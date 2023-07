El coste ambiental de soterrar las vías de Avilés supone al menos 11 de los 253 millones del plan

El estudio informativo para el soterramiento ferroviario en Avilés ha dado un paso más. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya lo ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para que emita la declaración de impacto medioambiental ordinaria. Se trata de un paso previo vinculante para encargar el proyecto definitivo de las obras.

El expediente remitido al Miteco incluye el estudio de impacto medioambiental, en el que se concluye, inicialmente, que la alternativa seleccionada no supone un riesgo medioambiental en ninguno de sus términos, aunque prevé una inversión de unos 11,6 millones de euros para medidas protectoras y correctoras. Se centrarían fundamentalmente en evitar inundaciones durante el periodo de construcción, que se perfila como momento "crítico", la instalación de pantallas acústicas para reducir el ruido, medidas antivibración, protección de arbolado, y restauración de taludes, entre otras.

La alternativa propuesta en el estudio informativo incluye dos tramos, uno en el exterior y otro soterrado, e incluyen una variante de trazado en túnel para liberar el corredor de acceso en ancho ibérico a la ciudad (túnel de Bustiello de 440 metros de longitud), el soterramiento del corredor ferroviario en la zona más céntrica (460 metros de longitud), una nueva estación intermodal para ambos anchos que integrará la nueva estación de autobuses o la eliminación de los cuatro pasos a nivel que actualmente genera el trazado. El coste previsto para la alternativa en tramitación es de 253,2 millones de euros.

El expediente en tramitación sí alerta en el estudio medioambiental sobre los riesgos de inundación en la fase de construcción por "el efecto barrera asociado a las impermeabilizaciones necesarias para el soterramiento". Y añade que el impacto "será crítico en tramos donde el flujo de agua subterránea sea perpendicular a la traza del ferrocarril", indica.

Ese efecto barrera tendrá varias consecuencias, según consta en la memoria. Así, disminuirá el caudal de descarga de agua dulce a la ría , "causando un avance de la cuña de intrusión marina hacia el interior del acuífero de agua dulce"; deformación del terreno; posibles inundaciones de aparcamiento y sótanos de viviendas, salinización de pozos y pérdida de recurso hídrico, y otras potenciales afectaciones aún por determinar".

El mismo estudio indica, sin embargo, que las obras no afectarán a los espacios naturales incluidos en la Red Natura ni los que tienen reconocimiento de protegidos por el Principado.

Sí advierte de los ruidos y vibraciones que se pueden producir durante la ejecución de las obras.

De ahí que se incluya la necesidad de aplicar medidas correctoras y protectoras que sumarían 1.376.951 euros. A esto se añade el coste de la gestión de residuos, que ascendería a 9.853.844 euros. Y se añaden otros 376.000 euros del coste para la vigilancia y el control de las obras.

El gobierno celebra los avances

El estudio ambiental incluido en el estudio informativo ya ha tenido en cuenta las alegaciones que se había presentado al realizado en 2011, uno previo que se quedó en el cajón del olvido. Ya entonces se indicaba que los distintos trazados que se contemplaban no afectaban a espacios medioambientalmente protegidos ni tampoco a los servicios del Puerto de Avilés.

Los cálculos del Gobierno central apuntan a que el trámite ambiental se desarrolle a lo largo de este año 2023 y, si bien el plazo de ejecución lo marcará el posterior proyecto, se estima que los trabajos duren entre dos y tres años. Es decir, suponiendo que los estudios no se demoren por las alegaciones y situándose en el mejor de los escenarios, no habrá movimiento para el inicio de las obras hasta finales de 2025 o ya en 2026.

Pese a estas previsiones a largo plazo, Manuel Campa, portavoz del PSOE y concejal de Desarrollo Urbano y Económico en el Ayuntamiento de Avilés, calificó la solicitud del inicio del trámite de la evaluación de impacto ambiental como una «buena noticia en el ámbito de las infraestructuras que deben definir el futuro de la ciudad». Añadió que este trámite «significa que ha pasado el periodo de información pública y se han estudiado las alegaciones presentadas».

Y ligó este «avance» al de la información de tramitación también para el estudio de impacto ambiental de la futuro Ronda Norte o del Puerto. «Seguimos dando pasos en ambas infraestructuras, definiendo cuáles son sus trayectos, sus trámites medioambientales para pasar a la fase definitiva de gestión de proyectos y obras». Además, el viernes el Pleno aprobará la escisión de una parcela situada entre el Centro Niemeyer y el futuro Ecoparque de Baterías para la instalación de empresas tecnológicas y centros de I+D. «Podremos ofrecer, en el menor tiempo que sea posible, suelo industrial, tecnológico y de servicios para el futuro de la ciudad», aseveró Campa.

Sara Retuerto, portavoz de Cambia Avilés, socio del gobierno bipartito con el PSOE, señaló que desde su formación «siempre defendimos un modelo de ciudad integradora en la que se eliminen y corrijan las brechas urbanísticas. El soterramiento de las vías es fundamental para que nuestra ciudad sea más accesible y moderna. Por tanto, todos los avances en esa dirección son positivos». Y añadió que «en Cambia Avilés llevamos años trabajando y reclamando avances en este sentido con varias iniciativas que hemos llevado al Congreso en el anterior mandato de la mano de Unidas Podemos y en la que seguiremos trabajando para que Avilés avance en las infraestructuras pendientes, que son vitales para la transformación de nuestra ciudad».

Los dos grupos de la oposición, PP y Vox, coincidieron sin embargo en que sólo se está cumpliendo con un trámite y que aún falta mucho para que el soterramiento sea una realidad.

Esther Llamazares, portavoz del PP, señaló que «el inicio de la evaluación medioambiental es un trámite, no una novedad. No estará acabado en 2023, sino que se prolongará al menos un año, con lo que aún falta mucho y no hay todavía nada que celebrar».

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox Avilés , fue todavía más allá y señaló que a su formación le parece «todo muy bien, fantástico todo lo que están haciendo. Pero todavía falta mucho y estaría bien que concretasen fechas para que un proyecto tan importante sea una realidad. Lo que han anunciado hoy a bombo y platillo tiene un claro tinte electoralista», remarcó la edil.