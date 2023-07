Otro "bolardazo" en el parque del Muelle de Avilés ha causado serios daños a un vehículo que impactó contra el pivote que regula el paso de vehículos al área semipeatonal de la calle Emile Robin.

La víctima en esta ocasión del bolardo contra el que ya han impactado más de cicuenta coches desde que se puso en funcionamiento en 2021 ha sido una conductora despistada que no advirtió la presencia del pivote y chocó contra él a más de 50 kilómetros por hora. Al bajar del vehículo, aún aturdida del golpe, explicó que no es de Avilés y que no se apercibió de la presenica del cilindro metálico.

Quien corrió peor suerte fue el vehículo, de la marca Audi. El coche perdió parte de la defensa, alguna pieza metálica y, lo peor de todo, derramó una considerable cantidad de aceite que da a entender que al golpear contra el bolardo rompió el cárter.

El controvertido bolardo de la calle Emile Robin solo permite el paso de aquellos vehículos (aparte de los servicios públicos) cuyos conductores han sido autorizados a circular por la calle debido a que son residentes, tienen plaza de garaje en la zona, son comerciantes o trabajan en empresas cuya actividad justifica el empleo de un vehículo.