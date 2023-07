El primer baño

Disfrutar de la playa, sobre todo para aquellos privilegiados que vivimos a su vera, es algo que trae cada año el verano, como los viajes o las fiestas de prao. Pero no siempre fue así. Ese disfrute playero de olas, sol y arena, es un invento reciente. Muy cercano en el tiempo para una serie como ésta que se ocupa de las cosas de la historia.

Porque la playa no existió siempre, qué va; hubo que inventarla. Tal vez piensen que se me ha ido la mano, que me resbala la pluma, porque la playa está inventada desde el principio de los tiempos. Como las montañas y los ríos. Es cosa de la geografía o de la geología: la ribera del mar, formada de arenales en superficie casi plana. Cierto y verdad. Pero eso es sólo un paisaje, que es precisamente lo que la playa fue durante siglos. El patio trasero de pueblos y villas. El lugar al que nadie se aventuraría a ir a pasárselo bien. Nunca a nadar y jamás a tomar el sol. Como mucho servía para recoger ocle y arena para construir y preparar sembrados, embarcar y desembarcar y tirar basuras y desperdicios. Nadie se bañaba allí. Nadie, como no fueran las caballerías. Y eso tenía su explicación.

En primer lugar porque casi nadie sabía nadar. Incluso había marineros que, pese a pasarse toda la vida entre barcos y olas, no habían aprendido a desenvolverse en el medio acuático, aunque les fuera la vida en ello. Aprender a nadar era más propio de juegos infantiles, en ríos, pozas o remansos, para retozar y jugar, pero el común de los mortales le tenía miedo al agua. La extensión de la natación, como deporte y práctica ociosa, es algo que llega, muy lentamente y a sectores muy concretos de la sociedad, con el siglo XX y eso es irse muy lejos para lo que aquí les cuento. Hasta entonces el mar y sus aledaños eran lugares poco atractivos.

Por si esto fuera poco, hay una segunda causa de peso para que a la gente no le interesase el baño de placer: el baño, en general, como costumbre y como práctica higiénica, no estaba muy extendido en la Asturias del siglo XIX, que es el momento que nos interesa. El médico Higinio del Campo, dejó escrito en aquellos años que, de los campesinos asturianos "criados entre mocos y basura, algún individuo hay que desde el agua del bautismo no usó ese líquido para lavarse hasta que el deseo de agradar le dirigió a la fuente o al arroyo". Y no crean que la situación era mejor en las ciudades, muy lejos éstas del agua corriente. Un ciudadano francés, que firmaba como A. H., realizó, en 1843, un viaje por Asturias con el objeto de estudiar sus minas. Pero se fijó en muchas otras cosas, concluyendo que era “la provincia más atrasada de España”, con un Gijón "lugar naturalmente malsano" rodeado de fosos donde se estancan aguas corrompidas y un Oviedo donde "es imposible procurarse un baño". Si Oviedo y Gijón estaban así, pueden imaginarse como estaría el resto de nuestra tierra en estos menesteres del baño, un siglo antes de la generalización del agua corriente.

Así que, si el mar era un lugar desconocido y peligroso, si pocos sabían nadar y si el baño, de cualquier clase, no era costumbre entre los asturianos de mediados del siglo XIX ¡¿cómo diablos iban a ir a bañarse a la playa?! Cuanto más lejos, mejor. La playa no existía. Como les decía más arriba, hubo que inventarla para el ocio, para los baños de placer y de salud. También en los alrededores de Avilés. Y tuvo que existir un primer bañista. El eslabón perdido que nos franquee el camino para conocer la evolución del baño en la comarca. Para fijar cómo, dónde y quién se bañó por vez primera en nuestro mar, por placer o por prescripción facultativa. Saber eso es tanto como saber cuándo se empezó a inventar la playa por estos pagos nuestros.

