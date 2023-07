"Hace ilusión tocar en todos sitios, pero actuar en casa tiene algo especial"

Alberto Rodríguez (Avilés, 1990) es el líder de la banda Los Acebos. Acaban de sacar su primer single, "Cuchillos", y en dos semanas formarán parte del cartel del Festival Longboard que se celebra en Salinas.

–¿Cómo está siendo la acogida de su primer single, "Cuchillos"?

–La verdad que bien. Lo estamos presentando en Spotify y la acogida está siendo buena.

–"Cuchillos" tiene un estilo diferente al que caracteriza habitualmente a su banda.

–Esta es la canción más experimental del EP, por eso lo lanzamos el primero. Además, tiene un mensaje muy potente. El resto es un poco más rock alternativo o pop rock, aunque no me gusta poner etiquetas.

–¿Cuáles son sus inspiraciones?

–Es difícil quedarse con unas pocas. Con quien aprendí a tocar la guitarra fue con "Red Hot Chili Peppers", pero también están "Artiac Monkeys", James Bay, "Extremoduro", "Viva Belgrado"… Hay mucha gente que me gusta. No sé si el disco tiene matices de ellos, pero son gente que me ha inspirado.

–Su LP, "Puntos de Vista", lleva gestándose desde la cuarentena.

–En esa época todo el mundo tenía esas ganas de hacer cosas nuevas. Ahora mismo tener un ‘home studio’ y grabar varios instrumentos está al alcance de todo el mundo, por lo que fui haciendo mis guitarras, la batería, los bajos… Y poco a poco fui haciendo la letra.

–Son más de tres años trabajando en el disco, ¿no se acaba cansando?

–Al final todos los músicos, cuando salen a poder enseñar sus canciones, están cansados de su música. Trabajar en el estudio entusiasma mucho, porque hay una atmosfera diferente a grabar en casa. Pero entre el estudio, preparar el directo y demás escuchas tus temas unas mil veces como poco.

–¿Usted ya se ha cansado de sus propios temas?

–No, no, y por ahora no creo que me vaya a cansar nunca. Tengo mucha ilusión por presentarlos. Ahora es un momento creativo otra vez, porque hay que poner imagen a esas canciones para los videoclips. Me está ayudando Luis Cuervo. Todo este proceso de nuevo me está encantando.

–Tras debutar en el "Kuivi", en Oviedo, en dos semanas tocarán en el festival LongBoard de Salinas.

–Es nuestro segundo concierto, en un escenario que además es grande. Hace ilusión actuar en todas partes, pero en casa siempre tiene algo especial. Todo el mundo, cuando se enteró, me mandó un Whatsapp para decirme que iba a ir.

–¿Qué planes tiene de futuro?

–Vamos a presentar el disco en Asturias, en Madrid y queremos hacerlo también en Barcelona. Nuestra idea es sacar cuatro singles, el próximo el 3 de agosto, cada uno con su videoclip, y a principios del año que viene presentar el LP completo. Además, me gustaría hacerlo de la mano de una grabación en directo con las canciones en acústico. Es algo que me gusta mucho y creo que estás canciones tienen cabida para tocarlas en directo.