Los cazadores, sobre la caza del jabalí en Gozón: "Evitamos daños en los cultivos"

Los cazadores del coto de caza de Gozón defienden que el jabalí "está controlado" en el concejo. Tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, el Principado y el propio coto, la administración regional se encargará del conteo de suidos mientras que los cazadores, como ya venía ocurriendo, tratarán de "mantener el equilibrio entre la caza mayor (la del jabalí) y evitar que causen daños a los cultivos de agricultores". "Se trata de establecer un equilibrio sostenible, no vamos a exterminar la especie, solo a controlarla", explicó el presidente del coto de caza de Gozón, Fernando García Gutiérrez, que representa a una entidad con 140 socios.

"En Gozón, somos todos vecinos, nosotros y los agricultores y se trata de que nadie esté afectado, por ejemplo, llevamos tres semanas controlado la población de cornejas, que están atacando los maizales", señaló García Gutiérrez.

Así las cosas, los cazadores confirman que el número de suidos ha aumentado en el concejo pero hasta la fecha no se ha registrado ningún daño en plantaciones ni que causaran ningún tipo de accidente. "No cabe el alarmismo, la situación está controlada", afirma el presidente de los cazadores locales, que incidió que a su colectivo "le gusta cuidar la caza –para que haya especies–" y que su actividad no esté reñida con posibles daños a terrenos, sembrados y demás. "Queremos seguir reforzando esa unión con los vecinos", destacó García Gutiérrez.

Los ganaderos insistieron en que la presencia de jabalíes "es incompatible con la agroganadería y con el sector turístico". "Preferimos que Gozón esté exento de jabalíes", manifestó el presidente del sindicato agrario Asaja, Ramón Artime, que confía en que, al menos, durante esta campaña de plantación de maíz no ocurra como en campañas anteriores y apenas se note la presencia de los suidos en los sembrados. "Cualquier medida de control de los jabalíes siempre es bien recibida", apuntó Artime.

El acuerdo a tres permite autoriza la caza del suido en la modalidad de aguardo, es decir, desde un punto fijo, también el rececho que consiste en el acercamiento sigiloso al animal y la utilización de perros de caza para ahuyentar a los animales fuera de las zonas de cultivo.