Avilés se se calienta a flecha limpia

El parque Ferrera parecía un campo de batalla. Flechas, arcos, espadas... Todo recordaba a una época muy pasada. Pero que no cunda el pánico. Nadie ha puesto a Avilés en pie de guerra. Todo esto está enmarcado dentro de las acxtividades de la décimo segunda edición del festival Celsius 232 de literatura fantástica, de ciencia ficción y terror que ayer abrió el telón de una fiesta que se alargará hasta el próximo sábado.

"Ha sido un martes raro, no me esperaba que fuese a venir tanta gente", reconocía Pelayo Mejido, presidente de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua. Durante la hora que duró la "master class" hubo tiempo para recorrer prácticamente toda la Historia: desde el imperio romano hasta la actualidad. "Me gusta ir explicando la evolución que hay en las espadas, porque es algo muy visual", explica Mejido, que además también es instructor.

Sus enseñanzas fueron muy bien acogidas por el público avilesino. Expresiones como "la empanada", que consiste en cazar la espada del rival utilizando tu propio arma junto a una daga, o la diferencia entre "esgrima real" y "esgrima virtual" provocaron las carcajadas del público, muy interesado en las explicaciones. Prueba de su éxito está en la afluencia de sus talleres, que están llenos. "Llevamos 12 años viniendo y la acogida siempre es buena, pero esta vez estamos muy sorprendidos", asegura Mejido, que durante estos días estará en el parque realizando talleres sobre esgrima clásica.

Pero no todo eran espadas en Avilés. Apenas a unos metros más allá se inició la búsqueda de nuevos escuderos de Rohan, uno de los reinos creados por J.R.R. Tolkien, autor de "El Señor de los Anillos": "Están pasando la prueba con creces", indica Diego Somavilla, miembro de la Escuela de Jóvenes Eorlingas y uno de los encargados de organizar este peculiar "cásting".

Medio centenar de niños hicieron cola tras escuchar atentamente como Somavilla les enseñaba de manera rápida a tirar con arco y pusieron a prueba su puntería. Los primeros valientes fueron Abril y Héctor, que mostraron tener un talento especial con el arco. "Veniamos con mucha expectación y se ha cumplido con creces. No he esperaba que fuesen a venir tantos niños", afirma el instructor, que es la primera vez que está en el festival y se mostraba sorprendido "por que se realiza al aire libre, algo que me parece una gran decisión".

Abril y Héctor no fueron los únicos que se animaron a lanzar con el arco. Julieta Walter también demostró tener una puntería prodigiosa, dando con sus cuatro disparos en el centro de la diana, algo que también replicó Vega Veteiro.

Esta no será el único "cásting" que realicen en suelo avilesino, porque Rohan necesita muchas manos. Hoy a las 12.00 horas será el turno del área de combate, donde buscarán a los más espadachines más hábiles.

Literatura barata

Aparte de espadas y flechas ayer, en la primera jornada del Celsius 232 de este año, hubo mucha literatura. La barata la representaron Franco Torre, Dani Sierra y Yosune Álvarez. Los tres trajeron bajo el brazo cinco novelitas que, como dijo el presentador de la actividad –José Manuel Estébanez–, son la encarnación de la "valentía" de sus editores al embarcarse en una aventura de libros "de ciento y pico páginas y poco más de seis euros". Y es que los tres forman parte de la cuadra de Orpheus Ediciones Clandestinas. "Fue Nieves Penela la que me animó con la primera historia", confesó Dani Sierra, enamorado, dijo, "de la ciencia ficción de naves espaciales". Y también hizo lo mism Yosune Álvarez, que ayer habló de "La canción de Tair" , que es la primera de una serie "spin-off" de su primera novela –"Amazona"–. Dijo que ella bebe de los mitos más conocidos para poder reescribirlos. Y puso como ejemplo: "Se conoce el héroe valiente, habilidoso, pero se conocen las heroínas valientes y habilidosas". Ella tiene una: la protagonista de "Amazona". La de "La canción de Tair" es "una elfa". Y en esta historia sale parte de lo que se desarrollará en la segunda parte de su libro mayor.

Franco Torre explicó que lo suyo con los "bolsilibros" viene de lejos, de la época en que tenía que acudir al quiosco a cambiar las que su padre devoraba. Y citó a Marcial Lafuente Estefanía, pero también a Rodolfo Martínez y a Alberto López Aroca como referentes del género de la literatura barata (a estos, específicamente, en lo que se refiere a los "pastiches" de las historias sherlockianas, que es a lo que se dedica Torre).

Así que sí: ciencia ficción, fantasía y unas historias con Sherlock Holmes como protagonistas reviven en una colección llamada "Miniclandestinos" que, como dijo Estébanez, tiene vocación de crecimiento. Los de la editorial tienen previsto organizar un concurso "para atraer nuevos escritores". Esta circunstancia recibió el aplauso de la organización del Celsius por lo que supone: un género menor y una apuesta por los autores más nuevos.