La madre de todas las batallas hace temblar a Avilés

Todo está listo en La Magdalena de Avilés. Hoy, a partir de las ocho de la tarde, los mejores "freesylers" del momento se darán cita en el pabellón para realizar seis batallas que harán las delicias de los aficionados al rap en Asturias. Algunos de ellos será la primera vez que pisen territorio asturiano, algo que les hace especial ilusión, mientras que otros ya se conocen a la perfección al público de la tierna. Una mezcla de artistas explosiva que llega a Avilés "con muchas ganas de dar espectáculo" y con una promesa: "va a ser un eventazo, esperemos que todo el mundo se anime a pasar la tarde con nosotros".

"Estuve hace un año, la primera vez que la FMS estuvo ahí. Yo no participe, pero fui a la Street Warrior que se celebró el día antes. Ese día gané, tengo un gran recuerdo", asegura Yago Fernández, conocido artísticamente como "Le33". El gallego no estará solo en Avilés. "Como me pilla cerca de casa varios de mis amigos van a venir a verme. Son unos ‘hooligans’, van a animar a tope", bromea el rapero. Este es su año de debut en la FMS, por lo que su objetivo hoy es "encontrarme un poco más". "Competir contra portentos, en la élite, es complicado cuando acabas de empezar. Quiero resarcirme de estas últimas jornadas. Voy con muchas ganas", explica "Le33", que destaca lo "amigable" que es el público asturiano. "Espero que trasmitan esa sensación de familiaridad típica de Asturias", desea el gallego, que quiere convertir Avilés en su ciudad fetiche e irse con otra victoria. "No he puntuado en toda la liga, por lo que ahora tengo más presión. Eso es bueno, porque la presión se puede transformar en buen rendimiento", asegura.

Otro que conoce Asturias a la perfección es Pablo Pérez, en el mundo del "freestyle" "Blon". "Asturias es una de mis zonas favoritas, por la gente, la gastronomía, los paisajes… Va a ser una jornada espectacular", afirma el catalán, que estuvo presenta en la primera edición de la FMS que se realizó en Avilés. En aquella ocasión la gente tuvo que estar sentada y con la mascarilla puesta, pero ahora todo es diferente. "Se va a notar la diferencia. Ahora La Magdalena va a estar viviendo a tope, seguro que va a ser algo muy bonito", comenta el rapero, con muchas ganas de saltar al escenario. "Es un momento importante de la liga. Otra victoria me acercaría a rapear por el título, por lo que llegó súper ilusionado", explica. "Blon" quiere mandar un mensaje a los asturianos: "Invito a toda la gente a que venga, aunque no le guste el rap. Es algo que hay que ver una vez en la vida, y que seguro que acabas enganchándote. Va a haber un buen espectáculo", asegura.

Manuel Montes, "Mounts", va a disfrutar de Asturias por partida doble. "Va a ser mi primera vez ahí, y por desgracia me tengo que ir el domingo, porque el lunes tengo examen de la universidad. Pero no me preocupa, porque la semana que viene voy a estar en Asturias cinco días con mi familia de vacaciones", confiesa el gaditano, que nunca ha pisado suelo asturiano. "Tengo mucha intriga por ver cómo nos va, más que en comparación con otras jornadas", indica el el rapero, motivado por competir en un sitio nuevo para él. Aunque nunca ha actuado en Avilés, estuvo al otro lado de la pantalla en la primera edición que se celebró en la comarca. "Recuerdo a ese público como uno de los más encendidos", cuenta el andaluz, que quiere aprovechar esta jornada para cortar su mala racha. "Tengo mucho que demostrar", apunta.

"Si no me equivoco, esta va a ser mi primera vez en Asturias", comenta Jesús Daniel Díaz, "Jesús LC", que aterrizó a última hora de ayer en Avilés. "No he querido preguntar como es el público asturiano, quiero vivirlo en primera persona. Tengo la impresión de que va a ser un publicado, en el norte la gente siempre está muy eufórica. Dan lo que reciben", señala el andaluz, que llega a territorio asturiano "con unas ganas de ganar locas". "Va a haber grandes batallas, las que quedan son bastante picantes", asegura el rapero, que a pesar de que su viaje va a ser fugaz, espera sacar tiempo para probar la gastronomía local. "Un cachopo si que me quiero comer", desea entre risas.

A partir de las 20.00 horas empezará el espectáculo. Todos los ojos estarán sobre "Gazir", rapero de Muros del Nalón, campeón del mundo de "freestyle", pero a su lado estarán varias de las grandes estrellas del mundo de la improvisación. "Chuty", "Skone", "Mecha"… Todos prometen dejar al público asturiano encantado con sus rimas.