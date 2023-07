Elena, listo para Miramar

Miramar no para de recibir caras nuevas. Ayer fue el turno de Iván Elena, delantero que llega para darle más pegada al Marino, y hoy será el turno de Juan Aspra, nuevo central de los marinistas. Ambos formados en Mareo, son viejos conocidos de Sergio Sánchez, con el que coincidieron en las categorías inferiores del Sporting.

"Cuando estás en casa siempre estás más contento. Aquí hay mucha gente y compañeros con los que ya he coincidido, por lo que la negociación fue sencilla. El Marino es un club muy familiar y a mí me gusta sentirme como en casa", comentó Iván Elena en su presentación como nuevo jugador del club luanquín. El jugador balear, que normalmente actúa como mediapunta, llega para actuar como delantero, una posición que no es extraña para él. "En el filial del Sporting jugué mucho como delantero, no es algo que me vaya a a sorprender", aseguró.

Elena es solo uno de los muchos productos de Mareo que este año forman la plantilla del Marino. "Ya he tenido muchos compañeros que conocía de otros vestuarios, creo que puede ser un plus para empezar", afirma el futbolista, que ahora será compañero de dos de sus ídolos, Lora y Canella. "Fui recogepelotas cuando jugaban en el primer equipo del Sporting", recuerda, esperando que la veteranía y experiencia de ambos jugadores ayude mucho al equipo.

"Vengo con ganas de hacerlo muy bien", revela Elena, que se pone como objetivo "hacer una gran temporada grupal, porque eso significaría que a nivel individual me habrá ido muy bien".

Hoy será el turno de la presentación de Juan Aspra. El central piloñés llega al Marino en calidad de cedido procedente del Sporting. El nuevo jugador marinista lleva desde infantiles dentro de las categorías inferiores gijonesas, por lo que está será su primera aventura con una camiseta diferente. Sergio Sánchez, una vez más, recurre a gente de su confianza para su estreno en el Marino.

La polivalencia es la mejor virtud de Aspra, ya que puede jugar en el centro del campo y en varias posiciones de la defensa. Centrocampista, reconvertido a central y lateral izquierdo, el piloñés dará un montón de posibilidades dentro del sistema que implemente esta temporada Sánchez en el Marino.

Aspra llegó a debutar con el primer equipo del Sporting durante esta pasada temporada. Fue en el encuentro de liga de los rojiblancos ante Las Palmas, que terminó con empate a uno. Miguel Ángel Ramírez, técnico de los gijoneses, le dio entrada por Pedro Díaz, cuando su equipo estaba con uno menos.