El PP atribuye a Vox su presencia en organismos "por ser su socio preferente·"

Vox en Castrillón tiene presencia en la junta de gobierno local con uno de sus dos ediles y, sin embargo, el PP afirma que no es más que la plasmación de quien es "su socio preferente de gobierno". Si bien es cierto que Vox no cuenta con concejalías, el PP entiende que "lo lógico" es que "su socio preferente tenga una representación adecuada" en los organismos de representación supramunicipal tales como el plan de mejora de la calidad del aire y algún consejo escolar. Esto lo explica la portavoz del PP, Nuria González-Nuevo ante las críticas del PSOE e IU por la representatividad en esos organismos: "La izquierda no está para dar lecciones de representatividad y negociación".

La portavoz popular incidió además que el acuerdo del PP con Vox es programático, que existen una serie de compromisos entre ambos grupos. "El programa del PP que es público y cuenta con una serie de aportaciones de Vox que coinciden en muchos casos con nuestro programa y otras que lo complementan, y que será dado a conocer en el Pleno (de hoy) que es donde creemos debe hacerse", apuntó la edil, quien salió al paso de las críticas de la oposición por los concejales con sueldo. "Se liberará al alcalde y a dos concejales, no nombraremos en este momento personal de libre designación como ya hicieron anteriores gobiernos municipales de IU. IU y PSOE también tuvieron en su día dos personas liberadas, alcalde y vicealcalde, al menos en dos corporaciones", apuntó. Otra cuestión son los salarios de los dos ediles liberados, que se harán públicos una vez sea ejecutada la modificación presupuestaria para tal fin. González-Nuevo remarcó que las comisiones que pasan de 13 a 4 serán "más densas", por lo que sube la asignación de dietas, aunque al reducir su número y el número de ediles el gasto global de plenos, comisiones, junta de gobierno y de portavoces "bajará un 2,38 por ciento, cuando además la inflación acumulada en este período ha sido del 15 por ciento".