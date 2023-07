El PP de Gozón critica que el gobierno le "ocultara" que el Alcalde cobrará trienios

"Nos parece bien que el Alcalde cobre lo que tenga que cobrar, lo que no nos gusta es que se oculte lo que va a ganar realmente con su dedicación exclusiva, que sumando trienios alcanzaría algo más de 53.000 euros", señaló Ramón Braña, portavoz del PP de Gozón. Según avanzó ayer este periódico, el salario de la dedicación exclusiva de Jorge Suárez es de 47.003 euros, sin contar con los trienios, que le corresponden como empleado de la función pública. Los populares insistieron en que la retribución del regidor no es motivo de queja "ni es gravosa", sino que "lo realmente importante es que lo haga bien". "De todas maneras, me parece un salario correcto para la labor que desempeña", añadió. Braña detalló que el salario del Alcalde creció en los últimos años, "algo que no es criticable". El portavoz de los populares gozoniegos se refirió además al salario de la concejala del PSOE, Alba Escandón, "que apenas sufre un incremento". Escandón percibirá 16.786,98 euros por su media jornada.

Además, Ramón Braña consideró que las asignaciones por asistencia a Plenos y comisiones informativas, que han subido hasta llegar a 60 euros en el caso de las sesiones y a 25 de las reuniones por área, "son subidas (10 euros y cinco, respectivamente) pero, pese a todo, las retribuciones siguen siendo bajas", agregó el portavoz popular. Las dietas por grupo municipal al mes se mantendrán en 150 euros y 15 euros por cada edil, a excepción de los concejales con dedicación exclusiva o parcial. Es decir, los concejales del PP recibirán 105 euros por sus siete representantes, los del PSOE cobrarán 75, e IU, 45 euros por los tres ediles obtenidos en las urnas el pasado 28 de mayo. Dado que la Corporación municipal de este nuevo mandato contará con tres grupos políticos, percibirán 450 euros mensuales. Las comisiones finalmente estarán formadas por dos ediles del PP, dos del PSOE y uno de IU. El Pleno que designará a los diez concejales del gobierno por áreas será este jueves a partir de las 19.00 horas. Según acordaron los grupos municipales en una junta de portavoces, habrá siete comisiones informativas y al menos, una reunión de cada área al mes aunque todo está sujeto a los asuntos plenarios a tratar. Cuatro comisiones se corresponderán con las concejalías que dirigen los socialistas y las otras tres, con los ediles de IU. El organigrama municipal quedará repartido de la siguiente manera: Arantza Peláez (PSOE) mantendrá el cargo del pasado mandato como concejala de Hacienda y Régimen Interior además de portavoz municipal, Alba Escandón (PSOE) dirigirá Acción Social y añadirá Formación y Empleo; Silverio Suárez (PSOE) se hará cargo de Educación; Mariana García (PSOE) será la encargada de Desarrollo rural y pesquero; Daniel Fernández (PSOE) coordinará Festejos y Participación ciudadana y el nuevo edil Raúl Heres (PSOE) llevará la voz cantante en la concejalía de Turismo, Comercio y Juventud. La coalición coordinará tres áreas, una por cada representante: así César Fidalgo será el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz municipal; Israel González llevará las riendas de las áreas de Cultura y Deportes y Lidia Fernández será la encargada de Igualdad.