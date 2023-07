El actor y director de escena Carlos Alba (Avilés, 1972) es uno de los dos protagonistas del Festival de Teatro Barroco "Francisco Bances Candamo", que se celebra los próximos días 29 y 30 en la plaza de Camposagrado, en Avilés. Alba se encarga de cerrar el encuentro con el soliloquio "Lázaro de Tormes", su particular versión para la escena de la primera novela picaresca de la literatura universal. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA ante un café cortado, al poco de la presentación del encuentro cultural.

–Sobre todo, sus funciones de teatro son soliloquios y monólogos. ¿Es más fácil mover a uno que a una compañía?

–Eso sería la consecuencia. Cuando empecé lo hice haciendo monólogos y cuentacuentos, así que mi mente se acomodó a eso.

–A los soliloquios.

–Sí. Este año, justo, voy a estrenar en noviembre una obra con tres personajes: va a ser mi primera "superproducción".

–Vale, vamos a hablar de ello luego, pero antes vamos a hacer memoria. Empezó en una compañía grande: en "Réplika".

–Allí estaba contratado: actor por cuenta ajena.

–¿Y qué le llevó a la producción propia, entonces?

–Todo esto se remonta a cuando yo empecé, cuando estaba estudiando en Madrid, precisamente en la academia Réplika. Allí, aquella temporada, me metí en el mundo de los cafés teatro: cuentos, monólogos. Allí empecé y, de repente, me vi un día ante los espectadores. La primera producción fue la de "Cellero" que usted conoce de sobra. Empecé en bares y, de repente, comenzó a crecer.

–De hecho, le conocen como Carlos Alba "Cellero".

–O simplemente "Cellero".

–¿Y eso mola?

–Sí, sí, pero también me gusta actuar con gente.

–Con el teatro lleno de gente.

–Me refiero a con más actores. Lo de los monólogos está muy bien porque he encontrado mi forma de expresión: lo unipersonal mezclado con lo narrativo y luego lo clásico y lo popular.

–Normal entonces que acudiera al "Lazarillo".

–Sí. Lo estrené en 2012. El primer reto que me había planteado era hacerlo en asturiano porque me parecía que iba a sonar muy bien y luego, el hecho de hacer algo como compañía. Después de "Cellero", fue mi estreno como compañía. "Teatro del Alba". Aunque sólo salga yo en escena, estoy acompañado de técnicos que me ayudan. Aparte de todo esto, claro, estaba la idea de investigar un poco sobre los juglares, que son otra de las figuras que me gustan a mí. No sé: esa combinación de lo clásico y lo popular es lo que me lleva a hacer espectáculos.

–Después de once años y sigue formando parte de su repertorio. No hay muchos casos en el teatro asturiano.

–Esa es otra ventaja de trabajar en solitario. La amortización de los espectáculos cuando trabajas con más actores es más rápida porque los actores encuentran nuevos proyectos, se van. Luego, además, tienes el peligro de que se pase de edad el actor. Una de las ventajas de los trabajos en solitario es que los espectáculos los puedes amortizar a la larga, de hecho, ya llegué a las cien funciones.

–Por estos lares, eso es increíble.

–Sí, sí. Pero no soy el único. El otro día comentaba con Luis Vigil, de "Kamante", que uno de sus espectáculos –el que ganó en Feten en 2004, si no recuerdo mal– lleva como novecientas funciones.

–Eso es lo raro.

–Sí.

–¿Qué tenía el "Lazarillo" para que se metiera a hacer la versión?

–Del "Lazarillo" me gusta, primero el lenguaje. En mis producciones es muy importante el lenguaje. Parto de la literatura dramática: en lugar de tirar por el lado de la acción, de la "perfomance", prefiero empezar por el lenguaje. Por eso me gusta cambiar y hacer la función en asturiano, en castellano o en gallego. Teniendo en cuenta esto, no hay que olvidar que la historia se puede pasar a monólogo fácilmente: tiene conflicto, tiene acción. Y luego está lo de profundizar en la historia del juglar.

–Cuénteme lo de su "superproducción".

–Será el estreno en las tablas de Milio Rodríguez Cueto. Los cuentos que escribió en LA NUEVA ESPAÑA pasados al teatro. Será en Mieres.