"La fotografía es todo, es mi vida, espero poder devolverle algo de lo que me ha dado"

Galardonada con los premios nacionales e internacionales más prestigiosos, Isabel Muñoz (Barcelona, 1951), ha recibido dos World Press Photo, el Premio PhotoEspaña, la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y el Premio Nacional de Fotografía. Este año, además, acaba de convertirse en la primera fotógrafa que accede a la Real Academia del Arte de San Fernando. Muñoz regresó ayer a Avilés para mostrar la fusión de sus dos pasiones: la fotografía y la danza.

–Vuelve a Avilés y esta vez expone al aire libre.

–Para mí es muy importante, porque son mis primeros trabajos. Me emociona verlo años después y de la mano de Rosa Olivares, una de las primeras personas que creyó en mis proyectos. Además aquí ya he expuesto. Es un lugar especial. Creo que el arte tiene que salir a la calle, y qué mejor que en la obra de Niemeyer, cerca del agua.

–¿Qué le atrae de la danza?

–Siempre he amado la danza, desde muy pequeña. La he utilizado para contar historias, es una forma de expresar lo que somos, lo que amamos, nuestra tristeza, nuestra alegría… La danza viene de los orígenes del ser humano, es una de las expresiones más antiguas que podemos imaginar. Está dentro del ADN del ser humano.

–¿Usted baila?

–Sí, me encanta y espero no dejar de bailar. Bailo incluso cuando hago fotos, cuando el trabajo se me resiste. Todos debemos bailar.

–¿La danza es un pretexto para hablar de la similitud entre culturas?

–Sí, muestra la cercanía entre las culturas y las personas. Todos los seres humanos amamos, pero lo expresamos de forma diferente según nuestra cultura. La danza habla sobre ello.

–¿Qué es la fotografía?

–Lo es todo, es mi vida. Me lo ha dado todo y espero poder devolverle algo de lo que me ha dado.

–¿Qué es una buena fotografía?

–Para mí es la que emociona, la que hace sentir algo, incluso horrorizar. Es aquella que cuenta la historia que pretende, que cumple el objetivo con el que es concebida.

–¿Cómo ha vivido ser mujer en la fotografía?

–Ha habido trabajos a los que no he tenido acceso y para los que he esperado 25 años por ser mujer. Pero ser mujer me ha acercado a las historias de otras mujeres de una forma muy especial y mirarlas de una forma que un hombre no puede.

–En 2016 publicó "Álbum de Familia".

–Todos los seres humanos tenemos nuestras obsesiones y mi obsesión es el ser humano, por lo que me interesa su origen. Tardé en comprender que los simios son el eslabón más cercano a nosotros. Nunca creí que fuese ha hacer trabajos de la naturaleza, porque no creí que pudiese aportar nada. Ese trabajo cambió mi idea y tengo otra forma de ver y contar la naturaleza.

–¿Cómo le afectó?

–Ya no puedo ver los toros como antes, ha cambiado mi percepción. He amado el toreo y el rito me sigue apasionando, pero después de ver cómo sienten, no puedo defender un rito que provoca el sufrimiento de un ser vivo.

–¿Cómo afronta la dureza de algunos trabajos?

–Lo más importante es pensar que lo haces sirve para algo, que la historia que voy a contar harán que las cosas cambian de alguna manera. También haciendo trabajos que equilibran, como es la danza.