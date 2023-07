Nena Daconte se subirá al escenario de Songs for an Ewan Day con toda la ilusión de sus primeros días en la música

Mai Meneses (Madrid, 1978), vocalista del grupo Nena Daconte, alcanzó la fama a principios de los años dos mil con temas como "Tenía tanto que darte", "Idiota" o "En qué estrella estará". Sin embargo, decidió retirarse de la industria de la música durante cinco años en los que no ha dejado de pensar en componer y volver a los escenarios. Ya preparada y recuperada de diversos problemas personales relacionados con la salud mental y las adicciones, ha retomado su carrera y presentará su nuevo álbum, "Casi Perfecto", en el festival Songs for an Ewan Day, que acogerá el pueblo de Salinas los días once y doce de agosto.

¿Alguna vez había estado antes en Salinas, el pueblo en el que se celebra Songs for an Ewan Day?

No, nunca había estado. Tengo muchas ganas de ir porque me han contado que el enclave del concierto es precioso, así que tengo ganas de verlo. Sí que es verdad que lo que es ver, vemos bastante poco cuando estamos de gira (risas). El lugar del concierto sí que lo vamos a disfrutar. Estoy convencida de que va a ser una cita súper especial.

¿Qué tal está yendo la nueva gira?

Muy bien. Estamos haciendo bastantes conciertos y vamos a ir a algunos festivales. La verdad que está yedo muy bien. El día del festival en Salinas, además, vamos a hacer algo especial. Tocaremos con todos los músicos en acústico, que es algo que no vamos a volver a hacer en toda la gira. Yo creo que va a ser bastante bonito de ver.

¿Por qué habéis decidido que el único concierto en acústico de la gira sea en Salinas?

Por la localización. Sabemos que va a ser en un bosque, así que queríamos hacer algo íntimo. Además, coincide que vamos a estar todos los músicos y hemos decidido hacerlo especial, con todo el equipo. Va a merecer mucho la pena.

La gente tiene muchas ganas de escuchar “Casi Perfecto”, el nuevo disco de Nena Daconte, en directo. Parece que está escrito con un tono esperanzador, ¿qué se ha querido plasmar?

El disco habla de amor y de desamor, como casi todas las canciones que compongo. También habla un poco de la soledad y del paso del tiempo, pero sí que es cierto que hay un punto optimista en las letras, sobre todo en la canción “Me iré”, que habla de una relación tóxica de la que parece que nunca se puede escapar. En la parte del puente hay un mensaje positivo, en el que digo que hay que hay que mirarse un poco hacia dentro y no tener miedo a la soledad, porque al final siempre encontramos una luz que ilumina nuestro camino, nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no la vemos y nos aferramos a situaciones o personas que nos hacen daño, un poco por miedo a la soledad. En esta canción, “Me iré”, se dice todo lo contrario, que hay que lanzarse y atreverse, porque a final estar solo no es tan grave.

Este nuevo disco tiene la esencia de la música de los años noventa. ¿Ha sido por rescatar el tipo de música que le gusta?

Sí. Yo quería volver a la música haciendo un guiño a las canciones que a mí me gustaban cuando empezó a interesarme el tema de forma seria, cuando yo empecé a soñar con tener esta profesión. Esa música que a mí me gustaba era la típica de los años noventa. A Dani Alcover, mi productor, le comenté mi idea de introducir guiños a grupos como The Cranberries, Nirvana, Radiohead, Red Hot Chilli Peppers… Así que en cada canción hay un poco de todo esto.

¿Esta nueva etapa supone volver a los inicios y a la ilusión de los primeros días?

Exacto. Yo quería retomar la ilusión con la que empecé a interesarme por la música. A partir de ahí ya veré qué haré en los siguientes discos.

¿Qué puede esperarse el público de esta vuelta de Nena Daconte a los escenarios?

Ahora estoy muy satisfecha con mi trabajo y estoy muy contenta de poder compartir eso con la gente. Yo creo que esto se nota muchísimo en los conciertos que estoy haciendo ahora. He pasado de ser una persona que tenía pánico escénico y que estaba bloqueada por eso, a sentirme completamente libre en el escenario. Me siento contenta, feliz y muy agradecida por compartir mis canciones. Los conciertos vienen a ser un repaso de toda mi discografía. Hacemos los clásicos de Nena Daconte y luego introducimos canciones del nuevo disco. Terminamos siempre con "Tenía tanto que darte", que es siempre una fiesta para la gente.

Después de haber estado alejada de los escenarios durante cinco años, ¿has tenido que pasar por un proceso de reconciliación con la música?

La música me ha acompañado siempre. Mi recuperación ha sido más un trabajo de autoestima, de entender de dónde venían los miedos que tenía. Al final llegas a la conclusión de que los conciertos son un lugar para pasarlo bien e igual que la gente viene para eso, yo también quiero pasármelo bien y vivir esa experiencia.

¿Es difícil compaginar el éxito con el cuidado de la salud mental?

Es un camino difícil. A mí me pilló el éxito cuando era mucho más joven y tenía mucha menos experiencia. En esos casos sí que pude ser difícil, pero bueno, al final la clave está en rodearse de gente que te quiera bien, que te dé buenos consejos, por la que tú también te dejes aconsejar... Al final hay que entender que, en realidad, no hay nada que sea completamente difícil. No todo es tan importante.

¿Es importante que los personajes públicos hablen abiertamente de su salud mental, como hizo a través de su libro "Tenía tanto que darte"?

Totalmente. Creo que es importante para eliminar un poco el estigma que rodea a toda la cuestión, sobre todo porque yo pienso que cuando no hablas de una cosa, te da más miedo. Cuando hay desconocimiento sobre algo, sueles tener más miedo. Cuanto más se hable de salud mental, más se va a normalizar y menos gente va a sentirse sola. La gente puede sentirse identificada, como me pasó a mí con el libro “Por si las voces vuelven”, de Ángel Martín, con el que me sentí acompañada e identificada. Me imagino que cuando yo hablo de estas cosas que he pasado, ayuda a que otras personas no se sientan tan solas.