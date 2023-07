"Atraemos población; Avilés debe explotar el espacio cultural"

Jorge Iván Argiz Reboiro (Monforte de Lemos, Lugo, 1974), editor y crítico de cómic, es cocreador de Celsius 232, el festival de terror, fantasía y ciencia ficción que desde el día 18 hasta el 22 atraerá a Avilés visitantes nacionales e internacionales para disfrutar no solo de las múltiples actividades programadas, sino sobre todo, de la posibilidad de estar, escuchar y hablar con autores de talla internacional. Es, además, cocreador de Jornadas del Cómic Villa de Avilés, que nacieron en 1996 y siguen muy vivas.

–Celsius cumple su XII edición. ¿Qué les hizo pensar en la necesidad de crearlo?

–Ya habíamos pensado en ello años antes, pero no se daban las circunstancias adecuadas. Pero queríamos hacerlo, y en 2012, George R. Martin, autor de "Juego de Tronos", iba a venir a España a un festival que cambió las fechas, y se encontró con que tenía esos días libres. Nosotros utilizamos esa excusa para volver a presentar el proyecto de hacer un festival que no fuera una "martincom" ni nada parecido, pero que lo tuviera a él como buque insignia ese año y a partir de ahí seguir creciendo, que es lo que hemos hecho hasta ahora.

–¿Los frikis "de género" estaban desamparados?

–Un poco sí, sobre todo con un determinado tipo de acercamiento a la cultura popular que hacemos nosotros. Buscamos hacer algo divertido pero con el rigor más extremo, porque ambas cosas son perfectamente compatibles. Por eso tenemos una charla maravillosa sobre cómo se documenta un novelista sobre el mundo medieval y al mismo tiempo hay chicos enseñando cómo se hacía esgrima antigua o cómo se vestía un caballero.

–Han traído a Avilés, y traen en esta edición, a autores de renombre internacional. ¿Para cuando Stephen King?

–Es como el sueño dorado. Nosotros no dejamos de intentarlo y él no deja de decir que no, de momento, aunque el paso del tiempo juega en nuestra contra, porque él no va a ser más joven. Él lleva sin venir a Europa varias décadas, así que es difícil pero seguiremos intentándolo.

–¿Qué ofrecen este año como novedad?

–Dos secciones, cuyo contenido estaba, pero no como sección. Una es la literatura en asturiano, que ya tiene suficiente peso, y la otra es la mitología. Se va a analizar su peso desde un ámbito más clásico, como la obra de Bécquer, a lo más moderno, como la de Rowling para "Harry Potter". Analizaremos diferencias y similitudes en la mitología del norte, la asturiana, la cántabra, la vasca, y qué les une.

–¿Hay más?

–Sí. La tercera novedad, que me parece la más reseñable, es que Celsius, que junta cada año un importante caudal de excelencia en lo que a invitados se refiere, va a intentar salpicar otros lugares. Este año llevaremos a La Luz a alguno de nuestros invitados, y también a otras pequeñas localidades donde se hace un trabajo de campo que merece nuestro reconocimiento. Que mantienen una pequeña biblioteca pública con actividades, un club de lectura longevo que lleva años peleando. Vamos a llevar a algunos autores que de otra forma no podrían tener. Este año nos vamos a Busto, a Lastres y a Tapia de Casariego. Es un premio al voluntariado puro y duro.

–Dos cosas, y solo dos, que nadie se debería perder en el Celsius.

–Uff. Es como preguntarme a quién salvaría en el mundo. Diría que Wendy Fround (creadora de Yora de "La Guerra de las Galaxias), primero por lo raro que es que viaje y asista a convenciones, y segundo por la relevancia increíble que tiene en la cultura popular. Si fuera solo la creadora de Yoda, sería una anécdota, pero es que ha creado los personajes de "Cristal Oscuro"...Coge un trozo de tela y un poco de gomaespuma y te hace una criatura que no es un muñeco, tiene alma. ¿La otra que no me perdería? Probablemente Charlaine Harris, porque es una autora que lleva tres décadas creando personajes femeninos terriblemente poderosos en todas sus novelas de terror y fantasía, ha visto cómo casi todas sus obras han sido adaptadas y porque tiene el trato de leyenda de la literatura. Pero además, me interesa mucho que nos cuente su vida.

–¿Son responsables del "boom" de la literatura de género o es coincidencia que haya más editoriales?

–¿Es antes el huevo o la gallina? Lo primero siempre es el autor. Una vez que lo tienes en Celsius, donde todo es muy próximo, muy cercano y accesible, pues alguien piensa que lo ha podido conocer, que hay editoriales pequeñas... Se generan sinergias que ayudan. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, y un festival lo que tiene que hacer es que pasen cosas. No lo que se ve, si no que la gente se conoce, nacen proyectos, surgen ideas.

–¿Es cierto que han conseguido no solo atraer talento, sino que se afinque en Avilés?

–Hemos conseguido autores, editores y aficionados. Atrae la ciudad, que es muy bonita y rompe con la imagen sucia e industrial de los 80. Alucinan de cómo es, y se enamoran, supongo, porque asocian unos de los mejores días del año a las calles de Avilés. Desde la pandemia tenemos un par de editoras, tres o cuatro escritores y también un par de aficionados. Es el clima, la calidad de vida, el entorno. Siempre he creído que la industria cultural es uno de los espacios que Avilés debería explotar más para crecer y hacer una apuesta más decidida, que no es tanto económica como ofrecer espacios, propuestas. Se puede incentivar esta importación voluntaria de talento y ganar población.

–Se decía que Avilés era la Atenas de Asturias. ¿Era cierto?

–Lo he estudiado mucho y realmente era un ciudad muy culta. Dentro de Asturias, a los de Avilés se les llamaba despectivamente "los músicos", que era como decir un resabiadillo, un cultureta. El caudal cultural de Avilés en comparación no solo con Asturias, sino con el resto del norte del país era exagerado. Y a día de hoy hay mucho movimiento, con muchas actividades.

–El programa es denso. ¿Serían necesarios más días?

–Más días implica más dinero, y no lo tenemos. Celsius empezó siendo como un caballo al que había que dar un poquito de fusta para que corriera, y ahora ya se desboca y hay que controlar con las riendas porque pide más campo y correr más. Es un ejercicio de equilibrio importante. Aún así, el crecimiento debe ser sensato y sostenible.

–Tienen mucha actividad infantil. ¿Quieren captar niños frikis?

–Es cierto que hay algo egoísta al programar actividades para niños, porque es asegurar nuestra supervivencia, porque serán los frikis del futuro que tienen que venir al Celsius, comprar los libros y disfrutar las historias dentro de diez, quince años. Lo que sí sucede es que intentamos hacer actividades que les acerquen de forma divertida. Había un momento en que parecía que la Cultura tenía que entrar con sangre, y eso suponía quitarte de hacer algo que te gustaba. Y no se trata de eso, se trata de hacerlo divertido. Actividades infantiles son esenciales, y no poder hacerlas fue lo que más me fastidió en la pandemia.

–¿Tendría cabida algún concierto?

–Es difícil de encajar porque ocupan mucho tiempo y obligan a bloquear otras actividades, pero tenemos música con una sección en la que nos acercamos a historias ocultas.