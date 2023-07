Conmoción en el teatro asturiano: "Se ha ido una parte enorme de nosotros mismos"

La ausencia repentina de Jaime Pérez Lorente “Jimi” ha dejado temblando al mundo teatral asturiano. “Con él se ha ido una parte enorme de nosotros mismos”, confiesan, con la voz temblorosa, Ave Hernández y Marli Santana, las dos partes principales de la compañía “La sonrisa del lagarto”, una productora con la que Pérez Lorente colaboraba como técnico “desde hace lo menos diez años”.

“Se ha ido una persona maravillosa”, añaden las dos mujeres al otro lado del teléfono, incapaces de asumir lo que se sabía desde primera hora de hoy: que el cuerpo que la Guardia Civil había encontrado en las inmediaciones de la Cuevona de cabo Vidío era el del alcalde de Soto del Barco, de “la persona que llevaba toda la parte técnica del Clarín”, añaden las dos teatreras asturianas absorbidas por una pena inconmovible, la misma en la que quedó sumergida Marga Llano, al frente de la compañía “Escena Apache”: “Soto del Barco está impregnado completamente por el corazón de Jimi”, pronunció la productora.

La pérdida de Jimi Pérez Lorente, para Llano, es “parecida a la de un familiar”. Ella, actriz, dramaturga, uno de los nombres más destacados de la escena asturiana, quiere hablar más allá de los vínculos del alcalde con las artes escénicas. “Su bondad no la demostraba únicamente con nosotros, con los del teatro, la repartía con toda la humanidad”, explica emocionada a LA NUEVA ESPAÑA.

Tanto Ave Hernández, como Marli Santana como Marga Llano o José Rico llevan el origen de la afición de Pérez Lorente por el teatro a su madre: la pionera periodista de radio Margot Lorente, que fue concejala de Cultura de Soto del Barco entre 1991 y 2011 (falleció en 2013). “Cuando empecé con esto del teatro, allá por 2008, hablé con él. Me pareció una persona encantadora, muy amable. Me habló de Margot, me regaló un libro, le pedí que me lo dedicara, pero no quería. Su modestia era tal que ni siquiera quería dedicar el libro que me había regalado”, confiesa Llano. “A partir de ahí creamos un vínculo enorme, pero no sólo yo: mi familia también. Con él era muy fácil”, continúa.

Marli Santana y Ave Hernández también recuerdan el encuentro con Jimi Pérez. “Pasamos por Soto del Barco, teníamos función. Nos habló de su madre. Congeniamos. Desde entonces no dejamos de trabajar juntos”, dicen las dos de “La sonrisa del lagarto”. No sólo ponía las luces, también diseñaba escenografías. “Era una parte insustituible de nuestra compañía. Y lo va a seguir siendo: esté donde esté”, logran explicar.

La disposición de Pérez Lorente tenía un objetivo: “que las cosas salieran bien y llegaran de la mejor manera a los espectadores”, cuentan las dos de “La sonrisa del lagarto”. José Rico, director de “Arte Producciones” es de la misma opinión. “Estaba para lo que necesitases”, cuenta. “Y no pedía nada a cambio. Quizá te llamaba para pedirte un teléfono, localizar a alguien, así que todo lo que pudiéramos, se lo dábamos”, añade Llano, que preestrenó en Soto del Barco varias de sus últimas producciones. “Era un hombre que sabía combinar la belleza y la amabilidad y así nos ganó a todos”.