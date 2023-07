Sandoval, nuevo fichaje del Marinio: "El Marino es el sitio perfecto para volver a la categoría"

"El Marino es el sitio perfecto para volver a engancharme a la categoría". Con estas palabras se presentó Dani Sandoval, nuevo jugador del Marino, en su primer día con la camiseta gozoniega. El delantero reconoce que volver a Segunda Federación es un salto importante para él, ya que viene del Atlético Lugones de Preferente, pero agradece la confianza y espera adaptarse lo antes posible para dar su mejor versión.

"Tuve que dar unos pasos atrás, pero estoy preparado para ayudar a mis compañeros y disfrutar", afirmó el punta, que ya conoce al que será su nuevo entrenador, Sergio Sánchez. "Sergio me llamó y no necesité ni un día para dar el sí. Estuve con él en Mareo y se lo que quiere de los jugadores", explicó Sandoval, que aún no ha hablado con el sierense sobre lo que espera de él en el terreno de juego, pero "sé que le gusta que esté en contacto con el balón. Yo lo que quiero es rendir".

Sandoval ya se ha puesto a trabajar para estar listo para el inicio de la temporada y confiesa tener ganas de conocer a sus nuevos compañeros. "Espero aprender mucho de ellos. Gente como Lora o Canella son gente que sabe y seguro que me ayudan mucho", sentenció.