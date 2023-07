Jimi Pérez, "paisano" antes que alcalde: así definen los vecinos de Soto del Barco al regidor hallado muerto

Soto del Barco lament la muerte de un vecino muy apreciado por sus valores humanos, de un policía local respetado y de un alcalde al que las urnas le habían dado el pasado mes de mayo una holgadísima mayoría absoluta para llevar el gobierno municipal. Hay desconsuelo por todo eso que desapareció con la confirmación del fallecimiento de Jaime Pérez Lorente, «Jimi», cuyo cadáver se halló ayer por la mañana en los acantilados de cabo Vidío tras ser dado por desaparecido el martes de tarde; pero lo que más lágrimas provoca es la sensación de pérdida de «un hombre bueno que dignificó el trabajo en beneficio de la comunidad». Esa es la síntesis de las expresiones de condolencia recogidas en el concejo por este periódico y de otras muchas llegadas de afuera, ya sean a título individual o colectivo. Porque el aura de Jimi brillaba más allá del bajo Nalón.

En La Arena, la localidad donde residía el Alcalde junto con su esposa, la muerte de su vecino fue ayer el tema presente en todas las conversaciones. La gente, entre atónita y estupefacta por lo ocurrido buscaba respuestas que nadie tenía: «¿Pero qué le pudo haber pasado?» Y a falta de explicaciones, lo que quedaba era margen para las condolencias –«pobre familia», «pobre mujer»...– y para el recuerdo. «Tengo una inmejorable opinión de Jimi, una persona que era todo espíritu servicial. Independientemente del mayor o menor aprecio político que pudiera merecer, lo que nadie puede cuestionar es que siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuese: lo mismo montaba los puestos para un mercado que iba a a retirar un nido de avispas; yo le he visto hacer la parte más ingrata del trabajo de montaje de unas fiestas: desarmarlo todo», comenta Santiago Ornia, oriundo de La Arena y visitante del pueblo siempre que tiene la oportunidad.

En la misma calle que Jaime Pérez Lorente, a tiro de piedra de la casa del difunto alcalde, vive Rebeca Guaije, ayer apesadumbrada por la noticia de la muerte de su vecino: «Era una buenísima persona, honesto y trabajador. Le corría por las venas la vocación de ayudar a la gente. Era maravilloso. Yo no puedo dar crédito a que se haya ido». En la casa colindante reside Selina Pérez, que ayer no paraba de darle vueltas a la muerte de Jimi: «Es increíble e inexplicable, no se me va de la cabeza. Era un cacho pan; para todo lo que le pidieras o necesitaras, ahí estaba él. ¡Qué pena más grande!»

Pedro Mariño, ex concejal del PSOE en Soto del Barco, conoció a Jimi en su doble faceta de vecino del concejo y de –en sus tiempos como edil– agente de Policía Local del Ayuntamiento: «Era tremendamente trabajador y siempre tuvo un total disposición para ayudar a todo el mundo en lo que se le pidiese. Es cierto que tenía su punto de hombre reservado, pero es imposible encontrar un reproche que hacerle».

El fragor político

Esos «reproches», no obstante, sí que se produjeron en los últimos meses, según comentan algunos vecinos en «petit comité». Comentarios críticos vertidos especialmente en las redes sociales y que formaban parte del fragor político del concejo en época electoral. «Algunas críticas fueron duras y otras, injustas. Pudieron haberle afectado porque Jimi era muy sentido», censura una de las personas que las leyó.

También hubo una queja pública dirigida al recién electo Regidor, de la que se hizo eco este diario la pasada semana: la agrupación política San Juan de la Arena Sí (SJASI), que sacó un concejal en las elecciones del 28-M, recriminó al Alcalde la realización de tareas «impropias» del cargo, como retirar nidos de avispa velutina, hacer las veces de ordenanza de la Casa de Cultura y colaborar como un peón más en el montaje de estructuras para actos públicos. Vamos, lo mismo que venía haciendo antes de ser elegido alcalde. Jaime Pérez Lorente se tomó con resignación y hasta cierto buen humor ese «ataque» de la oposición que, en el fondo, retrataba a un político con una vocación de servicio superlativa.

