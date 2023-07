Luanco salta y se zambulle por El Carmen

Luanco es una fiesta, no actúa "King África" ni "Tequila" y los críos no paran de saltar. Se divierten en los hinchables que han colocado en la explanada del muelle viejo de Luanco y es más, se zambullen en el agua y se dejan deslizar por un tobogán de grandes proporciones, una rampa acuática que nada tiene que envidiar a los parques acuáticos existentes en buena parte del país. Llegan las fiestas del Carmen y en Luanco lo saben bien porque esta fiesta es la principal de verano, no solo por la gran cantidad de personas que participan sino por las actividades que llenan las calles de música, jolgorio y, como siempre ocurre en la capital gozoniega, con ambiente marinero.

Hoy habrá más hinchables y rampa acuática, de mañana y de tarde pero el viernes comienzan oficialmente las fiestas con el pasacalles marinero "La llamada a la mar", el chupinazo festivo, que correrá a cargo de Miguel García, entrenador de la selección española de piragüismo y una verbena amenizada por el grupo "Top Leader". En Salinas, en Castrillón, se adelantarán un día a las celebraciones. Esta tarde, a las 19.30 horas, está previsto un "salinazo", a modo de chupinazo festivo que precederá a una verbena con dj y todo también por El Carmen. Mañana habrá más fiesta en Salinas con la actuación de "Rock and Rockets" a las 21.00 horas, "La Movida" y la segunda verbena con dj. En Luanco tienen ya fijada una tradición muy refrescante para esta época del año y con altas temperaturas como en los últimos días, se trata de la cucaña y los artilugios flotantes que se darán cita en el entorno del muelle viejo durante la tarde del sábado. También habrá fuegos artificiales y un verbena amenizada por "Panamá Show" de nuevo en la plaza de la Villa. También en Salinas, habrá ‘meneo’ el día 15. Actuarán Pablo Valdés, primero, y "Santa Bárbara Blues Band", por la noche. Pero antes, habrá una concentración de motos clásicas. El punto de encuentro será frente a la iglesia, desde donde partirá una ruta de 40 kilómetros por la comarca. Y todo esto será antes del día grande, que habrá al margen de actividades lúdicas, procesiones y misas por la patrona de los marineros.