Los güelos de la Descarga

¿Quién de entre los enamorados de la Descarga de Cangas del Narcea no ha oído hablar de "Barriga Hubiera"? Es una de las peñas más antiguas de las fiestas del Carmen, tanto que su origen se remonta a 1963, así que este próximo fin de semana cumplirá 60 años. Seis décadas de historia que nacieron de la iniciativa de diez amigos que el tiempo y la vida separaron. Ninguno de ellos estará presente físicamente en la madrugada del próximo sábado al domingo. Ni siquiera "Falo", su primer presidente y quien nunca abandonó la peña. Secundino volvió después de unos cuantos años de ausencia, pero ya no se ve con fuerzas para seguir adelante. Los fundadores han dejado paso a nuevas generaciones y ya son más de ochenta integrantes los que siguen adelante con la tradición.

Rafael Álvarez, "Falo"; Secundino Fernández "el de la planchadora"; Joaquín Avello, "Saburcio"; Arturo Uría, Modesto Freije; José Pérez, "Pin Rengos"; José Manuel Pérez, "Nel Cuesta"; Víctor Gión, Casimiro Fernández y Esteban "Pepillo" fueron los impulsores de la peña "Barriga Hubiera".

De ellos, cinco ya fallecieron, y otros cuatro, Falo, Secundino, Joaquín y Arturo, se reunieron el pasado lunes en Salinas para rememorar aquellos tiempos. "Éramos muy jovencitos. Nos sentábamos algunas tardes bajo la parra de ‘Casa Sotero’ y cada uno aportaba lo que podía: unas latas de conserva, jamón, una tortilla si la madre de alguno la hacía... Creo que de aquellas yo era el único que recibía un salario", asegura Secundino.

Había un dicho popular que se escuchaba con insistencia cuando se aproximaban las fiestas del Carmen: primer día de novenas, primer día de farturas. "Quería decir que las mujeres ponían la mantilla y se iban a rezar, mientras que los hombres se iban a merendar a la bodega", explican los contertulios.

En aquellos encuentros vespertinos siempre alguno acababa proponiendo tirar una voladores en la madrugada festiva del Carmen, y un par de voluntarios se encargaban de ir a casa de Pablo, el pirotécnico, a comprarlos.

Empezó a correr el rumor de que una de las cuatro o cinco peñas que existían entonces iba a desaparecer, y uno de los integrantes del grupo de amigos planteó la posibilidad de constituirse en peña para sustituir a la que se iba a extinguir. Todos estuvieron de acuerdo, pero surgió entonces una cuestión fundamental para seguir adelante: ¿Cómo se llamaría?

Hubo debates y propuestas, hasta que en una cena uno de ellos, Nel Cuesta, pronunció las palabras mágicas de la manera más coloquial. Todavía a día de hoy los veteranos contertulios aportan distintos matices, aunque la raíz de la historia sí es coincidente. "En un momento de la cena, en pleno debate, Nel dijo algo así como ‘dejáivos de xácaras y y ponéivos a cenar, que barriga hubiera p’acabar con todo esto’".

Se produjo entonces un profundo silencio mientras todos se miraban entre sí. Ya estaba. " ‘Barriga hubiera’ era una expresión con la que se respondía cuando se invitaba a alguien a comer o cenar y no podía porque ya lo había hecho, pero se agradecía", explicó Secundino Fernández.

La peña se estrenó oficialmente en la noche del 15 de julio de 1963 en la parte alta del barrio de El Caserín. Y los recuerdos de aquellos años de folixa surgen en cascada. Como cuando encontraron su lugar definitivo, "un sitio estupendo desde el que veíamos además las tiradas de otras peñas y no molestábamos a nadie". Así que instalaron un tablero a modo de mesa para cenar antes de la Descarga y se acomodoran. Todo discurría en perfecta armonía. "Solo no tuvimos en cuenta un detalle: que había árboles, y justo encima de nosotros la copa bien frondosa de uno". Cuando empezaron a tirar los voladores, estos rebotaban en las ramas y volvían como un boomerang. "Tuvimos que salir corriendo, tiramos la mesa con todo lo que había encima y Casimiro perdió hasta las gafas", relatan unos y otros entre risas. Al día siguiente, Secundino acompañó a su amigo a buscar los anteojos y a recoger los restos. "Pásamoslo mal en ese momento, pero no se nos olvidó a ninguno", aseguran.

El tiempo pasa, pero ninguno de estos veteranos olvida aquellos "cármenes" de juventud.