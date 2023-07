El PP "se basta y se sobra" para recortar "derechos", dice Barbón

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado en funciones, Adrián Barbón, advirtió ayer de la "radicalización" del discurso del PP, que "se basta y se sobra", sin necesidad de pactar con Vox, para aplicar políticas de "recortes de derechos, libertades y oportunidades". Así lo aseguró durante su participación en un acto electoral en Avilés, junto a la candidata al Senado, María Fernández, y la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín.

Barbón señaló que el PP, en las comunidades donde no gobierna junto a Vox, aplica igualmente las políticas de la "extrema derecha", porque tiene discursos similares". Y así, en su intervención, pidió a los progresistas que duden de qué partido apoyar que sean "muy tácticos en el voto" y concentren su respaldo en el PSOE para mantener sus tres diputados asturianos en las Cortes Generales.

No contaminarse

En este sentido, instó a los votantes a no dejarse "contaminar" por lo que dicen las encuestas, que "responden a estrategias" y que están intentando convencer "de que no hay posibilidad" de que España cuente con un "gobierno progresista". "Claro que hay opciones", recalcó.

El presidente regional alertó de que en el mitin central del PP en Asturias, celebrado el viernes en Oviedo, ningún dirigente ratificó algunos de los compromisos adoptados por el actual Gobierno, como la inversión de 1.500 millones para la red de cercanías.

En este sentido,avisó de que la número uno del PP al Congreso de los Diputados, Esther Llamazares, "no se atrevió" a hablar de ello, porque "no tiene autonomía" y sabe que "no puede abrir la boca y decir lo que piensa".

Barbón insistió en que estas elecciones "van de políticas y no de políticos" y de que si España quiere seguir construyendo una "sociedad humanista" en la que "unas personas protejan a otras" o en conseguir el "éxito personal de cada uno", como el modelo del PP, ha apuntado.

"Ahora que avanzamos, ¿por qué retroceder", finalizó, antes de pedir que los asturianos acudan masivamente a las urnas para frenar la "involución".

Por su parte, la candidata socialista al Senado, María Fernández, apeló al voto útil "para que España siga avanzando" y para que el PSOE obtenga una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario y "consolidar los avances en los últimos años".