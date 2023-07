"Camarón fue el Che del flamenco"

Nació cerca del famoso Rastro de Madrid. Ya de pequeño dio buena muestra de su "duende", cuando con doce comenzó a ganar sus primeros concursos de jóvenes promesas del flamenco. Con apenas 16 años realizó sus primeras giras, por Japón y Australia. En 1998 inició su carrera musical, y apenas pasado un lustro, logró que el mundo entero conociese su nombre. Diego Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 1968), popularmente conocido como "El Cigala", afianzó su éxito con su álbum "Lágrimas negras", grabado junto al mítico pianista cubano Bebo Valdés 1918-2913). A sus espaldas carga con Grammys, Ondas, discos de Platino y llenos en los mejores teatros del mundo. El próximo agosto estará en el festival "Luanco al mar".

–Usted es uno de los grandes nombres para el festival de "Luanco al Mar".

–A mí me encanta Asturias, es un lugar que gozo. Me encanta el clima, disfruto la comida, la gente es maravillosa... Hace muchísimo tiempo que no estoy en Asturias y tengo muchísimas ganas de estar en Luanco. Sé que hay muchísima afición al flamenco y tengo muchísimas ganas de estar allí.

–Acaba de participar en el homenaje a Paco de Lucía en Algeciras (Cádiz), ¿cómo le fue?

–La verdad es que fue una noche memorable. Me provocó sentimientos preciosos, afloraron muchísimas emociones. El poder dedicarle algo a Paco, a quien no pude dedicarle nunca nada en mi carrera, ha sido muy bonito. Además hacerlo en su tierra. Fue perfecto.

– ¿Y la gira por Estados Unidos?

–Fue algo increíble que vamos a repetir este septiembre. Estaremos en Los Ángeles, Miami, Nueva York... ¿Quién me iba a decir que iba a viajar tanto por allí? Es una maravilla poder llevar el flamenco a Estados Unidos y difundirlo por allí. Es algo maravilloso.

–Se cumplen 20 años de "Lágrimas Negras" y diez de la muerte de Bebo Valdés...

–Sí, en marzo se cumplió el décimo aniversario de su muerte. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo, lo fácil que pasa todo. Si ahora estamos aquí, es gracias a él, gracias a "Lágrimas Negras". Sólo puedo tener buenas palabras para una persona de la que he aprendido un montón. Le tengo en mi recuerdo, sé que está viéndonos desde el cielo.

–Hace años que reside en República Dominicana, ¿qué vínculos mantiene el flamenco con la música caribeña?

–El latino y el flamenco pactan muy bien. Me siento muy a gusto jugando con la rítmica y con el mundo latino en general, como si llevase toda la vida cantando boleros. El público lo capta a la primera. Cantando boleros me siento muy libre porque no dejamos de ser flamencos. Es algo que llama muchísimo la atención. La gente quiere ver esa mezcla de emociones.

–Muchos artistas utilizan la música como forma de reivindicar la libertad de expresión.

–La libertad de expresión siempre se va a encontrar en la música. Tanto en la alegría como en la pena, es mi manera de hacerlo: cantado. La música es el mejor grito.

–¿Cómo ve el devenir del flamenco?

–El flamenco está pasando por la mejor etapa de su historia. Ahora es universal. En cualquier lugar del mundo, la gente está interesada por él, atrae muchísimo. Me alegra muchísimo llegar a Sydney o a Tokio y ver que hay artistas que están llenando teatros allí. Y de cara al futuro hay mucha juventud que está comenzando y que lo hace muy bien. Y lo está haciendo en una etapa en la que es más complicado. A nosotros nos lo pusieron más fácil. No me cabe duda de que conseguirán ir a mejor.

–¿Qué cantaor, cantaora o grupo emergente que destaque le llama la atención?

–A día de hoy no he encontrado a ninguno que pueda destacar. Los hay que están haciendo un gran trabajo, que tienen un gran futuro, pero aún queda mucho camino.

–¿Qué representan Paco de Lucía y Camarón para el flamenco?

–Camarón fue un revolucionario. Camarón era el Che Guevara y Paco, Camilo Cienfuegos. Fueron magníficos. Ojalá salga pronto alguien de entre la juventud que como ellos revolucionen el panorama y nos den grandes satisfacciones a todos.

–El flamenco siempre se ha combinado con otros estilos, y ahora se sigue haciendo, pero con nuevas tendencias. ¿Dónde entraría Rosalía ahí?

–Respeto mucho la música de Rosalía, pero no es referente del flamenco. Me alegro muchísimo por ella, lo que hace es estupendo, está muy bien, pero su música no tiene nada que ver con el flamenco. El flamenco es de los flamencos.

–"La Mala Rodríguez" habló en su día de apropiación cultural respecto a Rosalía.

–Pues sí, exactamente eso. El flamenco viene de los gitanos pertenece a los gitanos. Es patrimonio de la humanidad. Respeto mucho el estilo de Rosalía, lo que canta, pero el flamenco es otra cosa. Me parece divino lo que hace, su historia. Pero no tienen nada que ver.