Por experiencia les digo que no es cosa fácil. Depende de las noticas que la investigación nos vaya aportando y será un dato, sin duda, movedizo e inestable que se desplazará de fecha y de lugar con el tiempo. Si todo es como hasta ahora creemos, fue Genaro García Alas, ingeniero militar y destacado intelectual cuyo recuerdo siempre ha quedado oculto tras la enorme figura de su hermano Leopoldo, "Clarín", el que, con el tío de otro ilustre novelista de esa generación, Lino Palacio, descubrió Salinas. Se dice que Genaro se entretuvo en el arenal de paso hacia Pravia y comprobó sus posibilidades futuras como estación balnearia. Ya la moda de los baños de mar había prendido entre las clases acomodadas, y la burguesía decimonónica, copiando a la nobleza de toda la vida, llevó a la costa los balnearios que estos habían tenido en el interior, para tomar "las aguas". Esa moda, en la comarca avilesina, llegó después de 1880 y desembocó el día de San Pedro de 1887 en la inauguración de un balneario clavado sobre las arenas de Salinas ¿Fue entonces Genaro Alas el primer bañista moderno de la comarca? No, desde luego que no.

Hemos de retroceder cuarenta años en el tiempo, y ya es decir para los años que pisamos, para encontrarnos con otro personaje muy peculiar, otro ingeniero además. Se llamaba Herman Bodson y era uno de los técnicos de la recién nacida Bélgica que se acercaba al valle de Arnao para reconocer la minas que la Real Compañía Asturiana de Minas explotaba desde hacía una década. Era persona de formación y conocimiento y, además de la técnica minera, estaba al tanto de los adelantos de la hidroterapia.

Corría el año de 1843, ese mismo en el que se describía a Asturias como un lugar hostil al baño, pero con un panorama muy distinto en las riberas del Báltico, el Mar del Norte o el Canal de la Mancha. Por aquellos lejanos y europeos pagos ya se disfrutaba de las primeras "playas frías". Aquellas en las que se pretendía llegar a la salud por el baño de impresión. Al Mediterráneo y los ombligos de las suecas les quedaban muchos años para aparecer en este mercado. En las norteñas y europeas latitudes la playa era conquistada por los pudientes. Por los que tenían dinero para viajar y no dedicaban su vida a trabajar de sol a sol, con lo que tiempo también tenían. Allí buscaban la salud, pero también el negocio, sabiendo colocar, al pie de los arenales, unas adecuadas infraestructuras, para el baño y para la diversión.

Esa moda y ese negocio acabaron llegando, con retraso, al norte de España, sobre todo a San Sebastián y Santander, donde los reyes eran modelo y cabeza tractora de toda la buena sociedad que intentaba imitar sus costumbres. Y, si hubo una reina pionera e imitada en este asunto, esa fue Isabel II, que en 1858, viajó por Asturias. En ese viaje llegó hasta Arnao, cosa mil veces contada y recontada por aquí.

Ya tenemos todos los ingredientes para reconstruir el primer baño: la moda, la salud, el nuevo uso de las playas para hacer sociedad y de paso remediar males epidérmicos. Pues bien, metamos eso en Arnao, por entonces un entorno cerrado, atrasado, en la retaguardia de España y en el desván de Europa, donde aún en 1843 se recordaban las penurias de la rapiña de las partidas carlistas y sus correrías, en una guerra concluida sólo tres años antes. Allí, casi por milagro, había llegado una empresa belga a explotar las posibilidades mineras del lugar. Y con la empresa llegaron camadas de jóvenes ingenieros que se instalaron para trabajar y para traer adelantos no sólo técnicos sino también sociales.

Uno de ellos era el ya mencionado Herman Bodson quien, en septiembre, al concluir su jornada en las minas de la Real Compañía, se bañó en la playa de Arnao para combatir una erupción que le cubría brazos y piernas. Conocía sobradamente los beneficios de los baños de mar que ya se practicaban en Europa y echó mano de esos conocimientos allí mismo, casi a bocamina, seguramente para asombro de aquellos paisanos que sólo esperaban del mar que trajese la siguiente ola.

Aquel baño primero fue el inicio de la invención de la playa, que muy pronto arraigaría en Salinas, un siglo antes de los refrescos y la canción del verano.