Los comerciantes de Avilés afrontan una campaña de rebajas "muy rara"

Cada año, el verano meteorológico adelanta un poco más su llegada. Los parques, las playas y las terrazas a la sombra se convierten en los terrenos más concurridos del espacio público. El aumento de las horas de sol anima a las personas a realizar mayor actividad en la calle, lo que implica también más consumo, y por ello, interés de los comercios por captar la atención de los potenciales clientes con su gran atractivo: las rebajas. Como el verano, los descuentos cada vez surgen antes entre los escaparates de los locales, y es que las grandes cadenas marcan la tendencia a los pequeños comerciantes.

En Avilés, los coloridos y persuasivos carteles de rebajas comenzaron a mostrarse en los escaparates de los pequeños comercios a finales de junio. Pese a que algunos comerciantes trataron de retrasar su inicio, muchos admiten que desde hace años trabajan con la idea de anticipar la llegada de los descuentos al menos una semana.

"Las grandes marcas adelantan las marcas y yo he tenido que hacer lo mismo, ahora empiezan una o dos semanas antes", afirmaba Sara Villaboy, de "Zoe". Como en el resto de comercios, esperar a julio para arrancar las rebajas ya no es una opción.

Es el caso de Silvia González, de la zapatería "Pisando Fuerte", situada en la plaza de Pedro Menéndez, quien adelantó el periodo de rebajas arrastrada por las grandes empresas. "Otros años empezamos un poco más tarde, pero como los grandes se adelantan, hay que ir tras ellos", explicó.

A poca distancia, doblando la esquina hacia la calle Rui Pérez, la tónica no varía. Los comercios, todos con los protocolarios anuncios de bajadas de precios, confirman que otros años el pistoletazo de salida de las rebajas no se adelantaba tanto. "Yo las puse detrás de Zara, sino sigues la estela te quedas atrás", comentó Omar Martínez, de "One Foot", para el que el mes de junio fue mejor que el del año pasado.

El inicio apresurado provocó un interés generalizado por acudir a las tiendas. Durante la primera semana, muchos clientes aprovecharon para adquirir los productos por los que más esperaban la bajada de los precios. Pero pese al fervor inicial, el paso de los días estancó las ventas en los comercios.

En esa idea está Rosana Menéndez, del local "Mi Capitán", también en Rui Pérez. "Está todo muy raro, hay mucha diferencia entre unos días y otros".

La mayoría de los comerciantes destacan que, en comparativa a 2022, las ventas han caído. Es el caso de Juanjo Cadenzza, de "Cadenzza", quien también adelantó las rebajas en la última semana de junio. "Está siendo una campaña floja, peor que el año pasado", comentaba.

Al menor número de clientes que acuden a los comercios, también se suma el hecho de que se ha reducido el volumen de compra. Mientras en otras campañas era habitual aprovechar las rebajas para adquirir varios productos, este año la tendencia ha cambiado.

"No hay despilfarro, mucha gente viene con las ideas claras y compra una camiseta, unas zapatillas o un gorro", comentaba Martinez, quien también achacó el bajón del interés al buen tiempo, que tampoco ha puesto las cosas fáciles a los comercios. Atraídas por las altas temperaturas, muchas personas deciden acudir a la playa para huir del calor de las calles de la ciudad. Al vaciarse las calles, decae el tránsito y las entradas a las tiendas. "En el último mes ha llovido un día, cuando hace buen tiempo la gente se va a la playa y todo se vuelve más complicado", zanjó.

A las altas temperaturas también se suma el horario, otro elemento que los comerciantes encuentran diferencial. "Las mañanas se salvan, incluso si hace calor, pero las tardes la calle se queda muerta", comentó Menéndez.

Para tratar de incentivar las ventas y atraer a los clientes, muchas tiendas han intensificado la bajada en los precios. Mientras en unos escaparates los descuentos están entre el 30 y el 50%, otros alcanzan el 70%, especialmente para aquellos productos de campañas pasadas a los que se les pretende dar salida.

Pese a ello, también hay notas positivas, comercios que han percibido una mejora respecto a 2022. Es el caso de "Del Río Uribe", en Rui Pérez. "Está siendo muy buena, alrededor de un 25% más que el año pasado, aunque sólo llevamos 10 días de julio, explicaba Manuel Palizas. En ese porcentaje se mueve también la percepción de Marta Fraga, de Intimissimi, para quien los turistas han sido claves. Andrea Arroyo, de la tienda "Beirut" de José Cueto, también aprobó un inicio de rebajas en el que la gente "ha respondido bien".

La marcha de Zara reduce el paso de los transeúntes pero anima al consumo cercano

A finales de marzo, Zara cerró definitivamente su tienda en Avilés. Este hecho puso en alerta a los numerosos negocios que se situaban en los alrededores del local de Amancio Ortega en la ciudad. Esos comercios recibían la visita de clientes que ampliaban su gasto a otros próximos tras su visita a la tienda de Inditex.

"Hemos notado algo menos tránsito por la calle, explica Rosa Hernández, de "La Tribu", si bien considera para quien el cierre ha sido incluso positivo pues "la gente tiende a comprar en la tienda de toda la vida". En la misma línea está Andrea Arroyo, de "Beirut". "Sí que hay más gente que antes no venía y ahora entra a la tienda, quienes antes iban a Zara ahora no cogen el coche, se interesan más por la tienda". Sara Villaboy, del negocio "Zoe", destacó la reducción de la asistencia del cliente "de fuera", que visitaba la tienda en coche desde otros concejos atraídos por Zara y que desde su cierre "ya no aparece".

Instalada en la villa desde hacía 41 años, los últimos 25 en la misma ubicación, el buque insignia de Inditex abandonó una de las ciudades en las que más tiempo llevaba afincada la marca de moda. El hecho se incluía dentro de una estrategia que implicó el cierre de los locales más pequeños, como el de Avilés, para focalizar la venta en los más grandes.