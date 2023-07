"No hacemos punk para niños"

"La La Love You" inició su andadura en 2007, cuando David Merino compartía pupitre vecinos junto a Roberto Amor y Rafa Torres en un instituto de Parla (Madrid). La similitud de sus gustos musicales, en los grupos de punk-rock y pop-punk americanos de finales de los 90 les unieron. Un "pelotazo" en 2019 les señaló por una canción, pero su último disco, "Blockbuster", demuestra que no lo suyo no era cosa de un tema pasajero. El próximo agosto estarán en el "Songs for an Ewan Day", que se celebra los días 11 y 12 en Salinas y que aúna la presencia de artistas emergentes con grupos ya consolidados.

–¿Por qué un homenaje a los 80 y a los 90? –No lo sé muy bien. Escuchamos mucha música nueva, pero a la vez, tenemos el ojo puesto a lo que nos inspiró para querer tocar. Eso siempre ha estado muy presente en nosotros. Tenemos unas referencias “viejunas”. No ha sido tanto la nostalgia como los referentes que teníamos metidos ahí, en el corazón. –Hacen muchas referencias al cine de esos años. ¿Qué películas tiene grabadas? –Tenemos una canción que es una referencia directa a "Amor a quemarropa" Me la encontré de casualidad en la televisión y juntaba muchas cosas que me gustaban. Me marcó mucho y siempre la tuve muy presente. También la saga de "American Pie", que tenía una banda sonora muy afín a nuestros gustos. –¿Qué grupos le marcaron? –Lo que nos unió a Rober, a Rafa y a mí era que teníamos gustos en común y las piedras angulares fueron "Los Ramones" y "Nirvana". También están ahí "The Offspring", "Green Day", "Blink 182". –¿Cómo les va la gira? –Va muy bien, hemos notado un gran salto respecto a la del año pasado. Vivimos cosas increíbles, tocamos en festivales muy grandes donde tuvimos una gran acogida. Ya no todo es "El fin del mundo", sino que varias canciones que conocen y cantan. La gente nos conoce más, nos pone cara. Conocían la música, pero no a nosotros. –¿Tienen ganas de actuar en el Wizink? –Siempre hablamos de cumplir sueños y ahora casi que hemos sobrepasado las expectativas. Tocar en el Palacio de los Deportes de Madrid, de lo grande y de lo bonito que suena, nos parece irreal. Tiene mucho simbolismo tocar ahí. Las grandes bandas tocan ahí. Es un concierto de banda grande y queremos estar a la altura. Siempre lo damos todo, pero ahí será aún más especial. –Y de nuevo a México. –Allí estaremos con "Allison", que celebran su 20.º aniversario. Actuar en Ciudad de México y en un recinto para 17.000 personas será espectacular. –¿Cómo llegaron a Japón? –Fue algo muy curioso. Hubo una época en la que teníamos más repercusión en Japón que en España. En 2015 actuamos en salas de 100 personas, pero era muy emocionante teniendo en cuenta la barrera del idioma. –¿Qué hay de los compañeros de pupitre? –Hemos cambiado muy poco. La única diferencia que hay es el contexto. La esencia, el cómo trabajamos y vivimos la música, es la misma. –Bromean con ser "punk para niños”. ¿Su estilo les estigmatiza? –Eso lo hemos usado como broma, pero tiene una verdad. Nuestra música es transversal. Va gente joven, gente más mayor, padres con sus hijos. No hacemos intencionadamente punk para chavales. Los ritmos son machacones, brutos, rápidos... pero a la vez es amable. Es una combinación de melodías que gustan pero que a la vez tienen rabia. ››