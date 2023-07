Avilés se apunta un hito inclusivo con el primer campus deportivo de verano para discapacitados

"Ha sido un reto para nosotros organizar un campus así, pero la acogida no ha podido ser mejor y esa es la mejor recompensa". Avilés es sede desde ayer y hasta el próximo 16 de julio de la primera edición del campus deportivo organizado por la Federación de Deporte Adaptado de Asturias y el recibimiento ha estado acorde a la apuesta que se ha hecho. Niños de todas partes de Asturias se han juntado en el edificio Fuero para disfrutar de una semana llena de actividades, desde juegos tradicionales hasta todo tipo de deportes. Lo más importante es divertirse y demostrar que las discapacidades físicas no tienen por qué ser un obstáculo para realizar cualquier actividad que se proponga.

"Hasta ahora no se había desarrollado nunca algo así en Asturias y la verdad que estamos muy contentos", asegura Beatriz Álvarez, directora técnica del campus, que destaca la buena acogida que ha tenido la iniciativa, con decenas de niños apuntados. "Lo que queremos es generar un espacio donde todos los niños puedan participar activamente y que las actividades que les propongamos les generen inquietud", señala Álvarez, que a pesar de haber transcurrido solo un día del campus cree que han dado en el clavo. "Los resultados están yendo muy bien. Todos los niños están participando en todas las actividades, nadie se queda atrás. Se están portando genial", asegura.

Ayer fue un día especial en el campus. La asociación Seis Conceyos acercó los deportes tradicionales a los niños, algo que no les pudo gustar más. "El juego que más nos ha gustado ha sido uno en el que vas tirando con una cuerda de unas pelotas y tienes que ir metiéndola en unos agujeros", destaca Álex Alonso, uno de los participantes, exhausto tras darlo todo tirando de la cuerda. "A mí me ha flipado la rana, aunque de primeras no metía ninguna", indicó Jaime González, encantado de abandonar por un día los deportes más típicos y poder cambiarlos por algo nuevo para él. "Nos lo hemos pasado genial. Mira que hoy hacía calor, pero no nos ha importado. Ojalá se repitan estas cosas más días", comenta Nel Martínez, que promete seguir jugando a este tipo de juegos en el futuro.

"Son unos chavales extraordinarios. Participan en todo y no se les pone nada por delante. Lo intentan sin parar. Estoy muy sorprendido con ellos", reconoce José Álvarez, "Pola", presidente de Seis Conceyos, que se muestra encantado de haber sido llamado por FEDEMA para trabajar con los chicos. "Mira que hay alguno que hace muchas trampas, pero me lo estoy pasando muy bien con ellos", apunta el saregano, que destaca la buena relación que hay entre todos los participantes en el campus. Aunque a primera vista podría parecer complicado que los niños pudiesen participar en los juegos, Pola asegura que "todas estas actividades se adaptan a la perfección a los críos". "Lo único que no podemos hacer es el juego de los zancos, pero con el resto no existe ningún problema", añade Pola, contento por ver la recepción del público.

Tal ha sido el éxito del campus que desde la organización ya piensan en la próxima edición. "Va a haber una segunda, una tercera y unas cuantas ediciones más. Nos estamos planteando hacer dos turnos,", confirma Álvarez, que quiere dar la oportunidad a más niños "para que disfruten de una semana fabulosa".