Gazir, rapero campeón mundial de freestyle: "Mi objetivo es ser el mejor de la historia"

El crecimiento de Gabriel Sánchez (Muros del Nalón, 2001), más conocido como Gazir, se puede comparar a nivel futbolístico con el de Vinicius, jugador del Real Madrid. Ambos empezaron hace muy poco, pero a pesar de ello son los mejores en lo suyo. Uno vuelve loco a la grada del Santiago Bernabéu, otro actúa delante de noventa mil personas en el Camp Nou. Además, lo mejor de estas dos estrellas es que su futuro es deslumbrante. Lo que les diferencia es el palmarés. Gazir cuenta en sus vitrinas con una FMS España, una Red Bull España y una FMS Internacional, tres de los mayores honores dentro del mundo del freestyle. El rapero, que descansa unos días en su Muros del Nalón natal tras un viaje a Colombia, se prepara para competir este sábado en su casa, Asturias. Avilés acoge una de las jornadas de FMS y el joven artista es una de las grandes joyas del cartel

-¿Qué tal está?

-Bien, con muchas ganas del sábado. Por fin he tenido tiempo de descansar después de tanto viaje y de pasar la época de exámenes. Que mejor que empezar el verano que con una jornada de FMS en Asturias. Para mí es increíble.

-¿Qué supone para usted competir en Asturias?

-Mucha motivación y orgullo. En Asturias nunca hubo muchos eventos de freestyle, porque está todo centralizado, pero creo que esto es una recompensa a todo el trabajo que hemos venido haciendo durante estos años. Poco a poco, con mi trabajo personal unido a gente de aquí, tanto promotores, otros raperos y djs, cada vez está habiendo más cosas. Que vuelva por segunda vez en dos años la liga más grande del mundo es lo mejor.

-¿Cuántas entradas le han pedido para el sábado?

-De momento creo que he repartido unas veinte, más o menos. Si la gente me grita no es porque sean asturianos, es porque son mis amigos (bromea).

-Empezó rapeando en un bar de Avilés y ahora va a llenar La Magdalena. Vaya cambio.

-Mi primera batalla fue en un bar del paseo del Malecón, nunca lo olvidaré. Luego las siguientes fueron en el parque del Muelle, que siendo de Muros es lo que me quedaba más cerca. Es muy heavy, fue bastante de un día para otro. Pasé de batallas de parque a un escenario en el que había dos mil personas. Fue como pasar de 0 a 100. Ahora, que lo veo con perspectiva, me hace valorar mucho todo el proceso. De normal iría a Avilés con el chip de pasar un rato con mis amigos haciendo freestyle y ahora voy para participar en la FMS, en una jornada muy importante y con mucha gente mirando.

-Desde que empezó el freestyle ha vivido un gran boom.

-Mis primeras batallas fueron en 2018 y desde aquella el freestyle ha ido creciendo mucho. Cuando yo llegué ya había pegado el primer boom, ya había alguna batalla en estadios con miles de personas en el público. Estos años se ha asentado y ya es normal que todos los meses haya una o dos competiciones que metan miles de personas. Pero siguen estando esas batallas de parque, que es lo bonito de esto. Toda la gente que va a llegar a las grandes ligas primero empieza en el parque. Es importante que los escenarios sigan creciendo, pero que vayan de la mano con el parque.

-Hablando del parque, a la par de la competición de FMS del sábado, el viernes también hay en Avilés un evento de gente amateur.

-Siempre que hay una jornada de FMS el día antes se hace la “Street Warrior”, que es la versión de parque de FMS. Se puede apuntar el que quiera y participar. Forman parte del circuito de competiciones que se utiliza para ascender a la FMS. Lo importante de que venga la liga aquí no es solo traerla para que yo pueda disfrutar de rapear en casa, sino para que el resto de chavales que están empezando ahora o que en su día hacían batallas conmigo en el parque puedan tener sus competiciones nacionales en su casa.

-Gracias a usted Asturias está en el foco del freestyle Supongo que será un orgullo.

-No es solo que sea asturiano, sino que Asturias me encanta. Me encanta defenderla y presumirla haya donde voy. Últimamente con tanto viaje, estando tanto tiempo fuera, empiezas a valorar y a querer más tu casa. Con Asturias me siento muy ligado. Si alguien en Chile le puede sonar más Asturias gracias a las batallas para mi es un orgullo enorme.

-¿Cómo ve la escena asturiana?

