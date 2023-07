"Sabugo ¡Tente firme!" cumple 60 años: "Estamos en constante renovación"

Abelardo González es el único fundador de "Sabugo ¡Tente firme!" que sigue al pie del cañón del grupo folclórico desde su fundación, nada menos, hace sesenta años. Para ser precisos, el próximo San Agustín, a finales del mes de agosto, la agrupación folclórica más veterana de la ciudad soplará sus sesenta primeras velas. El secreto para mantener fresco el colectivo pese a su longevidad, explica González, es la "afición". A sus 81 años, el fundador y presidente del colectivo desde hace 53, disfruta con la organización de actividades de un grupo "en constante renovación: hay jóvenes y ahora solo mantenemos el grupo de baile".

González echa la vista atrás y recuerda que "Sabugo ¡Tente Firme!" nació en el bar Germán de un grupo de amantes de la danza prima, que participaban en las del Carmen, San Juan y San Pedro. "Estábamos José María Alonso, Román Villasana, Marisa San Juan, Maruja Borrego, Julio Garrido ‘Jugapé’...y yo", indica para recordar después que los primeros ensayos fueron en un patio municipal "detrás del cuartel de la Policía Nacional" en la calle Jovellanos. La primera participación de este grupo folclórico fue en el concurso de danza prima de San Agustín de 1963, quedaron segundos.

Posteriormente viajaron a Oviedo para participar ese año en el desfile del día de América en Asturias –"que lo gestionó Juan Wes"– y más tarde, la agrupación nombró a su primer presidente, Álvaro Álvarez. Ya por aquel entonces, González era vicepresidente.

Luego llegó el coro y Abelardo decidió sumarse. "Desde que soy presidente dejé de cantar", reconoce. "Majo" Muñiz fue el primer director coral. En el verano de 1966 el grupo de baile viaja a Lorient, al Festival Intercéltico. "Salimos en autobús desde la plaza del Carbayo a las ocho de la mañana y llegamos a Burdeos a la una de la mañana, dormimos en el autobús, y al día siguiente seguimos para Bretaña, donde pasamos 21 días", recuerda González, que tuvo que fichar a parte de la Sección femenina para que se sumara a la expedición asturiana en tierras francesas.

El grupo siempre bailó la danza prima y también otros bailes tradicionales: pericote, xiringüelu, corri corri. "Lo bailamos todo". Benito Cuartas era el director de baile. Pero antes ya habían viajado a Torrelavega y Bilbao. El grupo era activo y participaba en ferias, romerías y lo que se les echara encima por toda la región. En aquellos años, los grupos folclóricos brillaban por su ausencia. "En Avilés, estábamos nosotros y la Sección femenina, poco más", indica González, que defiende que su grupo sirvió además como cantera para la formación de grupos posteriores en años venideros. La ausencia de directores musicales terminó con que el grupo se quedara solo con la sección de baile tradicional, pero eso no les impidió seguir y viajar por medio mundo para mostrar las danzas asturianas.

El grupo ideó en 1970 un prestigioso galardón, la "Sardina de Oro" que tuvo 39 ediciones. El colectivo entregó su primera "Sardina" a la coplista Antoñita Moreno. "Se lo dimos a Antoñita Moreno porque cantaba ‘Carretera de Avilés ", sostiene. Después vinieron Víctor Manuel, Pilar Primo de Rivera (fundadora de la Sección femenina y hermana del fundador de Falange), Adolfo Suárez, la Reina Sofía, el Rey Felipe IV cuando era Príncipe, Severo Ochoa, Grande Covián, las primeras damas de México y Panamá y así hasta sumar decenas "para potenciar Avilés, la asturianía y la cultura".

"Era un premio que daba prestigio al grupo y a Avilés en el que colaboró estrechamente Víctor Urdangaray, director de Artes y Oficios... era un reconocimiento a gente importante, hicimos un patronato con empresarios, llegó la crisis y se dejó de hacer, no buscamos patronos y terminó", señala González, en una terraza de su barrio de siempre. Los últimos galardonados fueron los empresarios José Manuel García, Emilio Sagi y la actriz Rossy de Palma en 2014.

Diez años después de que "Sabugo ¡Tente Firme!" ideara sus "Sardinas", el grupo creó en colaboración con el entonces concejal de Cultura, Pepe Martínez, el festival folclórico. "Como participamos en festivales de toda Europa y del mundo, queríamos atraer a Avilés a esos grupos", apunta Abelardo González, quien avanzó que la edición de este año de la muestra de danzas y bailes del mundo será los días 16, 17 y 18 de agosto. "Vino gente de Asia, Islandia, toda Europa, de África, de Sudamérica, de Norteamérica", enumeró.

Abelardo González está seguro de que el colectivo de su vida tiene cuerda para rato. "Por el grupo pasaron cientos de personas a lo largo de sus sesenta años, pasó gente de todo tipo y le tengo mucho cariño", apunta el fundador que durante la conversación se acuerda de personas clave en las seis décadas del colectivo como Roberto Riestra, del que muestra una serie de fotos de los años setenta, una encaramado en una roca con un estandarte de "Sabugo ¡Tente firme!" y otra en una lancha en la bocana de la ría junto a Marisa San Juan. También enseña otra imagen del entonces Príncipe en una foto de familia con los miembros del grupo en la iglesia vieja de Sabugo, la situada en la emblemática plaza del Carbayo. De un sobre, saca otra imagen, mucho más antigua. "Creo que esta es de 1966 y aquí estoy yo, qué joven era", apunta González sobre una foto de grupo en la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela con sus compañeros del coro y de baile tradicional.

El grupo ahora con casi seis décadas a sus espaldas se mantiene vivo. "No tengo intención de dejarlo pero algún día digo yo que lo haré, estoy jubilado y tengo mucho tiempo libre, también es cierto que ahora hago poca cosa, delego mucho", relata tras darle un trago a un vaso de agua cargado de hielos. "En el caso de que se me ocurra dejarlo, que no está entre mis planes, sé que el grupo seguirá adelante. No es que estemos a la espera de relevo, es que ya lo hay, por ejemplo, actualmente, los que suelen llevar el grupo son Benjamín Carrero y Belén Arias". Por el momento, Abelardo González y su equipo no tienen pensado celebrar la efeméride aunque tampoco descarta nada. "Muchos de los miembros de ‘Sabugo ¡Tente firme!’ fallecieron y también forman parte de la historia de este grupo", apunta el quizá presidente de un colectivo que más años lleva en el cargo de Avilés y, por extensión, de Asturias.

Nacido en la casa Larrañaga, criado en este barrio de antepasado marinero, González echa la vista atrás y enfatiza que Sabugo siempre ha sido un barrio vivo. "Cambió, claro que cambió, pero los cambios fueron para mejor, para avanzar", señala el sabuguero, que vive en la calle La Estación, una vía peatonal por la que, en tiempos, no paraban de pasar vehículos. Y hasta un autobús recogió a los miembros de su agrupación folclórica para emprender su primer viaje internacional a tierras bretonas. Luego llegaron muchos más y largas travesías transoceánicas y europeas a países como Portugal, Bélgica, Holanda, Hungría, Panamá Colombia, Venezuela, Finlandia y Estados Unidos, entre otros. "Y desde siempre mantuvimos un grupo vivo, de personas que nos gusta lo que hacemos, que disfrutamos con las danzas tradicionales", concluye.