"Hay que tomarse esta etapa educativa un poco más en serio"

Raquel García es oficialmente hasta el 30 de agosto la directora de las escuelinas municipales de La Toba y La Magdalena. Tras esa fecha, dejará su cargo tras siete años.

–¿Qué va a ocurrir el próximo curso?

–Que me voy a Soto del Barco.

–¿Y eso por qué?

–Las etapas se acaban y esta se terminó. Hasta ahora fui profesora de Infantil desde el año 1996 y hará como 25 años que no estoy en Primaria. Será un cambio circunstancial.

–Echa de menos la Educación Primaria.

–Echo de menos las aulas porque aquí hay oportunidad pero no puedes darle continuidad... el hecho de estar en dos escuelas siempre te pierdes algo en una. Eso es lo que echo de menos. El aula, el contacto con el alumnado y hacer un seguimiento de lo que están haciendo porque ahora no puedo.

–El puesto de directora es más burocrático, apoya cuando las educadoras cuando lo necesitan, no es así...

–Sí, y que estoy muy sola. Es un cargo unipersonal para 109 nenos y nenas y no tienes apenas apoyos. Tengo menos carga burocrática que un colegio pero la tengo. Eres el comodín, la que abre cuando faltan educadoras, la que cierra,...

–¿Esperaba que este trabajo fuera como es? ¿Le sorprendió?

–Sí porque ya había estado de educadora en Avilés. Fui la primera educadora que contrató este Ayuntamiento, allá por el 17 de marzo de 2003 y estuve en La Magdalena. Fue nuevo el despacho, la pandemia, el trabajo con las criaturas no me sorprendió.

–¿Qué fue lo mejor en este tiempo?

–El día a día con el alumnado y las profes. El equipo humano, las educadoras tienen un gran potencial en Avilés, son gente implicada que hace formación que continuamente esta innovando y que forman un equipo con gran compañerismo entre ellas. Si no es por ellas yo no tendría el récord de permanencia en la dirección.

–¿Y lo peor?

–La pandemia, porque no había horarios ni fecha en el calendario, como dice la canción. Ahora lo ves con tranquilidad, sin embargo, que si viene otra pandemia estamos preparadas, había mucha incertidumbre y mucho miedo, el no saber casi qué hacer.

–¿Las escuelinas son solo un servicio de conciliación?

–Son educativas por encima de todo, nos debemos a una burocracia, nos exigen una programación anual, una memoria, diseñar unas situaciones de aprendizaje,... como a cualquier colegio de Infantil y Primaria. Todo lo que hacemos es educativo, desde cambiar un pañal, dar de comer, un juego, una experimentación... no es por rellenar tiempos ni para que mamá y papá vayan a trabajar. Y eso queda reflejado y documentado.

–Hay baja natalidad y pese a todo, hay pocas plazas ¿De qué manera podemos solucionarlo?

–Creo que están en ello, quieren abrir dos unidades en el Marcelo Gago, todavía nos vamos a quedar cortos, eso no depende de mí. Me gustaría que no quedara nadie fuera, obviamente, pero esa es la realidad. Me imagino que habrá incertidumbre por la baja natalidad, no vamos a abrir y abrir escuelinas y que queden vacías. La solución del Marcelo Gago no es la que más me convence, preferiría ampliar las que tenemos para no perder la esencia del 0 a 3. Porque corremos el riesgo de que se pierda la interacción entre los niveles educativos y que nos quedemos en un aula, solo con los pequeños, o que el alumnado que pase al colegio "se primarice", como puede pasar con la segunda etapa de Infantil. Creo que está bien actividades y experiencias con alumnado mayor pero no para todos los días.

–¿Qué me dice del plan de estabilización?

–Es un tema que preocupa a las educadoras. Lo ideal es que las escuelinas sean asumidas por el Principado.

–¿En qué estado se encuentran las escuelinas?

–Los arreglos de mantenimiento menores se hacen con puntualidad y en el día, ahí no hay queja. Hay otras obras que son ya inversión que se están estudiando y que tendrán que acometer en un plazo no muy lejano. Este es el caso de la mejora de los suelos, el cierre perimetral de La Toba, el patio de La Magdalena, hay cosas que no se van a arreglar de un día para otro.

–Vuelve a Soto del Barco. ¿Añorará las escuelinas? ¿Será tutora?

–Voy a echarlas de menos, claro. Soto del Barco fue mi primer destino definitivo y para allí vuelvo. Me tocará primero, que era lo que quería, los voy a ver como universitarios.

–¿Qué valor tiene la educación de las escuelinas antes de llegar al colegio?

–El alumnado gana en autonomía y las familias que pierden el miedo al primer contacto escolar. En el lenguaje, también se nota. Se nota que hicieron cosas que no suelen hacerse en el seno de la familia.

–Esta primera etapa comienza a formar a personas y en las escuelinas se incorpora la educación en valores, la coeducación, la igualdad.

–Cuando era educadora ya comenzamos a trabajar la coeducación, en La Magdalena fuimos un centro piloto. La coeducación está en todo en nuestro centro, por ejemplo, si detectamos un libro que tiene algún estereotipo de género, alguna conducta sexista, lo eliminamos. La coeducación es transversal. Tenemos un proyecto entre las tres escuelas, que esperemos que se desarrolle. Los nenos y las nenas no tienen estereotipos.

–Hace meses, solicitaron la presencia de especialistas en Pedagogía terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

–Cada vez viene más alumnado con algún problema o con informes de atención temprana, nos coordinamos con Atención temprana, pero sin un método programado, no hay nada reglado, depende del tiempo libre que tengamos. No tenemos PT y no tenemos AL pero sí tenemos alumnado con espectro autista, Asperger u otros síndromes y no tenemos personal especializado en estos asuntos.

–El hecho de que se incorporen esas figuras, ¿qué implicaría?

–Cuando se matriculan niños con estos problemas, les decimos que aquí no tenemos especialistas. Implicaría poder atender mejor a ese alumnado, dar una mejor respuesta educativa. Luego en el colegio sí tendrán esos especialistas y el aula abierta.

–¿Un diagnóstico precoz, ayudaría?

–Eso es, lo dice todo el mundo. Cuando primero se detecte, primero se interviene y mejor resultado se consigue. No sé si es por presupuesto pero hay que tomarse esta etapa educativa un poco más en serio.