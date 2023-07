Alex Arias, futbolista avilesino: "No me arrepiento de haber rechazado al Avilés, no era el momento"

Tras una temporada complicada en las filas del Calahorra, Álex Arias (Avilés, 1989) disfruta de unos días de vacaciones en su casa, en Avilés. El futbolista, uno de los grandes talentos que ha dado la villa del Adelantado en los últimos años, está libre y se muestra indeciso a la hora de escoger cuál será su siguiente paso dentro del mundo del fútbol. Lo que queda claro al hablar con él es que su corazón, a pesar todo, late de color blanquiazul.

–¿Cómo ha ido la temporada en el Calahorra?

–El año no fue nada bien. Empecé en el equipo con mucho peso, siendo uno de los capitanes. La cosa no iba bien a nivel colectivo, pero a nivel individual estaba contento. En enero hubo muchos cambios de jugadores. Yo tuve una oferta buena, pero el club no me dejó marchar y, casualmente, dejé de jugar. La segunda vuelta fue mala a todos los niveles. Y a nivel personal, a partir de que llegó esa oferta, ya no conté para el entrenador.

–¿De qué equipo era esa oferta?

–De la SD Logroñés. Iba a firmar año y medio y el club iba a ingresar un dinero que, sinceramente, creo que no valgo, pero no me dejaron salir. Es el rival acérrimo del Calahorra.

–Y ahora está libre.

–Todavía no sé qué voy a hacer con mi futuro. Me están saliendo cosas poco a poco. La SD Logroñés me ha vuelvo a tentar, pero todavía no sé que haré. No tengo muy claro donde quiero estar el año que viene. Estoy valorando la situación junto a mi mujer.

–¿Le tienta volver a Asturias?

–Siempre tienta volver a casa, pero aún no sé si volveré este año o seguiré una última temporada fuera.

–Diego Baeza, presidente del Avilés, habló de usted el otro día diciendo que se había ofrecido, pero, al haberle rechazado en el pasado, no iba a acometer su fichaje.

–Al final no es tan así. En su momento intentó ficharme, eso es cierto. Soy de Avilés y la historia reciente del club no ha sido muy buena, todo el mundo venia prometiendo mucho y acababan saliendo por la parte de atrás. No era una situación agradable para vivir desde dentro. Ver eso te hace pensar mucho más las cosas. El único equipo que me ha dejado dinero a deber es el Avilés. En el resto, cuando hubo impagos, denuncié y cerré la puerta al salir, pero aquí no quise hacerlo. Hay un sentimiento especial y no quise denunciarlos. Después de tantos cambios de gestión y ver que nadie hacia las cosas bien costaba dar el paso y volver a confiar. Espero que su decisión sea por algo deportivo, porque lo que pasó conmigo supongo que habrá pasado con más gente y no creo que sea bueno para el club.

–¿Cuándo fue la última vez que le llamó?

–La última vez que me llamo fue en enero de 2021, cuando estaba en el Marino. Quería ir, pero entendía que no era el momento. Tengo una forma de ser que me defino como leal, era un jugador importante y hubiese estado muy feo irme en enero. A él no le gustó, pero si volviese atrás volvería a hacer lo mismo. Es una decisión que me representa.

–¿Se ofreció este verano?

–Los futbolistas tenemos representantes y si Baeza dice eso es porque será verdad. Mi representante habrá hablado con ellos, pero yo no sé nada. Del Avilés no me ha dicho nada, no les habré interesado y no me ha comunicado nada.

–¿Cómo ha visto todo lo que ha ocurrido en el club durante la última temporada?

–Por fin parece que las cosas se están haciendo bien. Fui al último partido, ante el Granada B, y lo disfruté como un avilesino más. Acabó mal, pero ver el estadio así fue increíble. Ver a los niños por la calle con las camisetas del Avilés, el Ayuntamiento con las banderas del equipo… Son cosas que presta ver y que demuestran que las cosas se están haciendo bien.

–Cuando era jugador del Avilés ver algo así era impensable.

–Mira que mi primer año fue muy bueno, que llegamos a jugar el play-off a Segunda División, pero no veías nada así ni parecido. No había tanta gente ni tanto colorido. Están haciendo un gran trabajo, tanto en redes sociales como desde dentro.