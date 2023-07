El informe del Principado que alerta de riesgos "cancerígenos" para alumnos y profesores de FP de Avilés llega a la Fiscalía

Un informe del servicio autonómico de Prevención Riesgos Laborales es la base de la denuncia presentada por el sindicato USIPA ante la Fiscalía del Principado, por la falta de medidas correctoras para que el profesorado y alumnos de soldadura del Centro Integrado de FP de Avilés no sigan expuestos a sustancias tóxicas que pueden provocar “cáncer por inhalación”. La denuncia sindical sostiene que los hechos pueden suponer un delito contra la seguridad en el trabajo y va dirigida contra la consejería de Educación.

El peligro potencial ya fue advertido en distintos informes desde 2015, pero Prevención de Riesgos emitió el pasado mes de mayo uno actualizado, tras una nueva inspección en marzo, donde constató que no se han adoptado todas las medidas propuestas para el centro, que depende de la Consejería de Educación. Este nuevo informe concluye “la existencia de riesgos no controlados en el centro de trabajo” debido a que “aún quedan medidas por planificar e implantar”. En concreto, los técnicos del Principado reflejan “la exposición a sustancias nocivas o tóxicas en el taller de soldadura, como consecuencia de la falta de medidas de prevención y protección en las tareas de soldadura”. Las medidas que, según recoge el informe, no se han puesto en marcha son “la instalación de un sistema de ventilación adecuado y el uso de protección individual respiratoria”.

Prevención de Riesgos del Principado señala en su detallado informe que “los metales base de las piezas que se sueldan son en un 95% aceros al carbono, realizándose también soldaduras en muestras de aluminio y acero inoxidable en un 5%. Y recoge una extensa lista de agentes químicos presentes en” las tareas de soldadura de aceros inoxidables y alta aleación”, como el cromo, el níquel o el óxido de manganeso, que pueden llegar a provocar “cáncer por inhalación”, irritaciones oculares graves o “daños en el cerebro tras exposiciones prolongadas o repetidas”. La principal medida correctora aconsejada por Prevención de Riesgos, ya en junio de 2015, consistía en la instalación de un sistema de ventilación localizada en el taller de soldadura, pero el centro respondió que no era posible “debido a las dimensiones de altura de la nave”.

Ante la persistencia del riesgo, la conclusión de Prevención de Riesgos Laborales en su informe de mayo pasado es rotunda: “Deben descartarse las tareas de soldadura con acero inoxidable, debido a que puedan estar presentes en las mismas agentes cancerígenos como son los compuestos de cromo y níquel, hasta que se garanticen unas adecuadas condiciones de trabajo, lo que se realizará a la mayor brevedad posible”. Además, determina la obligación de “disponer de una lista actualizada de los trabajadores expuestos a humos de cromo y níquel (cancerígenos”), para vigilar su salud: “También se contactó con el centro educativo a efectos de que los trabajadores expuestos a este tipo de riesgo se sometan a un protocolo específico de vigilancia de la salud para trabajadores expuestos a riesgos de inhalación a humos de soldadura”, recoge el informe.

Por otra parte, el informe de inspección da cuenta de la existencia de otros riesgos importantes, como atrapamientos, proyecciones, golpes y cortes, ruido por la presencia en el centro de máquinas “no adaptadas o adecuadas”, aunque los responsables del centro avilesino aseguraron en la visita de inspección que estaban apartadas, fuera de servicio.

El sindicato USIPA ha decidido denunciar esta situación ante la Fiscalía Superior del Principado a la vista de “la falta de diligencia por la consejería de Educación en aplicar medidas sobre una situación advertida hace ya ocho años”, según subraya su presidente en Asturias, José Luis González. “Es preciso señalar que los alumnos que reciben sus enseñanzas en el Centro Integrado de FP de Avilés están en igual situación potencial de riesgo grave que sus profesores protegidos por los artículos 316 y 317 del Código Penal”, subraya la denuncia presentada ante la Fiscalía.