Leire, el gran diamante del vóley avilesino

"Llevó diez años jugando, desde que era un bebe. Lo he mamado en casa", asegura Leire Iglesias. La avilesina, de 14 años, no puede parar de sonreír. Y no es para menos. La jugadora de Los Campos acaba de ser llamada por la selección sub-15 de voleibol para ir a una concentración en Guadalajara del 20 de agosto al 3 de septiembre. "Es un orgullo muy grande ir convocada", asegura Iglesias, que a pesar de estar de vacaciones no puede dejar de lado su gran pasión, por lo que se encuentra preparando varios campeonatos de vóley-playa.

"Ya he ido a otras concentraciones, pero siempre que te llaman es algo especial", reconoce Iglesias, motivada para el reto que tiene por delante. Ahora le esperan dos semanas de entrenamientos con otras chicas de su edad para que los responsables de la Federación vayan haciendo informes sobre las jugadores. "Van ojeando para preparar el equipo que represente a España en el europeo sub-15 de 2025. Hacen estas concentraciones para que nos vayamos conociendo y así nos pueden ver en primera persona", explica la avilesina, que tuvo que superar una criba de 59 jugadoras hasta estar entre las 16 seleccionadas. "Conozco a algunas de las chicas, pero no a todas. A las concentraciones que iba antes eran mayores que yo, pero ahora esas están en otra categoría. Las de esta vez las conozco a la mayoría de vista", indica. La temporada de Iglesias ha sido para enmarcar. "Empezamos yendo al campeonato de España de club, y nos fue bastante bien. Además, fuimos campeona de Asturias y conseguimos ganar la liga", afirma. Todo eso hizo que la avilesina fuese convocada por la selección asturiana, con la que terminó sexta en el campeonato de selecciones autonómicas que se celebró el pasado junio. "Ha sido una gran temporada, la verdad", confiesa la líbero, que quiere seguir con su gran progresión. Su amor por el voleibol viene desde la cuna. "Me lo pegaron mis padres. Ellos jugaban y yo desde pequeña siempre he tenido una pelota de vóley en las manos", apunta Iglesias. De hecho, su hermano pequeño también forma parte de las categorías inferiores de Los Campos. "Mi padre es también mi entrenador y no puede estar más orgulloso", asegura la niña, que ahora está preparándose para los campeonatos de Asturias de vóley-playa que se celebran los próximos días. "Entreno tres días a la semana, no me impide disfrutar del verano a tope", explica la avilesina, que ya quiere volver a darle a la pelota para ver si consigue ser convocada por la selección asturiana de vóley-playa. "Todavía no se sabe nada, pero para mí sería un placer", indica. Lo que está claro es que el futuro del voleibol avilesino está en las mejores manos posibles.