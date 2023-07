El vía crucis del aluminio toca a su fin

Los extrabajadores de la empresa Alu Ibérica, los de la antigua Alcoa, comenzaron su vía dolorosa hace cuatro años y medio. Y parece que están llegando a su final. La crucifixión parece que, por el momento, ha sido una opción que ha quedado abandonada para los que sufrieron las consecuencias de una transmisión empresarial presuntamente delictiva a la vista de la investigación penal que está desarrollando la Audiencia Nacional a instancias de los sindicatos.

Tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, está previsto que el colectivo de despedidos de las plantas alumineras (de Avilés y La Coruña) pueda cobrar antes de terminar este mes las indemnizaciones que habían pactado la primavera pasada con su antigua empleadora. Pero esto es sólo el final del penúltimo capítulo de una peripecia que ha pasado por despachos de ministras, una carretera nacional, varias promesas incumplidas. Y un lío judicial que ha alargado un proceso de reconversión que ha dejado a Asturias sin aluminio (se fabricaba en el Principado desde mediados del siglo pasado) y a doscientas y pico familias sin horizonte laboral y con la esperanza resquebrajada en encontrar el mejor de los porvenires.

17 de octubre de 2018.

Ese día comenzó todo. Alcoa comunicó a los representantes de los trabajadores de las plantas de La Coruña y de Avilés que había que iniciar el período de consultas encaminado a un despido colectivo de todos los trabajadores dado que la dirección de la compañía norteamericana que se había establecido en España a mediados de los noventa –cuando la venta de casi todas las grandes empresas públicas– pretendía cerrar dos de sus plantas de aluminio primario para ahorrar costes de producción. Entre otras razones, por el alto precio de la energía eléctrica.

15 de enero de 2019.

Entonces se cerró el período de consultas que Alcoa había abierto unos meses atrás (esa negociación había tardado en iniciarse ante las dudas formales manifestadas por los sindicatos). Las partes enfrentadas –los trabajadores y la compañía– acuerdan posponer el despido colectivo para intentar vender las plantas y la subrogación del personal: 222 trabajadores en Avilés y 261 en La Coruña.

Plan social.

En la cláusula 7 del acuerdo de enero de 2019 se diseñan los criterios e indemnizaciones de los contratos. Para los mayores de 53 años, por aquel entonces, se fija un plan de rentas con prestaciones garantizadas. Para los que no alcancen esa edad –la mayoría– se fija una indemnización bruta equivalente a 60 días por año trabajado y, además, el pago adicional de 10.000 euros.

Personal de fundición.

En ese mismo acuerdo la multinacional Alcoa anuncia que, aunque haya venta, mantendrá la actividad de las naves de fundición (de Avilés y La Coruña) y de la torre de pasta gallega. Además, mantendrá la actividad administrativa y mantenimiento. Es decir, 205 trabajadores de las dos fábricas no estarían vinculados, en principio, al despido colectivo cuya negociación comenzó en octubre de 2018. Estas personas, por tanto, no estarían afectadas por la primera regulación. En la segunda –la propuesta por el administrador concursal en diciembre de 2022– sí. Para defender a este subcolectivo los sindicatos presentaron un conflicto colectivo que el viernes, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, fue retirado. Esta acción en cuatro días será firme. Alcoa tiene 14 días, a partir de entonces, para empezar a pagar lo que había prometido en la primavera de 2022: alrededor de nueve millones de euros.

Primera sentencia.

La sala de lo social de la Audiencia Nacional dictó una sentencia el 15 de junio de 2021 en la que se establecen las reglas del juego de una crisis que todavía no se ha resuelto. Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO), Unión Sindical Obrera (USO), Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Intersindical Galega (CIG) y la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) habían presentado una demanda colectiva contra la empresa multinacional por haber incumplido el acuerdo de enero de 2019: si no se realiza la venta de las fábricas a una firma "seria y solvente" (esto –encontrar un comprador– fue una tarea que la multinacional se había reservado para sí misma) hay que activar el pacto social. Como eso no sucedió, la Audiencia Nacional falla a favor de los trabajadores. La sentencia de junio de 2021 concluye que la venta de las plantas "no se ha producido en los términos pactados el 15 de enero de 2021".

La venta.

Entre enero y julio de 2019 la multinacional Alcoa recibió ofertas por sus fábricas de Avilés y La Coruña. La que le pareció "seria y solvente" fue la que presentó un fondo de capital suizo sin experiencia en el sector del aluminio (Parter Capital). El 31 de agosto de aquel mismo año materializó el traspaso. Estos, a su vez, revendieron las fábricas a Víctor Rubén Domenech y a su entonces pareja, Alexandra Camacho, en abril de 2020 (en plena pandemia). La caída de producción de las dos fábricas en la época en que estuvo controlada por los suizos y por Domenech (hasta el verano de 2021) se hizo más que patente. Las circunstancias de la transmisión comercial las está investigando la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional.

El principio de acuerdo.

Pese a que la sentencia de junio de 2021 establece que la venta de las fábricas se hizo sin prestar atención al acuerdo de enero de 2019, los sindicatos presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Asimismo, obró Alcoa. Esto significaba que la vía dolorosa se iba a alargar más que las 14 estaciones de la original, la que empezó con Pilatos lavándose las manos y termina en el Calvario. Así durante toda la primavera de 2022 tanto los primeros como la segunda, negociaron el acuerdo transaccional que se presentó el 28 de julio de ese año y que establece que los trabajadores retiran sus reclamaciones contra Alcoa a cambio de que esta abone el plan social. Ese acuerdo se homologó en octubre.

Los excluidos.

Diecisiete extrabajadores que habían pedido la cuenta de Alcoa, asesorados por un despacho de abogados coruñés, pidieron anular este acuerdo para sumarse a él. El Supremo rechazó sus argumentos. Y los despedidos ven, por fin las puertas abiertas a cobrar sus indemnizaciones.