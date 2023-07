Cantábrico, caliente como caldo: "Hay la misma temperatura dentro y fuera del agua"

"En los 19 años que llevo viniendo a Luanco nunca me había metido en el agua, porque me da cosa que esté tan fría. Pues hoy es el primer día que me he entrado, estando el agua así es un lujo". Esta anécdota de Miriam Flicher, ovetense que veranea en Luanco, ilustra lo que se está viviendo durante estos días en las playas asturianas. La temperatura del agua del Cantábrico está a una temperatura anómala para la región, llegando a alcanzar los 25 grados en playas como la de San Lorenzo, en Gijón. Pero no es la única. Según datos de la Aemet, durante este fin de semana la temperatura media en las playas de Salinas y Luarca rondaba los 20 grados, mientras que en Luanco superó los 23. "Se nota mucho el cambio, hace casi la misma temperatura dentro que fuera del agua", aseguran los bañistas.

"Casi ni te enteras cuando entras", afirma Javier Sáez, luanquín que en todos los años que lleva disfrutando de la playa de Luanco no recuerda un agua tan caliente como la de estos días. "Está increíble, pero sí que es verdad que fría presta más, porque refresca", indica. "Llevamos viniendo desde mayo y lo de estos días es algo que no he visto en todo el verano", señala Tati Almedia, que junto a su hijo Óscar Rubido hablan fatigados tras hacer piruetas en el agua. "Para mí que esto es cosa del cambio climático. Llevamos unos meses que no es normal la temperatura que hace en general", explica la ovetense. "Se nota muchísimo la subida de la temperatura. Esto no es normal", se queja Aida Rodríguez, que cree que este cambio se debe, más allá del cambio climático, a las bajas presiones y a las corrientes características de Luanco. "Casi no presta ni meterse, porque está como caldo", añade Estela Arbeyuso, algo a lo que se suma Iván Carrete. "Estaría mejor si tuviese la temperatura de siempre", reclama el avilesino, que aun así no dudó en realizar su baño diario. Desde la playa de San Lorenzo una familia gijonesa mostraba ayer cierto recelo ante las predicciones de que el agua estará a 25 grados de temperatura. "En comparación con otros años, sí que he notado que en junio el agua estaba algo más caliente, pero no creo que la temperatura suba mucho más", admitía Vega Suárez. A pesar de que ella, junto a su pareja Valentín Covián, no acostumbra a bañarse, sí que pasean frecuentemente desde hace años durante el periodo estival. Sergio Chamorro, Andrés Santillana y Adrián Verdugo, tres amigos de León, Málaga y Extremadura respectivamente, se acercaban al agua en el momento en el que el servicio informativo del equipo de salvamento del arenero anunciaba a la una de la tarde que la temperatura del agua era de 21 grados. "Respecto a otros años si que está bastante más caliente, antes metías el tobillo y te tenías que dar la vuelta, ahora es mucho más agradable", afirmaba Chamorro, que también visitó la playa de Rodiles y la sensación fue la misma. "Soy de Málaga y ahí el agua sí que está como un puchero. Me gustaría que subiese un par de grados", reconocía entre risas Santillana. Sin embargo, los tres estuvieron en Celorio hace unos días y, según apuntan, "el agua estaba helada" Temperaturas hay para todos los gustos y Samuel González admitía preferir "el agua un poco más fría" para poder refrescarse ante el calor de los últimos días. El joven que disfrutó por primera vez de San Lorenzo hace 5 años, sigue acudiendo cada mes de julio para disfrutar del agua gijonesa. Todo apunta a que esto no es un fenómeno pasajero. Las previsiones dicen que, por ejemplo, mañana en Luanco el agua llegará a los 23 grados. En San Lorenzo subirán a los 26. El Cantábrico ya no es ni sombra de lo helador que era.