-Está empezando a haber más cosas que nunca. Tengo ganas de empezar a tener más responsabilidad en la escena undergroud de aquí. Mi idea es empezar a organizar cosas amateur, para poner el foco en los chavales y chavalas nuevos. Gente como Botta y JDR ya llevan un par de años yendo a Red Bull, entrando en nacionales y peleando el ascenso a FMS. Este año una chica llamada Adriana, que es super joven, entro por primera vez a Red Bull y lo hizo muy bien. Por lo que veo la escena asturiana es inmortal y goza de muy buena salud. Han cambiado las organizaciones que estaban cuando iba al parque, pero han salido otras nuevas, porque lo que tienen ganas los chicos jóvenes es de rapear y de divertirse. Puede ser su sueño, y más ahora, que en el día de mañana puede convertirse en u trabajo. Le veo buen presente y espero que un futuro aún mejor, algo en lo que quiero ayudar.

-¿Ha encontrado ya al nuevo Gazir?

-Me choca buscar al nuevo yo porque tengo 21 años y para encontrar al nuevo Gazir tendría que localizar a alguien de 11 años. No he visto a ninguno en concreto, aunque sí que he visto gente que sale y le gusta mi estilo, que puede ser que le haya influido por mi manera de competir. Será algo que se verá de manera natural. De repente saldrá un chaval y se comprobará si es mi sucesor el día que se enfrente contra mí, como me paso a mí en su día. Es lo bonito del freestyle.

-Ha ganado la FMS nacional e internacional, la Red Bull España… ¿Cómo se motiva para seguir compitiendo?

-Es lo más complicado. Es algo que he preguntado estos últimos meses, tras ganar la última FMS España. Mi anterior temporada había perdido la final de España, quede segundo, pero había ganado la Internacional. El Este año empecé un poco desubicado, porque al final mi mayor motor siempre ha sido la motivación. Yo amo esto más que nadie, me encanta rapear y sí que noté ese cambio. Fue un choque de realidad. Es imposible salir con el mismo tipo de ilusión cuando eres todavía el aspirante que cuando eres el campeón, sobre todo si ha sido un proceso muy rápido, como es mi caso. Pero perder, como me pasó al principio de la temporada, es lo que te hace recuperar esa motivación. Ahora soy el campeón, tengo que defender mi título. Eso te va renovando el hambre y, si esto te gusta de verdad, se te va recuperando la motivación. He tenido que reencontrarme, porque ahora no me motivo con los mismos estímulos que cuando tenía 19 años y estaba en mi primer año en la liga.

-En la última edición, en la que terminó como campeón, ganó a Chuty, una de las grandes instituciones en el mundo del freestyle.

-Para mi fue muy importante, fue dar un golpe sobre la mesa. Chuty lleva muchísimos años siendo un referente en el panorama español. Nunca había perdido una FMS. Le admiraba y le sigo admirando y, para lo que hablaba del tema de la motivación, ayuda mucho que haya figuras así. Chuty estuvo tres años y había ganado los tres. Ahora tengo una FMS España, pero hay alguien que tiene tres y ahora yo quiero tener cuatro. Para mi haber podido competir de tu a tu y haber ganado a gente como él, Azcino o Skone es lo que me demuestra a mi mismo que, aunque sigo siendo joven, ya estoy comiendo en la mesa de los mejores.

-¿Qué retos tiene de cara al futuro?

-Este año tengo uno muy claro: la Red Bull Internacional. El año pasado quedé subcampeón y, gracias a eso, estoy clasificado ya para la de este año. Nunca he ganado esa competición, que es la más histórica del freestyle, y los últimos dos años he quedado tercero y segundo. Espero que este sea el año de llevármela a casa, toco madera. Ganarla me motiva mucho. En FMS España quiero intentar revalidar el título, sería otro golpe sobre la mesa muy serio. Gané un año, pero no quiero sé que quede en eso, quiero que sea el primero de X años. También tengo ganas de empezar a diversificar lo que hago. Mi objetivo es ser el mejor de la historia, por como estoy y el tiempo que puedo tener por delante creo que puedo pelearlo, aunque haya gente con unos logros increíbles y con muchísimos títulos. Sigo teniendo muchas ganas de competir y ganar cosas importantes, pero también me gustaría empezar a hacer cosas distintas, apostar por otro tipo de proyectos. Quiero abrir mis propios límites y ver lo que puedo hacer gracias al freestyle.

-Un paso que han dado algunos de sus compañeros es abrirse camino en el mundo de la música.

-Es algo que probaré seguro. Ya lo veo más a medio plazo. De primeras siempre decía que lo veía muy lejos, pero cada vez lo veo como algo más cerco. Ahora, como compagino el freestyle con la carrera, no tengo tiempo para todo. Me gustaría, cuando lo haga, dedicarle el tiempo que merece, sobremodo sabiendo que, cuando saque mi primera canción, no es lo primero que hago. Voy a tener al público esperándome. Tendré una expectativa inicial tanto mía como de la gente, por lo que quiero aprovechar ese altavoz y cuando lo haga hacerlo despacio y con buena letra. A partir del 2024 o 2025 empezaré a trabajar en ello.

