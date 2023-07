Castrillón mantiene el veto al paso de la Ronda Norte pese al cambio de gobierno

En Castrillón han cambiado los actores municipales (el gobierno tripartito de IU-PSOE-Podemos ha dado paso a otro que lidera el PP con el beneplácito de Vox) pero todo sigue igual en cuanto al posicionamiento institucional en relación al trazado de la Ronda Norte de Avilés, también llamada Ronda del Puerto: veto total a que esa infraestructura pase por Castrillón o afecte de algún modo a los flujos de tráfico del concejo.

El gobierno del Partido Popular, por boca de su portavoz, la edil Nuria González-Nuevo, ha desempolvado el mantra de años atrás: "No admitiremos un impacto significativo en el paso por el concejo ni en los enlaces con la autovía, más bien contemplamos que [la Ronda] no incida sobre Castrillón". Solo un añadido a lo que viene siendo el posicionamiento histórico del PP de Castrillón –y del resto de partidos del concejo– en esta materia: "En cuanto a las alternativas que se contemplan en el último estudio informativo, y a falta de conocer oficialmente y en detalle las propuestas y valorarlas adecuadamente, hay que decir que desde nuestro concejo no se podría admitir convertir la Variante de Avilés en una especie de ratonera con el tráfico del puerto porque los perjudicados serían los castrillonenses ya que es uno de los accesos principales de salida y entrada del concejo".

Esto último viene al caso porque a diferencia de estudios anteriores, el ahora realizado por encargo de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias prevé aprovechar la construcción de la Ronda del Puerto para proporcionar un acceso directo al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) que evite el paso de vehículos por el centro urbano de Avilés. Según González-Nuevo, "sería positivo proporcionar una conexión directa desde la Variante de Avilés al HUSA, aunque este necesario enlace se podría hacer igual sin Ronda Norte o del Puerto". Para más claridad, el PP de Castrillón es partidario de independizar la construcción del enlace al HUSA de la obra de la Ronda Norte, y la razón ya ha sido expuesta: no sobrecargar de tráfico la Variante porque podría ser lesivo para las comunicaciones de entrada y salida a Castrillón.

Realmente, la opción predilecta del PP de Castrillón es una que no está sobre la mesa: "El soterramiento ‘blando’ del actual viario (la avenida Conde de Guadalhorce) en paralelo al de las vías del tren que discurren por la margen izquierda de la ría, con un ramal de conexión con la margen derecha y una conexión final a la A-8".

Esta idea es tal cual la del llamado Plan Balbín, así llamado por el apellido de sus autores, los arquitectos Enrique y Marcos Balbín. Un plan que nunca pasó de ser una idea sobre el papel y que se desechó definitivamente en 2018, cuando se firmó el protocolo que ahora, cinco años más tarde, da su primer fruto: el estudio informativo "Acceso a la margen izquierda del puerto de Avilés", documento inicial que servirá de base –previa consulta a las administraciones afectadas y a las personas interesadas– para la posterior elaboración del estudio de impacto ambiental.

El gobierno del PP de Castrillón confirma que concurrirá a ese período de consultas para defender sus puntos de vista, que poco o nada cambian con respecto a los que mantuvo el partido durante las dos últimas décadas.