Los socorristas de la playa de Salinas piden cabeza: "La gente sigue igual de imprudente"

A pesar de la tranquilidad que se respira al pasear por el paseo marítimo de Salinas, las aguas de la playa esconden peligros que bien conocen los socorristas. "Llevamos casi un mes desde que se inició la campaña de verano y ya hemos visto de todo", reconocen. Y es que a pesar de los avisos que realizan, muchos de los visitantes que acuden a la conocida playa castrillonense hacen caso omiso, lo que obliga a los socorristas a intervenir. "Todos los días nos pasa algo", aseguran.

"Lo más grave que nos ha pasado durante este mes fue cuando, en San Juan de la Arena, volcó un barco con un señor dentro. Le pilló una ola de imprevisto y no pudo hacer nada. Tuvimos que intervenir para rescatarle", explica Adriana Vaquero, una de las socorristas que forma parte del cuerpo de salvamento marítimo de Salinas. Durante el mes que aproximadamente llevan en el cargo, han tenido que intervenir ya en varios rescates, aunque todos de escasa gravedad. "De momento está yendo todo dentro de lo normal, no hay muchas quejas. El ambiente está dentro de lo previsto", indica Eduardo Flórez, compañero de Vaquero. Por ahora no están viendo una gran afluencia de público en la playa, aunque lo peor llegará durante el mes de agosto. "Ahora está todo tranquilo, aunque sí que es verdad que se ve más gente que otros años por estas fechas. Quizás sea porque hace más calor. Dentro de unas semanas, cuando vengan más turistas de fuera de Asturias, esto se va a llenar. No vamos a dar abasto", señalan ambos socorristas.

A pesar de las recomendaciones que hacen a todos los visitantes, los socorristas confiesan que siempre hay gente que es "una maleducada". "El otro día le fui a decir a una señora que no se podía bañar donde pretendía porque no estaba en la zona acotada para ello. Me soltó que esto era una democracia y que ella podía hacer lo que le diese la gana", cuenta Flórez.

"Parece que no se dan cuenta que se lo decimos por su bien, para que después nadie se lleve un susto", apunta Vaquero, que asegura que la gente sigue siendo "igual de inconsciente e imprudente a pesar de saber que está playa tiene cierto peligro". "Todos los días nos pasa un desprecio de ese tipo, es raro el día que un compañero no cuenta una de esas historias", añaden ambos socorristas, cansados de aguantar ese tipo de comentarios.

La playa de Salinas ya dio dos sustos graves el pasado verano en forma de bañistas en riesgo de ahogamiento que hubieron de ser rescatados: tres niñas madrileñas a las que sacaron del agua unos surfistas (el horario de salvamento había acabado cuando se produjo la emergencia) y un hombre que esta misma semana fue visto desmayado boca abajo fuera de la zona autorizada de baños.

Estos casos, que se suman a decenas más producidos en años pasados, son la evidencia de algo que los buenos conocedores del arenal de Salinas no se cansan de repetir: se trata de una playa peligrosa y deben extremarse las cautelas para bañarse. Por eso, los socorristas piden "prudencia" a los turistas, para no tener que lamentar accidentes.