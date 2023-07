"La gente de la residencia es como mi segunda familia"

La Residencia de Los Canapés celebró ayer, 7 de julio, el 20.º aniversario de su apertura. Hasta allí se desplazó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para acompañar a los residentes en las actividades organizadas por el centro. En el centro de mayores se encuentran personas en diferentes condiciones y necesidades. Una de ellas es la madre de Eugenio Gutiérrez, residente de 97 años que padece alzhéimer. Gutiérrez, que además es el presidente de la Asociación de Residentes del centro. Explicó que su progenitora reside en el centro desde hace nueve años. "La atención es extraordinaria, muestran un trato muy cariñoso y cercano, estoy encantado de que esté al cuidado de estos profesionales".

Los residentes, que en el momento de la llegada de la alcaldesa se encontraban disfrutando de una partida al bingo, tampoco ahorraron elogios para los trabajadores. Entre ellos estaban José Julio González y Amelia Gómez, presidente y vicepresidenta de la Junta de Residentes. "Son como mi segunda familia, estoy como en mi casa", destacó Gómez, "donde vayan ellos, voy yo". González, por su parte, destacó la buena atención y relación con los profesionales del centro.

El día anterior se dio, además, la coincidencia del aniversario del centro y el fin del uso de mascarillas en los centros sanitarios. "Celebramos ambos hechos todos juntos", comentó Salguero. Este final de las mascarillas permitirá a los residentes encontrarse con sus familiares sin necesidad de ocultar sus rostros. Algunos ya no hacen uso de ella, pero otros la mantienen por razones sanitarias. "Tengo problemas de corazón, pero cuando venga mi familia me la quitaré" comentó Amelia Gómez, que no oculta sus ganas de estar cara a cara con sus seres queridos.

Francisco Salguero, director de la instalación, explicó que todos los profesionales están "muy contentos" por el aniversario. Salguero también destacó la pandemia como el momento de mayor dificultad en el centro de mayores, dadas las restricciones que obligó a imponer. Además, el director recalcó la importancia de la incorporación de trece nuevos trabajadores en el centro, cinco fijos y siete discontinuos, para un centro que cuenta con 76 usuarios y capacidad para 82.

"Venimos a celebrar 20 años de un servicio público fundamental y con una buena trayectoria en Avilés", aseguró Monteserín, que destacó la importancia de "implementar unos equipamientos necesarios para una ciudad con alto índice de envejecimiento".