ND Stevenson: "Nimona es una versión de lo que quería ser"

Justo antes de comenzar esta conversación, ND Stevenson (Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, 1991) dibuja en su libreta un Lord Ballister, la contraparte de la protagonista de "Nimona", una película que Netflix acaba de presentar tras siete años de trabajo y con un cierre de un estudio de Disney incluido. La película se centra en una heroína de un mundo que mezcla la tradición con la innovación más absolutas. Gracias al trabajo de interpretación de Virginia de la Fuente, del festival Celsius 232, que ayer se abrió y que se despide este sábado, esta entrevista se ha podido desarrollar.

–¿Qué fue primero? ¿Dibujar o escribir?

–La verdad es que lo primero fue la ilustración. Fui a una escuela de arte, donde descubrí el mundo del cómic y ahí también descubrí que, además de ser artista, también era escritor.

–¿Cuándo conoció a Nimona?

–Allá por 2011. Entonces sólo era un boceto de uno de mis cuadernos. Ahí decidí a crear sus historias a través de un webcómic. Así empezó todo.

–Nimona es una punki que quiere ser malvada. ¿Cuánto tiene de usted?

–Nimona, de alguna manera, soy yo y, a la vez, es quien quería ser. Digamos que Nimona es un personaje que está siempre muy segura de sí misma y, sí, tiene ese espíritu de chica mala. En cierto sentido, es una versión de lo que yo quería ser, pero añadiéndole ese toque oscuro.

–Pero sin el pelo rosa.

–(Risas). Sí, sin el pelo rosa.

–¿Siempre había pensado en Nimona como un personaje de webcómic o de película?

–La verdad es que no sabía que iba a ser un personaje de una película, aunque por mi cabeza alguna vez había pasado. Lo que pensaba era que nadie quisiera hacer esta película en el futuro. Al final lo que yo quería era contar esta historia. Me sorprendió mucho el interés de Fox para convertir estas historias en una película y, bueno, siete años después, ya está. Con Nimona quería contar una historia que creía que no se estaba contando.

–¿El formato webcómic le ha aportado más que el papel?

–En un principio empezó siendo un webcómic porque cuando yo comencé tenía 19 años y no conocía a nadie de la industria. Empecé con esta historia como una historia "online" porque me permitía contarla en mis propios términos, de la manera en que yo quería contarla. Que la historia esté siendo publicada en otro tipo de formato está bien.

–¿Nimona creció mejor en la web que lo hubiera hecho en papel?

–Creo que el formato web dejó crecer la historia y dejó que evolucionase de una manera que le ha venido muy bien porque en aquel momento "clickaba" página por página y veía la reacción que generaba. Creo que el webcómic fue el mejor medio para que la historia pudiera crecer a fuego lento y también para darme esa especie de lienzo infinito sobre el que crear.

–¿Cuándo fue más feliz? ¿Cuando le llamó la Fox o cuando vio la película sobre su criatura?

–El momento más feliz no fue ni cuando me llamó la Fox, ni cuando vi la película. Mi momento más feliz fue cuando supe que verdaderamente la película iba a salir adelante. Cuando Fox me llamó, no creí que fueran a hacer la película nunca.

–¿Cómo asume que se haya convertido en un referente LGTBI para sus lectores más jóvenes?

–Es muy emocionante que me tomen como referente LGTBI y comprobar que ellos pueden ser lo que quieran. Es un honor.