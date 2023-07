El Supremo avala el acuerdo de los despidos de Alu Ibérica: se abre el plazo de cobrar

El Tribunal Supremo abrió esta semana por medio de una sentencia (el día 3) la puerta para que los extrabajadores de Alu Ibérica de Avilés puedan cobrar las indemnizaciones que acordaron con la multinacional Alcoa en la primavera de 2022. Han tenido que pasar catorce meses desde que se activó el despido colectivo que ha dejado las instalaciones fabriles de San Balandrán como un campo de malas hierbas y casi cinco años desde que la empresa norteamericana abriera la crisis industrial más grave de la comarca desde las reconversiones de los noventa.

Lo que ha hecho el alto tribunal es rechazar las pretensiones de 17 extrabajadores (de la planta hermana de La Coruña) que querían entrar en el acuerdo que habían negociado sus excompañeros (dentro de un expediente de regulación de empleo). Habían quedado excluidos, principalmente, porque ninguno de ellos (de los reclamantes) estaba en la empresa cuando se establecieron las negociaciones y se cerraron en la primavera de 2022. Es decir, los reclamantes no estaban regulados cuando la negociación se estuvo desarrollando.

Esto la sentencia lo explica con estas palabras: "La causa extintitiva [de los demandantes] ha sido distinta en los acuerdos". Las explicita de la siguiente manera: "nueve extinguieron la relación laboral por decisión voluntaria, cuatro accedieron a la excedencia voluntaria y otros tantos fueron declarados en incapacidad temporal sin reserva de puesto". Y pese a ello, tenían la pretensión de beneficiarse de una negociación que se había desarrollado cuando ya no tenían vínculo con la fábrica.

"Estamos muy satisfechos porque el fallo del Tribunal Supremo es definitivo y desestima las demandas presentadas por estos trabajadores que ya no formaban parte de las plantillas de las plantas y reconoce las posiciones que ha venido defendiendo Alcoa", señaló una portavoz de la multinacional norteamericana. Añadió la misma portavoz que el inicio del pago de las indemnizaciones está pendiente de "algún tema judicial abierto". En referencia a la demanda por los 205 trabajadores de la torre de pasta de La Coruña y de las dos fundiciones (de Avilés y La Coruña), los únicos que no estaban sujetos al primer acuerdo (enero de 2019) porque no fueron sometidos a la primera regulación dado que tenían el desempeño de mantener en "stand-by" las fábricas durante el período de "cásting" que había abierto Alcoa para vender las fábricas.

"En cualquier caso, estamos pendientes de analizar el detalle de la sentencia", continuó la misma portavoz.

Alcoa había discutido, en su momento, si los 205 trabajadores de fundición y de la torre de pasta de La Coruña estaban concernidos por la sentencia de la Audiencia Nacional de la primavera de 2021. Los sindicatos –todos– lo que hicieron fue presentar un escrito para exigir que estos que habían quedado en activo fueran incluidos en el acuerdo extrajudicial que alcanzaron con Alcoa en 2022.

Tras la sentencia del Supremo –que será firme la semana que viene–, los sindicatos retirarán esta última petición con el fin de acelerar los pagos que tiene que llevar a cabo Alcoa porque también todos los sindicatos, han manifestado la alegría del final del camino de catorce meses sin cobrar. Y por eso solicitan la ejecución de la sentencia lo antes posible.

Y es que, aclaran, que haya sentencia no significa que los pagos de las indemnizaciones (60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales) se ingresen de forma inmediata. Los sindicatos prevén que Alcoa requiera la actualización de los datos de sus extrabajadores.

Líneas de electrolisis

Por otro lado, la multinacional avilesina Windar Renovables ya ha oficializado por registro en la Autoridad Portuaria de Avilés la solicitud para la concesión del uso de los 146.734 metros cuadrados que, incluidos en el proceso concursal Alu Ibérica, son, sin embargo, de dominio público marítimo. Esto significa que para poder utilizar las naves, así como los muelles anexos, es necesario contar con la concesión administrativa pertinente.

Se da la circunstancia de que en esos 146.734 metros cuadrados se levantan las líneas de electrólisis 2 y 3, la nave de fundición y el almacén de brea, además del muelle propio de carga y descarga.

Windar Renovables tiene especial interés en las naves de las líneas de electrólisis, por su dimensiones, además del muelle portuario. La otra oferente, Alueuropa, ha puesto los ojos en la nave de fundición y ha asegurado que le interesa aunque no tenga la concesión de la Autoridad Portuaria. Se da la circunstancia de que sin ella, en el caso de ser adjudicataria, podrá acceder al material que hay en su interior, pero no podrá utilizar la instalación. Aun así, esta compañía de origen madrileño asegura que continuará adelante con su proyecto.

Las fuentes consultadas indicaron que la Autoridad Portuaria tiene que analizar ahora la documentación presentada por la compañía –que deberá complementarla en caso de requerimiento–, y hacer público que existe una oferta para la concesión administrativa, habilitando el plazo para permitir que se presenten otras firmas. Todo este proceso, en el que no se pueden hacer públicas las condiciones que presenten las empresas asentadas, se prolongará durante varias semanas.

La administración concursal de Alu Ibérica mantiene el plazo para la presentación de las aclaraciones que solicitó a las dos empresas interesadas en las instalaciones fabriles de San Balandrán. Este plazo, sin embargo, se cierra el próximo día 13.

Lo que busca saber la administración concursal se refiere al plan de liquidación, el documento que rige el proceso de venta de las instalaciones. A fecha de ayer, estas precisiones no habían sido satisfechas.

La publicación de la sentencia del Supremo también concierne a los gestores judiciales de la empresa aluminera dado que la multinacional Alcoa se comprometió a acreditar a Alu Ibérica con 9 millones de euros para hacerse cargo de las indemnizaciones acordadas. Este compromiso está también en el acuerdo que ahora revive tras meses en respiración asistida.

Arranca el segundo mayor parque offshore de Francia, con cimientos y torres de Windar

El parque eólico marino de Iberdrola en Saint-Brieuc, el segundo de Francia en producir energía limpia y cuyas plataformas y pilotes fueron construidos por Windar en Avilés y en colaboración con Navantia en Fene (La Coruña), ya está conectado a la red eléctrica francesa. Las primeras turbinas eólicas se pusieron en marcha el pasado miércoles, y progresivamente se van incorporando todas las demás hasta completar la entrada en servicio de los 62 aerogeneradores que integran el complejo.

Iberdrola destacó que "el proyecto tiene un marcado sello español. Los jackets –plataformas que sustentan los aerogeneradores marinos– y los pilotes han sido construidos y montados por Navantia-Windar en Avilés y en Fene (La Coruña). En el contrato de 350 millones de euros han participado más de 15 empresas españolas y ha supuesto un gran efecto tractor al crear más de 2.000 empleos directos y miles de empleos indirectos. Además, Siemens-Gamesa ha fabricado las turbinas.

De 207 metros de alto cada una, están dotadas con tecnología de última generación y sus palas, de casi 82 metros de longitud, ofrecen un área de barrido un 18% superior al modelo anterior y una mejora de la producción anual de energía del 20% respecto a su predecesora. Windar ha conseguido contratos con Iberdrola para los parques del complejo East Anglia Hub, Vineyard Wind, Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.