"Las obras de Olaf son como las buenas películas, tienen diferentes lecturas"

El Centro Niemeyer acaba de inaugurar la exposición del fotógrafo neerlandés Erwin Olaf (Hilversum, 1959), titulada "Erwin Olaf: un mundo que se desvanece". El autor está considerado como un referente internacional debido a una mirada que cuestiona el devenir pesimista de la sociedad occidental. La muestra, compuesta por 80 fotografías, vídeos e instalaciones, llega a Avilés con un diseño especialmente ideado por el comisario Paco Barragán (Oviedo, 1963) para la sala de fotografía del Niemeyer, donde permanecerá hasta el 15 de octubre.

–Usted ha comisionado varias exposiciones sobre Erwin.

–Sí, una se llamaba "Elegance & Perveristy". Fue en Australia en varios museos, era itinerante. En 2014 una por Latinoamérica, otra en 2016 en Toronto (Canadá) y tras esta haré una retrospectiva a sus 40 años de carrera en Madrid.

–La exposición se ha diseñado específicamente para el Niemeyer. ¿Se ha repetido en otros lugares o el de Avilés es un caso especial?

–No, no es una exposición itinerante. Está diseñada para este espacio concreto, que además conlleva el reto de que es principalmente para fotografía, porque Erwin realiza vídeo e instalación desde el 2000.

–Ha pintado las paredes.

–Desde 2016 no trabajo con pared blanca, considero que es una idea que está muerta, se ha quedado en el siglo XX. Desde los 80, Olaf trabaja con elementos relacionados con identidad, género, sexo, raza, ecología, sociopolítica… Son temas que no tienen nada que ver con presentaciones formalistas.

–¿Cómo se trabaja en el siglo XXI?

–En el siglo XXI hay que trabajar con la composición, el color y con las narrativas. Esta exposición ha sido articulada como una película, con una presentación, un nudo y un epílogo. He buscado un color para cada apartado. Si eliges el color adecuado, fortaleces la obra. Sin embargo, el blanco compite con ella.

–Ha jugado con la composición de las obras.

–También con las cartelas explicativas de algunas obras y frases del artista, de forma que él esté presente con su propia voz. Las cartelas son fundamentales, deben ser interesantes y narrar e interpelar al espectador. Todo elemento que acompaña a las obras acompaña al discurso.

–¿El trabajo de Olaf también va por ahí?

–Yo creo que sus obras son como las buenas películas, tienen diferentes niveles de lecturas. El que sabe de cine es capaz de sacar los guiños y las referencias, y el que no sabe también puede interpretar si le gusta o no le gusta y el por qué.

–Son imágenes casi pictóricas.

–Sí, yo le defino como un pintor que utiliza la fotografía y la cámara para hacer obras de arte.

–La exposición se titula "Un mundo que desvanece, el fracaso de las pequeñas y grandes narrativas en el siglo XXI". Muy intelectual.

–De eso se trata. Los grandes relatos son las grandes ideologías que han gobernado el mundo: el socialismo, el fascismo, el comunismo y, hoy en día, el capitalismo neoliberal, que es el único sistema en pie. La exposición gira en torno a la desafección del sujeto contemporáneo respecto a la familia, la pandilla, la Iglesia, la universidad, instituciones que se han ido debilitando.

–El autor tiene además numerosos autorretratos.

–Olaf tiene problemas de salud y usa el autorretrato como reflejo de su imagen. En la exposición tenemos tres fotografías que realizó cuando tenía 50 años. En ellas se muestra cómo era, cómo le gustaría ser y cómo será con su enfermedad.

–Algunos le atribuyen influencias del fotoperiodismo.

–No estoy de acuerdo. En los años 80, cuando empezó, realizaba una fotografía muy escenificada relacionada con la sexualidad. Quizás en sus influencias, pero no lo veo periodístico y tampoco es documental. Evidentemente trata temas de actualidad, estudió periodismo y ahí nació su interés por la fotografía. Pero su trabajo no tiene un carácter fotoperiodístico.

–Se le describe como controvertido y perturbador.

–Eso es en los 80 y en los 90. En los 90 él era más batallador, confrontaba y era más directo. A partir de 2003 hay un cambio radical. Las personas que dicen eso no conocen bien su obra. En los 90 lo fue, pero desde el 2003 no hay nada agresivo, polémico ni conflictivo, es todo sutil y elegante.

–¿Cómo nace el interés por incluir el vídeo?

–Olaf tiene la sensación de que, en ocasiones, necesita complementar la fotografía con imagen en movimiento, es decir, contar un relato. La imagen estática ya no es suficiente. A veces es el vídeo el que inicia la serie, otras la fotografía la que da pie al vídeo. Esto viene también porque la gente joven ya no sólo no es de fotos, sino que son de vídeos de forma exclusiva. Incluso la publicidad da más importancia al movimiento. Pero son dos herramientas que se complementan. En principio, aquí sólo se contaba con una exposición fotográfica, pero era imposible, Erwin ya no trabaja sólo con foto.

–También fue fotógrafo comercial: trabajó con Diesel, Heineken, Microsoft…

–Sí, lo hizo y lo sigue haciendo, no, es conflictivo. Ese trabajo, de hecho, le ha permitido tener la independencia para hacer la obra artística personal, la que no es bajo pedido comercial. Es un artista completo. Ha hecho pornografía, vídeos de fiestas, ha sido DJ… Es un talento absoluto.