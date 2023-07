El taichí triunfa en Avilés

"La verdad es que las clases están siendo un éxito. Tenemos hasta lista de espera de todas las personas que han querido apuntarse", asegura José Luis Monforte. El monitor, miembro de Empower, es el encargado de impartir clases de taichí en un lugar muy peculiar: el parque de La Luz, en Avilés, que fue ayer escenario de unas clases que están haciendo las delicias de los vecinos. "Llevamos tres años y cada vez la respuesta es mejor", indica el profesor, encantado a pesar del calor que hizo durante la hora que duró la sesión.

"Veo que a la gente cada vez le gusta más. Se lo comentan a sus amigos y cada vez se anima más gente", señala Monforte, que cree que el taichí es una práctica física ideal para realizar ejercicio. "Da igual la edad que tengas. Aquí puedes regular la intensidad para no forzar. Mucha gente que abandona el ejercicio lo prueba, le gusta, y acaba volviendo", explica el monitor, que se introdujo en el mundo del taichí por culpa de una lesión. "Hacía fondo, pero me dijeron que tenía que dejar de correr porque tenía las rodillas destrozadas. Me recomendaron el taichí y ahora, veinte años más tarde, estoy dando clases", comenta.

"La gente es muy agradable, se nota que tiene ganas de aprender", asegura Monforte. De hecho, durante la clase, varios curiosos se acercaron a interesarse por la actividad. "Vamos a estar con las clases hasta finales de agosto, pero tenemos el aforo completo", confiesa el monitor, al que le espera un mes intenso. "Por lo menos en esté parque hay muchos árboles con sombra", bromea.