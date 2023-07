El Niemeyer muestra el dibujo de Bacon que el Principado rechaza inscribir en el inventario público

El dibujo que la Francis Bacon Foundation of the Drawings donated to Cristiano Lovatelli Ravarino regaló al Centro Niemeyer en abril de 2018 y cuya inscripción en el Inventario de Patrimonio fue rechazada hace una semana por la Consejería de Cultura –cuya titular es la presidenta de la fundación que gestiona el propio centro cultural de la ría– se exhibe en la cúpula –donde está ahora la retrospectiva de Eduardo Úrculo– desde ayer y hasta el próximo día 10 de septiembre.

Este dibujo está atribuido al pintor dublinés Francis Bacon y ha estado sometido a varios conflictos legales (en Reino Unido e Italia, principalmente) por varios herederos del artista. Se presentó por primera vez en el Niemeyer entre noviembre de 2017 y abril del año siguiente (antes había estado en el Círculo de Bellas Artes, de Madrid, y en la fundación Bancaja de Valencia). La coordinó el profesor de Estética de la Universidad Autónoma Fernando Castro y se tituló "La cuestión del dibujo". Y es que Bacon había afirmado en una entrevista con el crítico británico David Sylvester que él no hacía bosquejos, es decir, que no planeaba sus cuadros. Esta afirmación ha sido la base de la discusión entre los herederos: si no hace bosquejos, no hace dibujos. Sin embargo, las sentencias dictadas sobre estos asuntos confirman que las firmas de los dibujos de Lovatelli son del propio Bacon.

"El mito de que Bacon no dibujaba se ha mantenido durante décadas, aunque lo cierto es que sí lo hacía; en la respuesta a Sylvester lo que dice es que no hace bocetos de los cuadros, pero no declara explícitamente que no haga dibujos", apuntó Castro en su momento. En el catálogo de aquella exhibición escribió Carlos Cuadros, el director del Niemeyer: "Poco importa nuestra opinión sobre la autenticidad de la autoría de estos impresionantes dibujos [por la exposición completa] de cuya legitimidad artística no dudamos. (...) Consideramos mucho más importante que estas obras de arte puedan dialogar con el mágico espacio concebido por Óscar Niemeyer"

El Niemeyer incluyó el dibujo atribuido a Bacon en su colección particular. De hecho es su pieza más valiosa: la auditoría de las cuentas correspondientes al año 2018 señala que el valor de la obra es de 300.000 euros. En ese mismo documento no se pone en duda su autoría.

La colección particular cuenta también con una escultura del escultor mexicano Enrique Carbajal, que firma como Sebastián (70.000 euros) y hasta esta pasada primavera, "Transbase", de Juan Genovés (estaba valorada en 250.000 euros y se entregó al Principado como dación en pago del último plazo de la deuda millonaria que la primera dirección de la fundación del Niemeyer contrajo).

El Niemeyer considera que la exhibición del dibujo atribuido a Francis Bacon es una "iniciativa concebida como una forma de acercar a la ciudadanía el patrimonio cultural".