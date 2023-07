Davis Rodríguez: "Avilés es referente cultural de teatro y música y empieza a serlo también de cine"

David Rodríguez Muñiz (Avilés, 1982) es cineasta y también director, guionista, editor y director de fotografía. Desde hace pocas semanas, es el nuevo programador del Avilés Acción Film Festival, que celebrará su próxima edición, la vigésimo segunda, entre el 7 y el 14 de octubre. Habla con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono. "Estoy muy liado, no paro de ver cortos", afirma este avilesino, que llegó a ganar el premio de la Sección Asturias con "Beyond the Glacier", una obra que llegó a estar preseleccionada para los Premios Goya y fue galardonada como el mejor documental en el Festival Internacional de Sax (Alicante), entre otras distinciones.

–"El Avilés Acción es un festival muy importante para la ciudad. Avilés es una ciudad referente para el mundo de la cultura, sobre todo en el campo del teatro y de la música. Y poco a poco, se está convirtiendo también en una ciudad cinematográfica", defiende mientras se toma un descanso del visionado de los cortos. David Rodríguez es el director de fotografía de "Salvajes, el cuento del lobo", de Álex Galán, que fue el décimo documental más taquillero del pasado año. –¿Qué supone ser el nuevo programador del Avilés Acción Film Festival? –Es emocionante. Siempre participé en el festival de Avilés, que está a punto de cumplir 22 años; ya fuera presentando cortos o echando una mano en las proyecciones, yo estoy vinculadísimo al festival, que es el evento más importante que tenemos en la villa. He aprendido un montón de los entresijos, de lo que hay detrás de montar un festival de cine, he conocido a muchas personas muy interesantes dentro del festival. La labor del programador es como pintar un bodegón, tienes que juntar un montón de objetos que nada tienen que ver uno con otro y conseguir crear una armonía. Al final es el espectador el que se va a sentar a ver sesiones. Siendo cada uno de su padre y de su madre tiene que ser todo como un ente vivo. –Sustituye en el cargo a José Ángel Lázaro.–Es un honor sustituir a José Ángel Lázaro, estuvo muchos años de programador y aprendí mucho de él.–¿Qué labor tiene?–En primer lugar, ver todas las películas, todos los cortometrajes que se envían al festival. –¿Y cuántos se han recibido para esta edición? –Esta vez fueron 884. (La mayoría, 839, fueron inscritos para la sección oficial; 27 para la sección de Medio Ambiente; y 18 para la sección Asturias). –Son un montón. –Es muchísimo, es el récord, hace unos años podían llegar unos cuatrocientos. Ya el año pasado se registró un récord con algo más de setecientos y este año más, con 884. –¿Y a qué responde este impulso? –Hay tener en cuenta que hay una gran producción cinematográfica en España, no se ha estancado para nada, sino que ha crecido en los últimos años y después de la pandemia. Otro asunto a tener en cuenta es que el Festival Avilés Acción tiene mucho prestigio, es un festival que tiene una sección oficial de cortos nacionales; entonces, lleva 22 años tomándole el pulso al cine nacional, al cortometraje nacional. El festival ya tiene un prestigio ganado con el paso de los años y desde el año pasado el ganador de la sección oficial es candidato a los Goya; es decir, está centro del circuito de los premios de la Academia. Todo ha subido de nivel. Al tener ese sello es mucho más goloso para los cineastas. –El festival se está convirtiendo en un referente –Sin duda, con el tiempo lo está consiguiendo. –De los 884 cortometrajes, ¿cuántos tiene que seleccionar, cuántos pasarán el filtro? –Una veintena. Y no es una labor sencilla. –Avance algo de los cortos presentados, lo que pueda. Imagino que teniendo en cuenta que se trata de un festival consolidado, el nivel será alto. –Efectivamente, el nivel está altísimo, hay una variedad tremenda. Me estoy guiando por muchas razones, es inevitable que un programador exprese su gusto e interés cinematográfico a través de las obras que selecciona. Puedo decir que todas tienen un gran valor expresivo y una profunda intensidad. Hay trabajos con una técnica cinematográfica depuradísima, es algo a lo que le doy mucha importancia. Hay cortometrajes para reír, para llorar, para sufrir y para reflexionar, ¿qué más podemos pedir?