-Antes decía que quiere tener una faceta como “empresario”.

-Me llenaría mucho de orgullo personal. Me he dado cuenta con este fin de semana que a Avilés no solo viene la FMS, vienen también toras dos competiciones que sino fuese por la FMS no aterrizarían aquí. Veo a los chavales de la zona, la ilusión que tienen por rapear, y me recuerda a mí. Me parece que es algo que yo le puedo deber a Asturias, por el apoyo que siempre me ha dado. Todo lo que pueda hacer para que ellos puedan tener más oportunidades y poner el foco en Asturias estaré encantado.

-Ha actuado para 90 mil personas, la FMS la ven cada fin de semana cientos de miles de personas, cuenta con medio millón de seguidores en Instagram… ¿Cómo lleva la fama siendo tan joven?

-Para que no se te vaya la pinza es importante tener una vida bastante cotidiana. Puede ser que un sábado estuviese actuando en el Camp Nou ante 90.000 personas, pero el jueves estaba haciendo la compra en el Alimerka con mis compañeros de piso. No se me ha hecho difícil estos últimos años. Al principio, cando me llegó todo de repente sí que estaba más desubicado, pero ahora yo tengo un día a día muy cotidiano. No hago nada distintos a lo que haría otro chaval de 21. Lo que pasa es que hay ciertos días en los que soy Hannah Montana.

-¿Cómo gestiona los días “Hannah Montana”?

-Al principio me agobiaba más. Recuerdo algún San Mateo, de los primeros que fui, que fue como un choque de realidad. No me lo pasaba como quería, porque pensaba en mis amigos, que me tenían que esperar mientras me hacían fotos. Si tenía que ir a algún sitio llegaba a darme miedo porque habría mucha gente. Al final es perder ese miedo. La gente siempre viene con muy buen rollo, a darte buena energía y pedirte una foto como yo se la pediría a otro en su día. Es poner eso en perspectiva y tampoco exagerarlo. No es que la gente venga a retarme a una pelea. A mí, aunque sea con mucha gente, no es algo que me cueste tanto como lo que le puede llenar a alguien que me sigue.

-En Muros no tendrá esos problemas, será el chaval de toda la vida.

-Eso es de las cosas que más me gusta de Asturias. La comunidad es bastante familiar. En Muros del Nalón más aún, que es un pueblo pequeño, el típico en el que te concoes con todo el mundo. Pero en Oviedo y Gijón, donde hay más gente, muchos son amigos de mis amigos y, aunque no los conozca, siempre acaba habiendo algo de relación. Toda la gente del mismo ambiente tenemos mucho en común.

-A parte de ser uno de los mejores freestylers del momento, está estudiando la carrera de Física. ¿Cómo hace para compaginarlo todo?

-Es complicado. Es difícil cambiar el chip de si estoy estudiando y, de repente, me llamando para decirme que les intereso para ir a una competición. Cuesta mucho colgar y volver a concentrarse. Al revés me pasa igual. Si estoy en mes de exámenes, estoy preocupado por un examen que tengo el viernes, pero al día siguiente tengo que irme a competir mi cabeza no piensa en esa competición. Voy aprendiendo más o menos, con calma. Son dos cosas que intento hacer porque me gustan, tanto el freestyle, que a día de hoy es mi trabajo y tengo más responsabilidad, como la carrera de Física, porque en su día entre porque me daba curiosidad, Lo intento disfrutar porque son dos cosas que yo he elegido hacer.

-Yéndole tan bien en el mundo del freestyle, ¿nunca ha pensado en dejar los estudios?

- Es obvio que esa tentación existe, porque el freestyle es un trabajo que me gusta mucho y creo que, tanto la profesión en sí misma como yo tenemos mucho potencial, pero quiero terminar la carrera porque sería algo que me llenaría de orgullo. Me lo tomo como un logro más. Cuando diga mis títulos puedo decir que he ganado la Red Bull y la FMS mientras terminaba mi carrera de Física. La quiero terminar, aunque no creo que tenga que tener prisa. Tengo 21 años, cuando termine la carrera me queda todavía mucho tiempo de hacer cosas, tanto de freestyle como de Física.

-¿Qué espera de este sábado?

-Creo que el público se va a divertir y va a sorprender a la gente. La última vez que vino la FMS a Avilés todavía estaba el covid, todo el mundo tenía que estar sentado, con mascarilla, era diciembre, con mucho frío… No tiene la misma energía un público que está así como el que va a estar el sábado. Van a sorprender mucho porque tendrán mucha energía acumulada. Por mi parte intentaré que sea mi mejor jornada de esta temporada. Llego en mi mejor momento personal y anímico. Lo que espero es dar el rendimiento que doy en una cita grande, porque para mí competir en Avilés es una cita muy importante.