme el 11 de agosto a este festival de Luanco tan bonito, en el que vais a poder disfrutar de tres de mis canciones más míticas que han marcado el mundo. Todas la cantaré en directo. Será un concierto y no habrá dj set. Eso queda para otra ocasión, seguro.

-¿Qué recuerdos tiene de ocasiones anteriores en Asturias?

–Me encanta Asturias, ¡yo me quedaría allí a vivir! He estado muchísimas veces, ten en cuenta que llevo actuando por toda España desde el año 91.

–¿Y ha estado en Valparaíso, la discoteca que se homenajeará en el marco del festival "Luanco al mar"?

–La conozco de oídas, pero creo que físicamente no he estado, aunque seguro que me encantará y será una bonita experiencia.

–¿Qué espera de esta edición de "Luanco Al Mar"?

–De momento, pasármelo muy bien, porque si yo me lo paso bien, todo el mundo disfruta. Además, la gente va a tener la oportunidad de escuchar tres canciones que conocen no una, sino tres generaciones. Eso para mí es muy importante. Simplemente espero hacerlo como siempre: divertido, alegre, con mucho movimiento… El movimiento es lo que realmente creó la inteligencia en el ser humano y lo que quiero llevar a mis espectáculos.

–Comparte, una vez más, cartel con Paco Pil, otra de las leyendas del Bakalao.

–Estuvimos actuando en el "Love The 90s Festival" de 2023, en Ifema (Madrid). Actuamos siempre juntos, somos grandísimos amigos, lo pasamos muy bien cuando nos juntamos y, bueno, para mí es también un referente. Además, Paco Pil y Chimo Bayo reúnen a todos los seguidores de la música de los 90, prácticamente.

–Entiendo que no es un reencuentro, sino algo que hace a menudo porque ve que funciona.

–Él dice que somos novios, o sea que imagínate (se ríe). Yo siempre que estoy con él lo disfruto, y el público sobre todo, porque somos dos estilos diferentes, aunque realmente llegamos y captamos al público como hay que hacerlo. La verdad es que nos lo pasamos realmente bien en el escenario y conseguimos transmitir esa energía, que es lo más importante.

–Siendo dos estilos diferentes, ¿qué cree que aporta usted que no tiene Paco Pil?

–Te lo voy a decir solamente en una palabra: "¡Hu-ha!".

–A principios de los 2000, se retiró de la industria durante un tiempo porque no le gustaba mucho cómo estaba evolucionando la música. ¿Qué opina de la industria actual? ¿Es peor que en la época del ‘bakalao’?

–Cuando yo paré, estaba en lo más alto de mi carrera, muy arriba. Dije: "no voy a poner la música que ahora quiere la gente, porque a mí no me llega al corazón". Entonces, hice un programa de televisión en el que interpretaba monólogos, interactuaba con la gente… eso me liberó muchísimo, me ayudó, y, cuando volví a la música, lo hice con toda la energía posible. Ahora mismo estoy en el momento exacto en el que tengo que estar. El destino, al final, te lleva a donde tú quieres.

–¿Su espectáculo ha tenido que adaptarse a la esencia que tiene la música en la actualidad?

–¡No! Chimo Bayo no se adapta, el mundo se adapta a Chimo Bayo.