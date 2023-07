"Quería continuar en el Avilés, pero nadie me llamó"

Óscar Manuel Conde, "Primo" (San Pantaleón de Aras, Cantabria, 1993), empieza una nueva etapa en su carrera. Tras anotar once tantos la pasada temporada con el Avilés, el delantero cántabro ahora forma parte del Numancia, uno de los históricos del fútbol español. Ya ha encontrado piso en Soria y el próximo lunes empieza la pretemporada. Según confiesa en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA, nadie de la entidad blanquiazul se puso en contacto con él para renovarle.

–¿Cómo ha sido todo desde el final de la temporada?

–Lo primero fue recuperarse del duro golpe que fue no ascender. En mi planificación del verano siempre daba prioridad al Avilés, porque he estado todo el año muy a gusto. Hice muy buenas migas con mis compañeros, estaba cerca de mi casa en Cantabria… Estaba encantado.

–¿Qué pasó entonces para que no renovara?

–Pasaban los días y nadie me ofreció renovar ni me escribieron un mensaje para saber si contaban conmigo o no en el proyecto. No he tenido noticias de ellos. Al ver eso, ya me olía más o menos lo que iba a pasar. He dado prioridad a estar cerca de mi casa. Numancia es muy buena plaza, un histórico del fútbol español que tengo a unas tres horas de mi casa.

–¿Le extrañó no tener una llamada del Avilés?

–Yo me esperaba que me dijeran algo pronto. Javi Vidales me escribió antes de ayer, cuando ya estaba en Soria y prácticamente ya había firmado con ellos. A 12 de julio ya no sirve de nada. Yo quería seguir en el proyecto, era un jugador de allí, pero hay momentos donde la gente busca algo mejor. Es totalmente respetable.

–Venía de meter once goles...

–Eché de menos un mensaje, tanto para decirme que siguiese como para comunicarme que no contaban conmigo. Si no contaban conmigo son cosas de la vida, no pasa nada, pero por lo menos tener ese detalle.

–¿Emilio Cañedo, el entrenador, tampoco le escribió?

–Tengo llamada suya de antes de ayer. Hablamos por teléfono, pero ya era tarde. No he tenido noticias por ningún lado hasta hace dos días.

–¿Con qué recuerdo se va Primo de su etapa en Avilés?

–El recuerdo es espectacular. Por eso daba prioridad absoluta a seguir. Me fastidió mucho no ascender. Ver como los aficionados me mostraban su apoyo, ver ese cariño… Me fastidió mucho. Quería regresar para poner mi granito de arena y volver a luchar por ascender, pero el fútbol funciona así. Quiero dejar claro que yo no rechacé ninguna oferta de renovación.

–Por como habla de Avilés parece que es uno de los clubes que más le ha marcado.

–Siempre lo he dicho, lejos de mi Cantabria los equipos donde más a gusto he estado a nivel personal han sido el Avilés y el Compostela. Son clubes que te marcan.

–¿Que le gustaría decir a la afición?

–Quiero agradecer a toda la gente su apoyo durante esta temporada, especialmente a la peña "Indeseables", que me dieron un premio a final de temporada. A todo ese apoyo se suma lo bien que he estado. Son cosas que se agradecen cuando estás en el verde.

–¿Con qué momento se queda de su paso por el Avilés?

–Hubo varios momentos especiales: el partido ante el Gernika en casa, el recibimiento ante el Granada B… Pero si me tengo que quedar con uno creo que sería el partido ante el Valladolid B. Creo que ahí fue cuando la gente se empezó a enganchar de verdad al Avilés. El partido ante el Arenteiro ya fue un buen síntoma. Para mí fue el punto de inflexión.

–Ahora es posible que vuelva al Suárez Puerta, en otra eliminatoria por el ascenso a Primera Federación.

–Sería buen síntoma, significaría que ambos hemos hecho las cosas bien. Aunque tiene su parte negativa, porque uno de los dos se quedaría sin lograr su objetivo. Yo firmo que los dos consigamos el ascenso directo, así no hay líos (bromea). Aunque ya sabemos que el fútbol es muy caprichoso.

–¿Cómo afronta su nueva etapa en el Numancia?

–Muy contento e ilusionado. Se dónde voy, es una estructura que hace nada estaba entre Primera y Segunda. Es de agradecer que un equipo como el Numancia se interese en ti y que te den la oportunidad. Ahora quiero ganarme mi puesto en el verde, con goles y asistencias.