Esa cualidad de persona servicial es muy valorada, por ejemplo, por Feliciano García Lombardía, quien explica que pese a tener una ideología política que le hubiera impedido votar al partido de Jimi (la Candidatura Independiente Concejo de Soto del Barco) en el caso de estar empadronado en Soto del Barco (reside en otro concejo pero frecuenta La Arena) «he de reconocer que era un paisano de lo mejor, se podía contar con él para todo». José María Menéndez, el cura que oficiará el funeral programado para mañana, anticipa que glosará al difunto alcalde desde el cariño popular que suscitaba y describe el estado de ánimo de los parroquianos: «Estamos tristes, consternados e impactados por la trágica noticia».

Desde el vecino concejo de Muros de Nalón llegaron ayer mensajes cariñosos en memoria del Jaime Pérez Lorente: «Triste realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Te echaremos en falta, Jimi. Gracias por siempre estar para todos», escribió el Ayuntamiento murense en su muro de Facebook. El colectivo vecinal «Río Nalón» de La Arena despidió «con consternación y tristeza a un buen hombre y vecino al que le agradeceremos siempre la alegría que supo transmitir a muchos de nuestros mayores y niños durante la pandemia, y con el que siempre se podía contar». Desde la escuela de surf Rompiente Norte, con sede en la playa de Los Quebrantos, dedicaron a Pérez Lorente estas palabras. «Nuestra admiración y agradecimiento a una de las mejores personas que uno se podría haber encontrado en la vida. Allá donde estés y donde vayas, Jimi, te recordaremos con una admiración absoluta».

Las anteriores son muestras de las decenas de expresiones de pésame que ayer inundaron las redes sociales y que testimonian el gran aprecio del que gozaba el Regidor. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura asturiana. La muerte de Jaime Pérez Lorente ha dejado temblando al mundo teatral asturiano. «Con él se ha ido una parte enorme de nosotros mismos», confiesan Ave Hernández y Marli Santana, las dos partes principales de la compañía «La sonrisa del lagarto», una productora con la que Pérez Lorente colaboraba como técnico «desde hace lo menos diez años».

La cultura y el teatro

«Se ha ido una persona maravillosa», añaden las dos mujeres al otro lado del teléfono, incapaces de asumir el final que se temía. «Era la persona que llevaba toda la parte técnica del Clarín», añaden las dos teatreras asturianas absorbidas por una pena inconmovible, la misma en la que quedó sumergida Marga Llano, al frente de la compañía «Escena Apache»: «Soto del Barco está impregnado completamente por el corazón de Jimi».

La pérdida de Jimi Pérez Lorente, para Llano, es «parecida a la de un familiar». Ella, actriz, dramaturga, uno de los nombres más destacados de la escena asturiana, quiere hablar más allá de los vínculos del alcalde con las artes escénicas: «Su bondad no la demostraba únicamente con nosotros, con los del teatro, la repartía con toda la humanidad».

Tanto Ave Hernández, como Marli Santana como Marga Llano o José Rico llevan el origen de la afición de Pérez Lorente por el teatro a su madre: la pionera periodista de radio Margot Lorente, que fue concejala de Cultura de Soto del Barco entre 1991 y 2011 (falleció en 2013). «Cuando empecé con esto del teatro, allá por 2008, hablé con él. Me pareció una persona encantadora, muy amable. Me habló de Margot, me regaló un libro, le pedí que me lo dedicara, pero no quería. Su modestia era tal que ni siquiera quería dedicar el libro que me había regalado», confiesa Llano. «A partir de ahí creamos un vínculo enorme, pero no sólo yo: mi familia también. Con él era muy fácil», continúa. La disposición de Pérez Lorente tenía un objetivo: «que las cosas salieran bien y llegaran de la mejor manera a los espectadores», cuentan. Y concluyen: «Era un hombre que sabía combinar la belleza y la amabilidad y así nos ganó a todos».