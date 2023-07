Bogaerts: "El responsable de los decorados efímeros del franquismo fue un arquitecto cangués"

Jorge Bogaerts es de Llaranes. De hecho, casi casi es el primero de los nacidos en el poblado modelo de Ensidesa. Nació en 1954, cuando la fábrica todavía era embrión. Se ha jubilado de la enseñanza: la ejerció en colegios de media Asturias y también en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, institución que contribuyó a crear hace veintiún años. Precisamente por entonces, fue cuando salió "El mundo social de Ensidesa" (Azucel, 2000), el libro en que se encarnó su tesis doctoral: el resumen de su infancia y las consecuencias de la gran empresa. Trea publica ahora "Franquismo de cartón piedra", una monografía sobre José Gómez del Collado, el arquitecto de Cangas del Narcea que creó la imagen de la dictadura tras la Guerra.

–Deja claro que José Gómez del Collado no era el Albert Speer del franquismo.

–Aunque lo intentó durante algún tiempo. No tenía los medios del arquitecto nazi. Claro, estamos en la España de los años cuarenta, es un momento terrible. Él sí después tuvo una carrera de cierto interés. No sé si conoce Cangas del Narcea.

–Sí, sí.

–Hizo el puente colgante, el Fuejo, el hostal La Truita…

–El que se quemó hace años.

–Efectivamente. Medio Cangas lo hizo él. Algunos de esos trabajos, de mucho interés. Pero esto que cuento en “Franquismo de cartón piedra” es una cosa aparte. Los trabajos que hizo Collado en los primeros años de la dictadura no sé si los ocultaba, pero no hablaba mucho del tema. Pasó algunos años en Regiones Devastadas, pero, voy a hacer "spoiler": le pillaron metiendo la mano donde no debía. Lo acabaron absolviendo, pero a raíz de aquello perdió el renombre. Una de las sanciones que sí que sufrió fue perder el puesto de trabajo. Era funcionario. Se vino para aquí, para Cangas y ya rehízo aquí la vida y desarrolló su carrera. Pero aquellos años primeros en Madrid quedaron un poco en la oscuridad.

–Vamos al caso. Si no era el Albert Speer español, ¿quién era?

–El responsable de los decorados efímeros de los grandes desfiles en los primeros años tras la victoria. Si quiere le cuento un poco cómo lo descubrí.

–Sí, sí, que tengo mucha curiosidad.

–Estuve en Cangas de profesor. Gómez del Collado acababa de morir en aquella época: el año anterior. Conocía un poco su obra: estuvo a punto de hacer un gran barrio aquí, en Avilés, en el alto del Vidriero, pero el proyecto al final se frustró. Bueno, el caso es que conocía su existencia. Un día me presenté en casa de la viuda con un ramo de flores: "Verá, que tengo mucho interés en Collado". La señora, superamable, me dijo: "Toma". Me dio unas llaves. Eran las de un chalé-estudio que tenía en las afueras. Me pasé el invierno allí, por las tardes, mirando los papeles, lo que anotaba en los márgenes de los libros. Lo pensé como tema para mi tesis doctoral, pero después, bueno, por distintos motivos, no funcionó y acabé haciendo la tesis sobre el paternalismo obrero. Hace poco, en 2017 o por ahí, José Ramón Puerto que, como sabe, es también arquitecto de Cangas, leyó la tesis sobre Gómez del Collado. Tenía una cierta relación con él, con Puerto. Dio una charla en el museo de Bellas Artes y fui. Fue interesante: recordé toda la obra arquitectónica de Gómez del Collado, pero seguí echando en falta su trabajo en los años cuarenta. Claro, nace en 1906, y cuando se empieza a hablar de la arquitectura es a partir de los cincuenta. Ahí hay un vacío muy grande. Así que volví para casa, empecé a rebuscar en los papelajos que tenía de la época en que lo estudié y tal. Una hija mía, que es Licenciada en Historia del Arte, vive en San Fernando de Henares. Le dije: "Oye, Carmen, acércate hasta el archivo de Alcalá y mira si tienen algún dato sobre Gómez del Collado". Yo sí sabía que había trabajado en el departamento de Regiones Devastadas. Se acercó, miró...

–Y descubrió todo.

–Empezó por el proceso, precisamente. Fue lo primero que apareció. A partir de ahí ya fuimos sobre seguro.

–En resumidas cuentas, Gómez del Collado era una especie de Speer a lo pobre.

–Sí, sí. De no haber vuelto a Asturias, Gómez del Collado habría hecho carrera en Paradores Nacionales: al poco tiempo, la sección en la que trabajaba la integraron en Información y Turismo y los arquitectos que trabajaban con él acabaron todos siendo arquitectos de Paradores.

–¿Qué imagen del franquismo dio? ¿La que quiso, la que le pedían?

–La que le pedían. Como cuento en el libro, su gran saber era que se adaptaba muy bien al momento. Claro, hablamos de la dictadura y parece una cosa monolítica, pero no fue así. La autoarquía, la Falange, pero sobre todo lo que primaba era Franco. Gómez del Collado se fue adaptando al devenir político de la época, a la imagen que gustaba. Hablamos, por ejemplo, de unos decorados inmensos que instalaron en la plaza de Armas, junto al Palacio Real. Ahí hizo dos o tres escenarios imponentes. Hizo también los decorados del Cerro de los Ángeles, que había sido bombardeado. Gómez del Collado acompañaba a Franco cuando este se desplazaba por el verano: cuando llegaba ya estaban instalados los decorados por donde tenía que desfilar. Banderas, guirnaldas… Si venía a Gijón, Gómez del Collado se adelantaba y preparaba el escenario para el desfile de Franco. Lo mismo cuando vino Eva Perón o cuando le encargaron montar las ferias del libro de Madrid después de la Guerra.

-¿Era el decorador?

–En efecto.

–¿Y cómo llegó allí? Imagino que no fue por oposición.

–Era el arquitecto jefe de una sección del Ministerio que primero fue de Falange y después, de Educación. ¿Cómo llegó? Le pilló la Guerra todavía siendo estudiante y lo llevaron a Valencia.

–Eso era zona republicana.

–Republicana, totalmente republicana. Pero se hizo un notable quintacolumnista. Y, además, heroico, casi. Tuvo una intervención muy importante en la "liberación" de Valencia. Ahí, por motivos que no conozco en detalle, hizo amistad con el ministro Ramón Serrano Suñer, el cuñado de los Franco. Acabada la Guerra, volvió a Madrid, terminó la carrera y, junto a un grupo de alumnos, entró en Regiones Devastadas.

–¿Cómo ha documentado el trabajo efímero de Gómez del Collado?

–Hay muchas fotografías. Hizo mucho.

–¿Qué calidad tenía su trabajo?

–Trabajaba con materiales muy efímeros: era cartón piedra. Era un tío muy organizado y aprovechaba el decorado de un lugar en otro. Para lo pobrísimo que era el país, el diseño de la imagen del franquismo que hizo Collado era bueno. Fue el primer arquitecto jefe de Propaganda del régimen.

–Su equivalente en el nazismo fue Speer.

–Pero Speer construyó realidades. Collado, en aquella época, arquitectura de verdad hizo poca.

–¿Qué pasó para que se corrompiera?

–Era la costumbre de la época. Fue la víctima propiciatoria. Antes de que la trama subiera más arriba y pillase al Ministro, cayó él. Le siguieron apoyando, pero ya no se pudo reincorporar.

–Al volver a Asturias es cuando se dedica a la arquitectura privada.

–Eso es. Principalmente, en Cangas. Como le dije antes.